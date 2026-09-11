Siguen las bajas para Pumas: ‘Chicote’ Calderón sale del partido contra León tras presentar molestias

El jugador recientemente llegó al equipo para el Apertura 2026. (IG Christian Calderón)

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El triunfo de Pumas UNAM por 3-1 sobre el Club León en el Estadio Olímpico Universitario trajo alivio en lo deportivo al devolver al conjunto auriazul a los puestos de Liguilla, pero dejó secuelas físicas sumamente preocupantes.

La alegría por los tres puntos quedó ensombrecida cuando Cristian ‘Chicote’ Calderón tuvo que abandonar el terreno de juego durante la primera mitad tras sufrir una severa molestia muscular, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico universitario justo en la antesala de enfrentar un calendario crítico en el Apertura 2026.

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Los auriazules tienen un calendario muy complicado en las siguientes semanas. (REUTERS/Raquel Cunha)

Pumas pierde a otro elemento

Corría apenas el minuto 23 del encuentro cuando el lateral mexicano intentó sacar un servicio por la banda izquierda y sintió un pinchazo que lo obligó a tenderse de inmediato sobre el césped.

Las imágenes resultaron alarmantes: Calderón se llevó las manos a la zona de la ingle izquierda con claras muestras de dolor, requiriendo el ingreso del personal médico y la asistencia del carrito de emergencias para retirarlo del campo.

}Su salida forzada provocó un cambio inesperado en el esquema táctico y un momento de tensión en la banca felina debido a un malentendido arbitral durante el ingreso de Ángel Azuaje en su reemplazo.

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La disputa del balón lo sacó del terreno de juego durante el partido entre semana. (REUTERS/Raquel Cunha)

‘Chicote’ no es el único que se encuentra fuera de circulación

Esta contratiempo físico para el ‘Chicote’ no es un hecho aislado, sino que agrava una severa plaga de bajas por lesión que aqueja al cuadro del Pedregal en las últimas semanas. La salida de Calderón se suma de manera directa a la ausencia de César ‘Chino’ Huerta, quien quedó descartado de última hora para este mismo enfrentamiento contra La Fiera.

Huerta, en lo que prometía ser su esperado debut ante la afición auriazul tras su regreso al club, presentó una molestia en la espalda (contractura lumbar) que le impidió vestirse de corto por precaución.

Con la baja de ambos futbolistas titulares, el panorama físico para Pumas resulta complejo. La lista de elementos entre algodones o fuera de circulación incluye a nombres como Sebastián Córdova, Álvaro Angulo y José Juan Macías, obligando al estratega a recomponer sus piezas de cara a los compromisos de mayor exigencia de la temporada regular.

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El jugador regresó de su aventura por Europa luego de no tener los minutos esperados con el Anderlecht. (Cortesía Pumas)

Próximo partido de Pumas: fecha, horario y dónde ver en vivo

Sin tiempo para lamentaciones, el cuadro universitario debe dar vuelta a la página rápidamente para preparar uno de los duelos de mayor tradición e intensidad del fútbol mexicano: el clásico ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Partido: Chivas vs. Pumas UNAM (Jornada 8, Torneo Apertura 2026 - Liga MX)

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 19:07 horas (Tiempo del Centro de México) / 21:07 horas (Tiempo del Este de EE. UU.)

Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco

El encuentro entre tapatíos y universitarios podrá seguirse a través de las siguientes opciones de transmisión:

Plataforma de Streaming (México): Amazon Prime Video (transmisión exclusiva mediante suscripción)

Plataforma del Club: Chivas TV

Televisión y Streaming (Estados Unidos): Telemundo Deportes, Universo y Peacock