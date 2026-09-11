Operación antidrones en la frontera con México no ha dado resultados: habrá reunión con EEUU para dar seguimiento

Trevilla Trejo dio a conocer detalles de la operación en la frontera. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

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Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que la operación antidrones Águila Alta no ha dado resultados del lado mexicano, sin embargo, aclaró, la próxima semana se tendrá una reunión con autoridades estadounidenses para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan.

El operativo, señaló Trevilla Trejo, consiste en una franja en la frontera de 5 kilómetros, tomando como centro la Mesa de Otay. A partir de ahí, son 500 metros de profundidad los que se cubren en México y en Estados Unidos.

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Las operaciones se realizan de dos maneras: una con personal militar realizando patrullajes terrestres con alrededor de 800 elementos y con equipo antidrones semifijo y móviles. Dicho equipo tiene capacidad para inhibir drones en 3 kilómetros.

“Tenemos dos o tres equipos para cubrir toda la franja que nos corresponde a todos nosotros, y algo similar Estados Unidos, las operaciones espejo, esas se implementaron desde el año pasado, desde febrero, en toda la frontera se ha estado realizando, tenemos desplegados en toda la frontera 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3 mil, 3 mil 300 de personal militar que ya de por sí están destacamentados en esos estados fronterizos”, señaló.

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Trevilla dijo que no se ha detectado que el uso de drones en la frontera por parte de grupos del crimen organizado haya incrementado, y que Estados Unidos ha proporcionado información de que son utilizados por gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, comúnmente conocidos como “polleros” o “coyotes”.

El secretario de Defensa dijo que no se ha detectado un aumento de uso de drones en la frontera con EEUU. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dijo que en los estados de Michoacán y Sinaloa son utilizados por el crimen organizado de otra manera, sin especificar cómo, pero que en la frontera, esencialmente, es para el tráfico ilegal de personas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que cuando se escucha la palabra drones, pareciera que son drones que se utilizan con armas de fuego, pero en la frontera, por lo general, utilizan drones comerciales para tomar videos y poder ver su hay patrullas fronterizas o elementos de la armada de Estados Unidos que el presidente Donald Trump decidió poner, para que puedan pasar gente de manera ilegal. “No son drones que se utilicen con alguna arma de fuego, sino drones comerciales para poder ver del otro lado, no está bien tampoco, no debería ocurrir, pero hay que poner todo en su justo término”, dijo.

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Señaló que ha disminuido la migración, pues en diciembre de 2023 se hablaba de cerca de 20 mil personas diarias, pero ahora son 300, y se encuentran con CBP y son retornadosa México.

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

Apenas el pasado jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre la Operación Águila Alta, un esquema bilateral para “detectar y neutralizar” drones que criminales usan para facilitar el tráfico de drogas y de personas en la frontera común, según publicó en X.

Johnson sostuvo que la operación “une a los Estados Unidos y México” frente a organizaciones criminales que se adaptan y que las acciones se realizan con “tecnología, innovación y operaciones coordinadas”, con cada país actuando dentro de su propio territorio, según sus palabras.

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Ronald Johnson, embajador de EEUU, dio detalles del operativo en conjunto entre México y el país vecino del norte. Crédito: Especial

La Sedena informó el pasado 10 de septiembre que México y Estados Unidos ejecutan la operación binacional antidrones “Águila Alta” en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para detectar e inhabilitar aparatos comerciales que delincuentes usarían para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas. El despliegue comenzó el 31 de agosto y concluirá el próximo 21 de septiembre de 2026.

El segundo tramo de la operación está en curso y concentra la parte operativa del ejercicio: fuerzas de ambos países patrullan la franja fronteriza desde sus respectivos territorios con equipos antidron fijos y móviles para localizar y neutralizar dispositivos en la zona compartida.

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