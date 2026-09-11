Claudia Sheinbaum defiende presencia de Rosa Icela en inicio de jornada electoral y pide al INE aclarar solicitud de aumento presupuestal

La ceremonia se realiza este jueves 10 de septiembre en una sesión extraordinaria del Consejo General y es encabezada por Guadalupe Taddei, con la asistencia de Rosa Icela Rodríguez como enviada de Claudia Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la jornada inaugural del proceso electoral de 2027, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sea injerencia del Poder Ejecutivo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 11 de septiembre, la mandataria defendió la asistencia de Rosa Icela al evento electoral y aseguró que se encontraban otros representantes de los distintos poderes.

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“La secretaria de Gobernación recibió una invitación del INE y fue, pues como parte del Ejecutivo al inicio de la celebración”, declaró la mandataria y sostuvo que su participación tuvo un carácter protocolar, pues señaló que asistieron representantes de los otros poderes, aunque los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados no estuvieron presentes porque tenían sesión.

Rosa Icela Rodríguez acudió por invitación del INE

La presidenta explicó que la secretaria de Gobernación acudió al inicio de la jornada electoral como integrante del Poder Ejecutivo, al igual que representantes de los demás poderes fueron convocados al acto.

“Estuvo ahí también, la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados. No fueron los titulares porque tenían sesión, pero digamos, son todos los poderes, también el Poder Judicial estuvieron invitados”, afirmó.

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Sheinbaum descartó que la presencia de Rodríguez afectara la autonomía del INE o implicara intervención gubernamental en la organización de los comicios. Señaló que el instituto debe mantener la coordinación del proceso electoral.

“No tiene nada que ver con un asunto de intromisión del Ejecutivo en un organismo autónomo que debe coordinar las elecciones”, sostuvo la presidenta.

La mandataria indicó que las críticas por la asistencia de la secretaria de Gobernación formaban parte de los cuestionamientos que se han presentado contra el instituto en los últimos días. Ante ello, insistió en que la invitación fue formulada por el propio INE y que el evento correspondió al comienzo formal de la jornada electoral.

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Sheinbaum cuestiona presupuesto solicitado por el INE para 2027

La presidenta también se refirió a la solicitud presupuestal del INE para el proceso electoral de 2027. Consideró excesiva la cifra planteada por el organismo y pidió que la Cámara de Diputados valore los recursos utilizados durante la elección federal de 2024 antes de aprobar una asignación.

Sheinbaum dijo que el instituto solicitó más de $40,000 millones para 2027 y mencionó que, inicialmente, el planteamiento fue por $47,000 millones. En contraste, estimó que un cálculo basado en el gasto de 2024, con el ajuste de la inflación acumulada, daría una cifra de alrededor de $37,000 millones, quizá un poco más.

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“Si uno toma en cuenta lo que se destinó al INE más la inflación de cada año, pues da alrededor de treinta y siete mil millones de pesos”, dijo.

La presidenta señaló que la elección de 2027 tendrá similitudes con la de 2024, aunque se elegirán más gubernaturas. Sin embargo, subrayó que no estará en juego la Presidencia de la República, por lo que consideró que no existirían elementos nuevos que justifiquen una diferencia amplia en el presupuesto.

Al responder cuál debía ser la cifra definitiva para el instituto, Sheinbaum dejó la decisión en manos de los legisladores, pero reiteró su postura sobre el cálculo que debería tomarse como referencia.

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“Ya que decidan los diputados, pero desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 24 más la inflación, porque no hay nada nuevo en todo ello”, declaró.