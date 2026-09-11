México

Harfuch confirma: hospital clandestino en Tecalitlán era usado por el CJNG para curar a sus heridos tras operativos contra el narco

Dentro de la finca hallaron muletas, botas ortopédicas, medicamentos y 100 cartuchos. Seis personas fueron detenidas

Muletas metálicas, botas ortopédicas y medicamentos fueron asegurados dentro de la finca. El fiscal Salvador González de los Santos confirmó que al menos dos de los liberados usaban aparatos para caminar. Crédito: Especial
Muletas metálicas, botas ortopédicas y medicamentos fueron asegurados dentro de la finca. El fiscal Salvador González de los Santos confirmó que al menos dos de los liberados usaban aparatos para caminar. Crédito: Especial
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que las autoridades investigan un hospital clandestino presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

El lugar fue cateado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y sirvió para atender a integrantes heridos del crimen organizado, según precisó el funcionario durante la conferencia mañanera desde Chiapas.

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El hallazgo surgió de una investigación iniciada el 21 de julio, cuando la familia de un joven de 20 años de San Pedro Tlaquepaque denunció su desaparición tras abordar un vehículo de plataforma con destino a un supuesto empleo en un rancho. Ese hilo condujo a las autoridades hasta la finca de Tecalitlán, donde encontraron ocho hombres privados de la libertad, entre ellos un menor de edad.

“Fue un cateo con FGR, donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridas de delincuencia organizada a ese domicilio”, declaró el secretario.

Parte de lo encontrado en el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán. (FGE Jalisco)
Parte de lo encontrado en el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán. (FGE Jalisco)

El funcionario aclaró que las investigaciones continúan y que se ejecutaron acciones adicionales en paralelo. “Más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, precisó ante los medios presentes en la conferencia.

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Harfuch no ofreció cifras sobre detenidos ni confirmó públicamente la identidad del grupo delictivo, aunque la Fiscalía de Jalisco ya había señalado el vínculo presunto con el CJNG en sus comunicados del día anterior.

La Fiscalía de Jalisco rescató a ocho hombres, uno con ficha de desaparecido

El operativo fue ejecutado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, presentó los resultados en conferencia de prensa el 10 de septiembre.

Los ocho hombres rescatados tenían entre 16 y 43 años. Solo uno de ellos, el joven de 20 años cuya desaparición originó la investigación, contaba con una ficha formal ante las autoridades; los otros siete no habían sido reportados por sus familias.

Entre colchones rotos, veladoras de "destierro" y figuras de santos, así vivían los hombres reclutados a la fuerza por el CJNG en un hospital clandestino de Jalisco. (FGE Jalisco)
Entre colchones rotos, veladoras de "destierro" y figuras de santos, así vivían los hombres reclutados a la fuerza por el CJNG en un hospital clandestino de Jalisco. (FGE Jalisco)

Entre las víctimas había personas de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. “Estaban ahí en contra de su voluntad”, afirmó González de los Santos durante la rueda de prensa, según consignó Infobae.

Al menos dos de los liberados usaban aparatos de apoyo para caminar y otros habían recibido intervenciones quirúrgicas con clavos para tratar sus lesiones. El fiscal señaló que las atenciones médicas parecían especializadas y que la investigación busca determinar quién proporcionaba esos servicios.

Seis detenidos, altares a la Santa Muerte y equipo de georradar en el predio

El cateo derivó en la detención de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, procedentes de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

Dentro del inmueble, las autoridades aseguraron material vegetal con características de droga, medicamentos, material ortopédico, tres pares de muletas, botas tácticas y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros. También decomisaron una báscula gramera.

Parte de lo encontrado en el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán. (FGE Jalisco)
Parte de lo encontrado en el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán. (FGE Jalisco)

Las fotografías del cateo, difundidas por la Fiscalía de Jalisco y documentadas por Infobae, muestran colchones rotos en el piso, garrafones de agua alineados sobre las camas y altares con figuras de la Santa Muerte de distintos tamaños. En las paredes, un mural pintado a mano representa un esqueleto con sombrero vaquero acompañado de un gallo, símbolo asociado a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, exlíder del CJNG.

En el patio trasero, personal de la Fiscalía utilizó un equipo de georradar modelo OKM Gepard GPR 3D sobre una excavación rectangular de tierra oscura, delimitada con placas negras. La zona fue marcada como “Zona 10”, aunque el objetivo específico de esa prospección no fue confirmado públicamente por la autoridad.

El fiscal González de los Santos indicó que el grupo reclutado “operaba principalmente hacia Jalisco y Michoacán, que es donde opera el grupo que ustedes ya conocen en esta zona”, una referencia indirecta al CJNG sin nombrarlo de forma textual en el contexto de las indagatorias.

González de los Santos destacó el trabajo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y subrayó la relevancia del resultado. “No solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, declaró ante el medio.

Parte de lo encontrado en el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán. (FGE Jalisco)
Parte de lo encontrado en el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán. (FGE Jalisco)

El hallazgo de Tecalitlán no es el primero de este tipo vinculado al CJNG. En 2019, inteligencia federal identificó un hospital construido por órdenes de El Mencho en la comunidad El Acíhuatl, municipio de Villa Purificación, a menos de 50 kilómetros de esa localidad, destinado a atender al capo, su familia y su círculo de seguridad.

Las víctimas rescatadas en Tecalitlán fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención y ser reincorporadas con sus familias. La Fiscalía de Jalisco informó que mantendrá las labores de investigación y coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno.

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