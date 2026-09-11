Detienen a mujer estadounidense que transportaba ocultos más de cinco mil cartuchos para la facción de El Mayito Flaco en Sonora

Yaneth "N" fue identificada como operadora de El Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa mientras trataba de cruzar de EEUU a México los miles de cartuchos para armamento Foto: Dedensa Nacional

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Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con Defensa, FGR, Guardia Nacional y la SSPC, detuvieron en Sonora a Yanet “N”, ciudadana estadounidense, identificada como presunta operadora logística para el trasiego de armamento del Cártel de Sinaloa, la facción de El Mayito Flaco (liderada por Ismael Zambada Sicairos). La captura ocurrió durante una operación de inteligencia y vigilancia en el marco de la Estrategia de Seguridad.

La mujer fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, donde las autoridades le aseguraron 5,445 cartuchos y un vehículo. Con el decomiso, las dependencias reportaron una afectación a la estructura operativa y financiera de grupos delictivos estimada en $1,655,019 pesos.

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La acción fue encabezada por la Marina a través de la Armada de México, como parte de recorridos disuasivos de prevención del delito en esa zona fronteriza del estado. En el operativo participó personal de las instituciones federales que integraron el despliegue interinstitucional.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento de municiones buscó reducir la capacidad operativa de grupos criminales y evitar que armamento y cartuchos fueran utilizados para generar hechos de violencia en la región.

La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional

Detención en San Luis Río Colorado y aseguramiento de 5 mil 445 cartuchos

Tras la detención, a Yanet “N” se le informaron sus derechos y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y los cartuchos asegurados. La autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación.

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De acuerdo con el reporte oficial, la detenida era considerada una presunta operadora logística vinculada al traslado de armamento en Sonora, atribuida a una facción del Cártel de Sinaloa. La coordinación entre dependencias fue presentada como parte de los esfuerzos para ubicar y detener a operadores logísticos y financieros.

Las instituciones federales del Gabinete de Seguridad indicaron que el objetivo de estas acciones era debilitar células delictivas mediante detenciones y decomisos, con énfasis en zonas estratégicas como los cruces fronterizos.

Yaneth fue identificada como perteneciente a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa Foto: Defensa Nacional

Detuvieron en Sonora a Yanet “N” , identificada como presunta operadora logística de una facción del Cártel de Sinaloa

Aseguraron 5,445 cartuchos y un vehículo durante el operativo en San Luis Río Colorado

Estimaron una afectación económica de $1,655,019 pesos por la detención y el aseguramiento

Arrestos y operativos destacados contra Los Mayos (2025-2026)

En menos de 24 horas, operativos en Colima y Sinaloa dejaron un saldo de abatidos, detenidos y la caída de un jefe de sicarios de La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante 2025 y 2026, las autoridades federales de México y Estados Unidos han llevado a cabo diversas acciones contra la facción de Los Mayos (o La Mayiza) del Cártel de Sinaloa, en medio de la pugna interna desatada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

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Abril de 2026: Autoridades federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a tres presuntos operadores clave de “Los Mayos”: Adrián “N” (alias “El 7”), Vicente “N” y Gustavo “N”, señalados por operar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y traficar hacia EE. UU.

Marzo de 2026: Un operativo de la Marina en la sindicatura de El Salado (Sinaloa) derivó en la captura del jefe de escoltas de la facción (conocido como “El Trono”). Durante estas acciones también fue ubicada temporalmente Mónica Zambada (hija de El Mayo Zambada), quien fue liberada al no contar con orden de aprehensión.

Bajas en la cúpula y estatus legal: Mientras que el histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable en EE. UU. y recibió condena a cadena perpetua en julio de 2026, su hijo Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco), señalado como uno de los mandos actuales de La Mayiza, permanece prófugo con cargos por narcoterrorismo.

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Desarticulación del Cártel de Sinaloa

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

A dos años del estallido de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa el 9 de septiembre de 2024, más de 40 operadores de Los Chapitos y La Mayiza han sido detenidos o asesinados, mientras la cúpula de ambas facciones permanece prófuga.

