Red de extorsión en Ecatepec: Diputado contradice a FGJEM y niega detenciones en la Central de Abasto

Diputado de Morena, Oscar Martínez negó que detenciones sobre una presunta red de extorsión se hayan realizado en la Central de Abastos de Ecatepec (Crédito: Google Maps)

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El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, cuestionó la información emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos, entre ellos la extorsión y narcomenudeo en la zona de la Central de Abasto de Ecatepec, y aseguró que ninguna de las capturas ocurrió dentro de este centro de distribución.

Durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador señaló que existe una diferencia entre lo informado por la Fiscalía y los hechos que, de acuerdo con él, ocurrieron durante los operativos realizados entre julio y septiembre.

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La FGJEM informó el 9 de septiembre que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desplegó acciones operativas los días 4 y 6 de julio, 12, 19 y 20 de agosto, así como el 9 de septiembre, con el objetivo de proteger a denunciantes y víctimas dedicadas a actividades comerciales en la denominada Central de Abasto Ecatepec y zonas aledañas.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones permitieron judicializar expedientes contra 10 personas, siete hombres y tres mujeres, además de identificar a otros posibles involucrados. La Fiscalía también reportó el aseguramiento de seis inmuebles, 20 vehículos y diversos bienes.

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Presunta red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec donde exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios (Crédito: FGJEM)

La institución sostuvo que la presunta red extorsiva estaría relacionada con organizaciones que, según sus investigaciones, operarían bajo una fachada sindical, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX).

Además, la Fiscalía señaló que en las indagatorias aparecen relacionados integrantes del Consejo de Administración de la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec, A.C., también identificada como Central de Abasto Ecatepec.

Entre las acciones descritas por la FGJEM se encuentra la captura, el 4 de julio, de Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, señalado como uno de los líderes de USON y quien fue localizado en el estado de Hidalgo. Según la Fiscalía, también fueron asegurados inmuebles relacionados con las investigaciones en Ecatepec y Axapusco.

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La dependencia informó además sobre la detención de otras personas señaladas por presuntas actividades de extorsión, cobro de cuotas, narcomenudeo y robo, así como la captura de una agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, identificada como Isela “N”, a quien se investiga por presuntamente proporcionar información sobre investigaciones y acciones operativas.

Diputado cuestiona que las capturas ocurrieran en la Central

Diputado local Octavio Martínez de Morena (Congreso Edomex)

Ante esta versión, Octavio Martínez Vargas afirmó que ninguna de las 10 personas fue detenida dentro de la Central de Abasto de Ecatepec.

El legislador sostuvo que una de las personas mencionadas por la Fiscalía fue detenida en Hidalgo y que durante esa acción se aseguraron objetos en el municipio de Axapusco. También cuestionó que se vinculara a dos mujeres con presuntas extorsiones contra pepenadores, pues aseguró que en la Central de Abasto no existen pepenadores.

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Martínez Vargas también recordó un antecedente del año pasado, cuando, según su versión, servidores públicos de la Fiscalía señalaron que en la Central de Abasto se había localizado mercancía presuntamente robada.

El diputado afirmó que dicha acusación resultó falsa y que las personas locatarias emprendieron acciones legales. De acuerdo con su señalamiento, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México resolvió a favor de los comerciantes y ordenó rectificar la información, algo que, aseguró, hasta ahora no se ha realizado.

Pide a la Fiscalía evitar señalamientos contra comerciantes

Estos son los inmuebles vinculados con "El Coronel". Crédito: FGJEM

El legislador llamó a la FGJEM a concentrarse en el cumplimiento del Eje I del Plan de Desarrollo del Estado de México, relacionado con Estado de Derecho y Cero Corrupción, y pidió que las autoridades sean cuidadosas con las declaraciones relacionadas con la Central de Abasto.

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Martínez Vargas aseguró que desde enero de 2024, cuando asumió la presidencia del Consejo Directivo de la Central de Abasto, no se han registrado delitos en el interior del lugar.

Atribuyó esta situación a la presencia permanente de la Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano, además de un sistema de vigilancia integrado por alrededor de 200 dispositivos de videograbación.

Finalmente, pidió cuidar los señalamientos públicos debido a que, sostuvo, alrededor de 10 mil personas trabajan en la Central de Abasto de Ecatepec y podrían verse afectadas por acusaciones que, desde su perspectiva, no corresponden con lo ocurrido dentro del centro comercial.

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