Chivas vs Pumas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el encuentro entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano

Los universitarios llegan a este compromiso con varias bajas. (Jovani Pérez | Infobae México)

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El torneo Apertura 2026 de la Liga MX vive uno de sus fines de semana más electrizantes cuando la pelota comience a rodar en el Estadio Akron para albergar una nueva edición del clásico entre las Chivas y los Pumas de la UNAM.

Este enfrentamiento, correspondiente a la Jornada 8, representa mucho más que tres puntos en la clasificación general: pone en juego el orgullo, la jerarquía y el prestigio de dos de las instituciones con mayor arraigo, historia y convocatoria masiva dentro del balompié nacional.

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La rivalidad entre tapatíos y universitarios ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, regalando liguillas memorables, finales dramáticas y duelos de temporada regular cargados de intensidad, dinamismo y polémica arbitral. Con la fase regular cruzando su primer tercio, la victoria resulta crucial para afianzarse en la parte alta de la tabla o, en su defecto, para evitar caer en una crisis de resultados que comprometa las aspiraciones de Liguilla directa.

El conjunto rojiblanco tendrá todo el apoyo de su afición. (X/ @Chivas)

¿Cómo llega Chivas?

El Rebaño Sagrado llega a este compromiso atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos en lo que va del semestre, consolidando un estilo de juego dinámico, de alta presión en campo rival y con una zaga central que ha otorgado gran solvencia al esquema táctico.

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El Guadalajara se ubica en los puestos de vanguardia de la tabla general con un acumulado de 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota en siete partidos disputados.

Antes del parón internacional, Chivas firmó una actuación contundente en calidad de visitante al golear 0-3 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, demostrando un enorme punch ofensivo.

Los dirigidos por la escuadra rojiblanca acumulan una racha positiva de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota en el certamen local, registrando tres triunfos y dos empates.

En el Estadio Akron, el cuadro tapatío ha hecho de su terreno una auténtica fortaleza, promediando más de dos goles por encuentro en casa y manteniendo su portería imbatida en múltiples compromisos.

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El rebaño se medirá ante unos Pumas que quiere repetir la final del torneo anterior.(@chivas / Instagram)

¿Cómo llega Pumas?

Por su parte, los Pumas de la UNAM se presentan en Zapopan envueltos en un mar de dudas e irregularidad futbolística, con la urgencia absoluta de sumar unidades para no rezagarse en la lucha por los puestos de Play-In y Liguilla.

El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa el doceavo escalón de la clasificación general con 8 puntos cosechados, manteniéndose fuera de la zona de Liguilla directa.

En su choque más reciente dentro de la Liga MX, los felinos cayeron 2-0 en su visita a los Xolos de Tijuana, un tropiezo que evidenció problemas severos en la generación de fútbol y contención en la zona baja.

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Pumas acumula cinco partidos oficiales sin conocer la victoria entre liga y competencias internacionales, sumando tres empates y dos derrotas que han encendido las alarmas en el entorno auriazul.

Ganar en la Perla Tapatía se ha vuelto un desafío histórico complicado para los universitarios en los últimos años, pero conseguir los tres puntos esta noche significaría el golpe de autoridad necesario para redirigir el rumbo del campeonato.

Los universitarios tuvieron un buen partido enfrentando a la Fiera. (REUTERS/Raquel Cunha)

Jugadores a seguir en el terreno de juego

El enfrentamiento sobre el césped del Akron estará repleto de duelos individuales apasionantes en cada línea. A continuación, destacan dos futbolistas determinantes por cada bando:

Por las Chivas de Guadalajara:

Roberto ‘Piojo’ Alvarado: El atacante mexicano es el cerebro y el jugador más desequilibrante del Rebaño. Su capacidad para encarar en el uno contra uno, filtrar pases entre líneas y generar ocasiones de gol desde el sector derecho o el carril central será la llave para abrir el bloque defensivo rival.

Armando ‘Hormiga’ González: El joven delantero centro se ha convertido en la gran sensación ofensiva del Guadalajara. Su olfato goleador dentro del área, movilidad constante para arrastrar marcas y efectividad en la definición lo colocan como la principal amenaza de gol ante los universitarios.

Por los Pumas de la UNAM:

Uriel Antuna: El extremo internacional mexicano vive un duelo sumamente especial al medirse a su exequipo. Su velocidad pura por las bandas, desborde explosivo y capacidad de centrar al área rival representan el arma más peligrosa de la ofensiva felina.

Keylor Navas: El experimentado y multicampeón guardameta costarricense es la gran figura bajo los tres postes de la escuadra auriazul. Su liderazgo, reflejos felinos y vasta experiencia en escenarios de alta presión serán fundamentales para detener los embates del ataque tapatío.

Alvarado es el líder en el terreno de juego para Chivas. (REUTERS/Henry Romero)

Horario y dónde ver EN VIVO el partido entre Chivas y Pumas

El escenario está listo para que el Estadio Akron sea testigo de uno de los enfrentamientos con mayor tradición y pasión del fútbol mexicano en esta octava fecha de la Liga MX.

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Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 19:07 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco, México

Plataforma de Streaming (México): Amazon Prime Video (transmisión exclusiva en territorio nacional mediante suscripción)

Plataforma del Club: Chivas TV (cobertura radial y contenido exclusivo en línea)