El primer año de la guerra dejó más de mil 650 personas detenidas y mil 830 homicidios dolosos, un incremento del 300% respecto al periodo previo, de acuerdo con cifras del gabinete de seguridad federal. El segundo año del conflicto las cifras han aumentado: más de 3,800 homicidios dolosos, más de 4 mil 400 personas privadas de la libertad y 3,924 detenidos en dos años completos, según Noroeste.

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Los golpes contra Los Chapitos

Los primeros golpes contra Los Chapitos alcanzaron a sus jefes de sicarios en 2024.

Mario Alexander “N”, alias “El Piyi”, jefe de sicarios y uno de los principales encargados de seguridad en torno a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue detenido en septiembre de 2024, apenas semanas después del estallido del conflicto.

Luis Alberto “N”, alias “El Cañas”, mano derecha de un coordinador regional, cayó en octubre de ese año. Un mes después, en noviembre de 2024, fue detenido Omar Félix “N”, alias “El Pelón” o “El 08”, líder regional acusado de dirigir la ofensiva armada en Sonora y coordinar los envíos de fentanilo hacia Estados Unidos.

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El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos: la historia de sus siete jefes abatidos o capturados. (Infobae)

Luego vino uno de los golpes más significativos. Juan Luis Castro Morales, “El Gavilán”, fue abatido el 6 de enero de 2025 en un enfrentamiento con “Los Rugrats”, brazo armado de La Mayiza, en el fraccionamiento Fovissste Diamante, en Culiacán. Su cuerpo fue ocultado durante semanas en un congelador por órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, para evitar deserciones internas.

Febrero de 2025 se convirtió en el mes más letal para la cúpula financiera y de seguridad de Los Chapitos.

Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, operador financiero que lavaba fentanilo mediante criptomonedas para la facción de los Guzmán Salazar, fue asesinado el 2 de febrero de 2025 en Calimaya, Estado de México.

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Seis días después, el 8 de febrero, fue detenido Mauro Alberto Núñez, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo, en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, en un operativo que incluyó un enfrentamiento armado.

Imágenes de seguridad muestran el momento en que un hombre armado dispara contra "El Kastor" en Calimaya, Edomex. (Captura de pantalla)

El 19 de febrero cayeron la misma noche José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”, estratega financiero vinculado a la producción de fentanilo, y Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200”, jefe de seguridad de los Guzmán Salazar. Horacio “N”, alias “El H”, responsable de nóminas y tráfico de drogas, también figura entre los detenidos de ese mes.

La cadena de mando de seguridad se rompió entre mayo y julio de 2025.

Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27” o “La Perris”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo, fue abatido el 23 de mayo de 2025 en Navolato, Sinaloa, tras varios intentos fallidos de captura.

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El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos: la historia de sus siete jefes abatidos o capturados. (Infobae)

En julio cayeron José Maximiliano Inzunza, alias “El Chochías” o “El 60”, operador logístico al servicio de los Guzmán Salazar y de René Bastidas Mercado, alias “El 00”.

En ese mismo periodo también fueron detenidos Miguel Ángel “N”, alias “El Tigre”, expolicía convertido en operador jefe en Quintana Roo; Joel “N”, alias “La Morsa”, ligado a la facción de “El Guano”, y Luis Alfonso “N”, alias “El Toner” o “El Bellaco”, cuya caída evidenció fracturas en el control interno de seguridad de la organización.

Félix Gastelum fue detenido en Quilá, Sinaloa. (Secretaría de la Defensa Nacional)

El cierre de 2025 se llevó a otro jefe de seguridad de la cadena. Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luaú de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, mientras cenaba con su familia. Un sicario disparó al menos 12 veces contra su mesa y escapó en motocicleta.

Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, compadre directo de Iván Archivaldo, fue detenido el 1 de junio de 2026 en Mazatlán. Las autoridades lo vincularon con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, ocurrido el 23 de enero de 2026 en Concordia.

Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas” o “El 01”, sucesor de “La Perris” en el control de la plaza de Culiacán, murió el 7 de julio de 2026 en un enfrentamiento con el Ejército en el sector Infonavit Humaya. Omar García Harfuch lo describió como “el principal generador de violencia” en la capital sinaloense.

Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, operador financiero de Los Chapitos con red de lavado de dinero en al menos siete estados de Estados Unidos, fue detenido el 27 de agosto de 2026 en Mexicali. El jefe de la DEA, Terrance Cole, felicitó al Gobierno mexicano por el operativo.