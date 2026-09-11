México

Llega la Fiesta Tricolor con 10 días de actividades gratis: lucha libre, música, piñata monumental y mucho más

La jornada organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Metro CDMX ofrece convivencia familiar con exhibiciones, retos y presentaciones musicales entre semana y fin de semana con entrada libre

Siete personajes disfrazados con máscaras y capas posan alineados sobre una vista aérea de edificios y avenidas de una ciudad.
La convocatoria llega días después de que el Metro celebrara su 57 aniversario en el mismo punto de la ciudad, y se suma a un calendario más amplio de festejos que incluye el Grito de Independencia en el Zócalo y el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. (Composición fotográfica)
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en conjunto con el Metro de la CDMX, invita a la “Fiesta Tricolor SSC”, una jornada de diez días con música, piñatas, juegos tradicionales y funciones de lucha libre en la Glorieta de los Insurgentes. El evento, de acceso gratuito, tiene como lema “Lucha, Orgullo, Identidad” y busca reunir a familias capitalinas en el marco de las Fiestas Patrias.

La convocatoria llega días después de que el Metro celebrara su 57 aniversario en el mismo punto de la ciudad, y se suma a un calendario más amplio de festejos que incluye el Grito de Independencia en el Zócalo y el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

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Video promocional SSC Fiesta Tricolor/Facebook

Fechas, horario y lugar de la Fiesta Tricolor SSC

La sede es la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en el cruce de avenida Insurgentes y avenida Chapultepec FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM
La sede es la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en el cruce de avenida Insurgentes y avenida Chapultepec FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM

La Fiesta Tricolor SSC se desarrollará del viernes 11 al domingo 20 de septiembre de 2026. El horario general va de 12:30 a 17:00 horas, aunque la organización recomendó consultar los horarios específicos de cada actividad en las redes oficiales de la dependencia.

La sede es la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en el cruce de avenida Insurgentes y avenida Chapultepec, junto a la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc. El acceso es libre y no requiere registro previo.

La piñata monumental elaborada por reclusos

SSC/Montaje de la piñata monumental (Facebook)

Como parte de las acciones de reinserción social en centros penitenciarios de la Ciudad de México, doce internos del Reclusorio Oriente elaboraron una piñata monumental de cinco metros de altura con forma de burro, inspirada en las Fiestas Patrias.

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La estructura, dividida en dos piezas, se construyó desde cero con tubo PTR y se revistió con materiales reciclables como PVC y cartón, en los talleres de capacitación del centro penitenciario. Para el forro se emplearon más de 100 metros de plástico cortado en tiras de colores verde, anaranjado, azul, morado y rosa mexicano, detalló la SSC.

Como elemento distintivo, los internos elaboraron un tejido artesanal tipo sarape que cubre el lomo de la figura, de 1,70 metros de ancho y con un peso aproximado de 300 kilogramos. Debido a sus dimensiones, la pieza fue trasladada a la Glorieta de los Insurgentes con apoyo de una grúa.

La pieza estará abierta al público durante los diez días del evento y podrá ser vista por quienes transitan diariamente por la zona.

Qué actividades esperar durante la jornada

La Fiesta Tricolor SSC contempla una oferta pensada para la convivencia familiar. Entre las actividades confirmadas están retos y juegos tradicionales, piñatas y funciones de lucha libre de exhibición.

También habrá presentaciones musicales y actividades organizadas directamente por la Policía de la Ciudad de México. La piñata monumental estará acompañada de diversos stands instalados con motivo de las Fiestas Patrias, en los que participará personal de las distintas subsecretarías que integran la SSC y del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La combinación de piñatas, lucha libre y juegos tradicionales convierte a la Fiesta Tricolor SSC en una propuesta gratuita para todas las edades, disponible del 11 al 20 de septiembre en la Glorieta de los Insurgentes, con entrada libre y sin necesidad de registro previo.

El antecedente: los 57 años del Metro CDMX

Metro CDMX inicio de operaciones
Del 2 al 5 de septiembre, la Glorieta de los Insurgentes fue sede de conciertos gratuitos con más de 20 artistas, entre ellos Juan Manuel Torreblanca, Aarón y su Grupo Ilusión, Los Askis, La Sonora Dinamita, Interpuesto y Royal Club. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Fiesta Tricolor SSC llega apenas unos días después de que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro celebrara su 57 aniversario en el mismo punto de la ciudad. El sistema inició operaciones el 4 de septiembre de 1969, con el tramo entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza.

Del 2 al 5 de septiembre, la Glorieta de los Insurgentes fue sede de conciertos gratuitos con más de 20 artistas, entre ellos Juan Manuel Torreblanca, Aarón y su Grupo Ilusión, Los Askis, La Sonora Dinamita, Interpuesto y Royal Club. El viernes 4 de septiembre, fecha oficial del aniversario, se realizó además un acto protocolario.

Más celebraciones patrias en la Ciudad de México

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A las 23:00 horas se realizará la ceremonia cívica, seguida de fuegos pirotécnicos y el concierto estelar de Intocable.| Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La Fiesta Tricolor SSC se inserta en un calendario más extenso de festejos por el 216° aniversario de la Independencia de México. El punto central de las celebraciones será el Zócalo capitalino, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito de Independencia la noche del martes 15 de septiembre.

El programa en la Plaza de la Constitución iniciará a las 19:00 horas con presentaciones musicales previas, entre ellas el mariachi de la Guardia Nacional, el grupo de la Armada de México y el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. A las 23:00 horas se realizará la ceremonia cívica, seguida de fuegos pirotécnicos y el concierto estelar de Intocable.

También se presentará José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor, como parte de los festejos por el centenario del natalicio de su abuelo, además de Legado de Grandeza y los ganadores de México Canta. El acceso a la Plaza de la Constitución será gratuito.

Un día después, el miércoles 16 de septiembre, se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de la Guardia Nacional, la Brigada de Fusileros Paracaidistas y otros cuerpos del Ejército. El recorrido comenzará en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución y avanzará por la calle 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte, a partir de las 10:00 horas.

Las alcaldías de la capital también organizan celebraciones propias para el 15 de septiembre. Álvaro Obregón contará con Kabah, JNS y Erik Rubín; Benito Juárez con Aleks Syntek; Iztapalapa con Pancho Barraza; y Miguel Hidalgo con Paty Cantú, entre otras propuestas distribuidas en distintas demarcaciones.

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