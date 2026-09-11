México

La Ciudad de México tiene más museos que París, pero menos que Londres: el dato que pocos turistas conocen

Aunque la mayoría de los viajeros asocia el arte con las grandes capitales europeas, los censos revelan que el catálogo de recintos mexicanos esconde un gigante cultural inesperado

Una pintura enmarcada de Frida Kahlo, un autorretrato con un mono y un perro, observada por una persona de espaldas en una galería de arte con paredes moradas.
Tres capitales concentran algunos de los museos más visitados del mundo, aunque cada gobierno los cuenta de forma distinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de México tiene 197 museos, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura, con datos de agosto de 2026.

Londres tiene más de 200 recintos museísticos, de los cuales 143 museos cuentan con acreditación oficial, según el Consejo de las Artes de Inglaterra.

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París tiene 50 museos con el sello de gobierno “Musée de France”. Cada país cuenta sus museos de forma distinta, por eso las cifras no se pueden comparar de manera directa.

Dos hombres caminan junto a paredes grises con varios cuadros colgados, entre los que destaca una pintura marina con una ola en marco dorado.
La cantidad de museos en una ciudad depende de la metodología que use cada gobierno para contarlos. (Foto: Secretaría de Cultura)

París tiene más museos por habitante que la Ciudad de México y Londres

La Ciudad de México tiene 9 millones 209 mil 944 habitantes, según el SIC.

El Gran Londres tiene 9 millones 122 mil 909 habitantes, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (ONS), con datos publicados en julio de 2026.

París, en cambio, tiene solo 2 millones 103 mil 778 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística de Francia (INSEE).

Un hombre con un mapa en el centro de un collage del Palacio de Bellas Artes, la Torre Eiffel y la Torre Elizabeth.
Los recintos culturales de estas tres capitales atraen a millones de visitantes cada año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso quiere decir que París tiene mucha menos gente que las otras dos ciudades, pero mantiene 50 museos oficiales.

En proporción a su población, tiene más museos por persona que México o Londres, aunque en número total tenga menos.

El propio gobierno mexicano no se pone de acuerdo en cuántos museos tiene su capital

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, el instituto de estadística del gobierno mexicano, da otra cifra para la capital: 166 museos, según su reporte de junio de 2026.

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Hay una diferencia de 31 museos entre esta cifra y la del SIC. Dos oficinas del mismo gobierno no coinciden en cuántos museos hay en la ciudad.

El Palacio de Bellas Artes ofrece un recorrido virtual en 360 grados a través del sitio oficial del INBAL. (YouTube/Museo del Palacio de Bellas Artes)

Conteos de Museos en Francia: por región y no por ciudad

El Ministerio de Cultura de Francia no lleva un registro de museos por ciudad.

Su base de datos, llamada Muséofile, agrupa a París dentro de un área más grande llamada “departamento”. Ahí aparecen 50 museos con el sello “Musée de France”, según el portal Regions et Departements, especializado en estadísticas de Francia.

Sala de museo clásico con grandes pinturas en las paredes y varias personas observando el arte.
La Ciudad de México tiene 197 museos, según el Sistema de Información Cultural, con datos de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ayuntamiento de París, en su página oficial Ville de Paris, dice que administra directamente solo 14 museos.

Londres admite que no puede dar un número exacto

La Greater London Authority, el gobierno de la ciudad de Londres, publicó en julio de 2026 un reporte con datos del Arts Council England: 143 museos con acreditación o en proceso de tenerla, hasta mayo de 2026.

El mismo reporte dice algo importante: “determinar un conteo exacto de museos es difícil”, porque los museos abren, cierran o cambian de estatus todo el tiempo.

Un hombre canoso con gafas señala una escultura en una vitrina a un grupo de personas de espaldas en una sala de museo con diversas obras de arte.
El Mapping Museums Lab calcula 252 museos en Londres, una cifra que incluye recintos sin acreditación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo reporte menciona otro estudio, hecho por un grupo de investigadores llamado Mapping Museums Lab, que calcula 252 museos en Londres para 2026.

La diferencia con la cifra del gobierno es de 109 museos. La causa es la misma que en México: no hay una sola definición de qué cuenta como museo.

Solo el 13% de quienes visitan los museos mexicanos son turistas extranjeros

La Secretaría de Turismo (Sectur) reportó 3.87 millones de visitantes a museos y zonas arqueológicas del país entre enero y febrero de 2026.

Esto representa un aumento de 4.2% respecto al mismo periodo de 2025.

El Palacio de Bellas Artes, con cúpula dorada, y otros edificios en Ciudad de México. Una gran multitud de personas camina por la calle bajo un cielo con nubes.
El Museo Nacional de Antropología recibió más de 5 millones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detalla que, de 2.2 millones de personas que visitaron museos en ese periodo, el 87% eran mexicanos y solo el 13% extranjeros.

El museo más visitado del país, el Museo Nacional de Antropología, recibió 5 millones 48 mil 893 personas durante 2025, según cifras del propio INAH.

El dato viral que compara a las tres ciudades

Ningún gobierno de México, Francia o Reino Unido ha comparado directamente a las tres ciudades.

La idea de que la Ciudad de México tiene más museos que París pero menos que Londres no proviene de ningún gobierno. Esa comparación circula en publicaciones de turismo que usan sus propias metodologías, distintas a los conteos oficiales de cada país.

Hombre de pie en un museo, de espaldas, observando una pintura colorida de una figura con sombrero y objetos. Otras pinturas se ven en el fondo.
No existe un criterio internacional único para definir qué es un museo, por eso las cifras son difíciles de contabilizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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