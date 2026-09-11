Crítica a la prueba PISA no es política, es pedagógica, sostiene Sheinbaum: Anuncia fecha para discutir regulación de celulares en escuelas

Claudia Sheinbaum durante la mañanera. EFE/Isaac Esquivel

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum criticó los resultados obtenidos en la prueba PISA, en la que los estudiantes mexicanos registraron bajos resultados en matemáticas y comprensión lectora.

“Entonces, nos critican porque criticamos la prueba PISA. Bueno, está bien, pues se valen las críticas, pero no es una posición política, es una posición pedagógica de distintos elementos, de una visión educativa diferente”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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Como medida para avanzar en los conocimientos de matemáticas de las y los estudiantes, se anunció un libro de texto especial para su aprendizaje, el cual se implementará el próximo ciclo escolar. Este material fue creado para ayudar a profesores y estudiantes, fortaleciendo la Nueva Escuela Mexicana.

La mandataria mexicana también recordó que estas evaluaciones negativas se registraron en la mayoría de los países como consecuencia del uso de plataformas digitales, de acuerdo con el área de educación de la OCDE.

“Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales, que es algo que tomamos ya una medida en el país que está por ser ratificada, pero fue ratificada por la mayoría de los maestros de México. Por ejemplo, no se usen los celulares en la educación básica, que no sea un elemento y regresar al papel y al lápiz, papel y la pluma, y a la lectura”, expresó.

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Adicional a esto, se incorporará un nuevo programa para los días lunes, enfocado en la lectura conjunta entre servidores públicos, docentes y estudiantes. La jefa recordó que esta estrategia fue utilizada cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, obteniendo resultados positivos en las escuelas.

Sheinbaum reconoce el trabajo de los docentes en México

La mandataria mexicana reconoció que en México existe una buena educación y recordó que, durante la Reforma Educativa se hizo una idea errónea sobre los docentes, donde incluso se realizó una película documental que señalaba a maestras y maestros como responsables de las deficiencias educativas debido a su afiliación sindical. “El estar sindicalizados no tiene nada que ver con la calidad de la enseñanza”.

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Asimismo, Sheinbaum señaló que siempre existe margen para fortalecer la formación académica y garantizar que niñas y niños reciban las mejores condiciones posibles. Como ejemplo, destacó que las becas contribuyen al aprendizaje, pues permiten cubrir necesidades básicas para acudir a clases, desde el desayuno hasta los recursos indispensables para llegar adecuadamente a los planteles.

Prueba PISA 2025 Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

“Más que un llamado es también estar orgullosos del magisterio nacional, de nuestras maestras y nuestros maestros, que son muy especiales en México. Aquí recorren kilómetros para poder llegar a una escuela. Desde Vasconcelos y la creación de la educación pública en nuestro país, que viene la instrucción desde Juárez, desde la Reforma, ha sido algo extraordinario en México y hay que ayudar a reforzar y mejorar también las condiciones para las maestras y los maestros”, expresó.

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