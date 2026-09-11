México

Aranxa fue detenida con 400 cigarros y 280 vapeadores de marihuana en el aeropuerto de Monterrey

En Nuevo León la mujer fue capturada en un operativo al revisar su maleta que estaba llena de estas sustancia

La mujer fue sorprendida con este cargamento de 400 cigarros de marihuana, 280 vapeadores de la misma sustancia y otros 40 de THC en su maleta en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León Foto: FGR
La mujer fue sorprendida con este cargamento de 400 cigarros de marihuana, 280 vapeadores de la misma sustancia y otros 40 de THC en su maleta en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León Foto: FGR
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En Apodaca, Nuevo León, una mujer identificada como Aranxa “N” fue asegurada en flagrancia en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo con 4 kilogramos de marihuana, además de 400 cigarros, 280 vapeadores de cannabis sativa y 40 vapeadores de THC.

La FGR informa también de un cateo en San Pedro Garza García dentro de la zona metropolitana de Monterrey, como parte de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el inmueble cateado se ubica en la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, donde se aseguran vehículos de alta gama.

Dos mujeres escondieron un millón en caja de galletas

Beatriz y Lizzeth fueron arrestyadas en el aeropuerto de Monterrey debido a que escondieron más de un millón de pesos en una caja de galletas y no pudieron decvlarar el origen del dinero Foto: FGR
Beatriz y Lizzeth fueron arrestyadas en el aeropuerto de Monterrey debido a que escondieron más de un millón de pesos en una caja de galletas y no pudieron decvlarar el origen del dinero Foto: FGR

Lizzeth María Guadalupe Narváez Pérez y Beatriz Angélica Meraz Rincón fueron detenidas el 8 de septiembre en la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria, a la altura de Linares, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas transportaban más de un millón 56 mil pesos en efectivo ocultos en una mochila y no pudieron acreditar el origen legal del dinero ante las autoridades.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las detenidas serán imputadas por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Con ello, las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades federales tras la intervención.

Los agentes federales establecieron un punto de revisión sobre la vía que conecta Monterrey con Ciudad Victoria. Al detener el vehículo en que viajaban las dos mujeres, los elementos de la AIC procedieron a su inspección.

Durante la revisión, los agentes hallaron una mochila con un millón 56 mil pesos en efectivo. El dinero estaba oculto en una caja de galletas dentro de ese equipaje.

Dos bolsas de plástico rojas y crema con etiquetas de Kirkland Signature, chispas de chocolate semidulce y galletas de chocolate.
Dos paquetes del producto Kirkland Signature de chispas de chocolate semidulce exhiben pilas de galletas y chispas de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna de las dos mujeres pudo presentar documentación que acreditara la procedencia legal de la cantidad asegurada. Esa incapacidad de justificar el origen del efectivo fue el elemento central que derivó en su detención formal.

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La FGR señaló que la probable responsabilidad de Lizzeth Narváez Pérez y Beatriz Meraz Rincón se enmarca en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese delito contempla penas de prisión para quienes trasladen, oculten o transfieran recursos de origen no comprobado.

Incineraron más de 600 kilos de narcóticos

Con el objetivo de dar cumplimiento al destino legal de narcóticos asegurados en diversas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 661 kilos 490 gramos 384 miligramos de narcóticos, cuatro mil 998 unidades de pastillas y 201 litros 748 mililitros de sustancias diversas.

Las sustancias incineradas fueron marihuana, metanfetamina, clorhidrato de cocaína, acetona, fentermina, clonazepam, clobenzorex, entre otras.

El procedimiento se realizó en las instalaciones del Recinto Ferial, en Charo, Michoacán, con el apoyo del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y personal pericial especializado en química forense, quienes participaron en la identificación, verificación y documentación del procedimiento.

En la diligencia estuvo presente personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quien dio fe del pesaje y tipo de sustancias destruidas, ante la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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