México

Claudia Sheinbaum pide que director de Birmex aclare herencia millonaria y se haga investigación si es necesaria: “Lo conozco desde hace tiempo”

La mandataria dio a conocer que mantuvo una llamada con el empresario Carlos para recordarle que se debe arreglar este tema

Claudia Sheinbaum de pie tras un podio con el escudo de México y dos micrófonos ante un fondo con texto y adorno floral
Claudia Sheinbaum (Presidencia )
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió al director de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez aclarar sobre su herencia millonaria ante los cuestionamientos sobre su declaración patrimonial.

Durante la mañanera del pueblo de este 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria mexicana aseguró que se puede hacer una investigación coordinada con la Secretaría Anticorrupción.

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Agregó que el día de ayer mantuvo una llamada con Carlos para reiterarle que él tiene que explicar esta situación nuevamente, ya que " él tuvo, de acuerdo con lo que me mencionó, una herencia de su padre de aquí de un terreno muy importante".

Recordó que el empresario se mudó desde muy joven a la Ciudad de México, y con ese recurso se compró un departamento y posteriormente adquirió un segundo, haciéndose de las propiedades mencionadas en su declaración patrimonial.

“Lo que me dice él, pero en todo caso tiene que aclararlo, es que no aparecen las declaraciones patrimoniales desde antes”, afirmó la jefa de Estado.

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Sheinbaum defiende a Carlos Ulloa

La presidenta Claudia Sheinbaum defiendió a Carlos Ulloa, titular de Birmex, tras la difusión de que habría comprado de contado dos departamentos por más de 20 millones de pesos entre 2020 y 2023, cuando ocupaba cargos en el gobierno de la Ciudad de México. “Todo es legal... Todo está en su declaración (patrimonial)”, respondió la mandataria al ser cuestionada al salir de un evento en Cuernavaca, Morelos.

La información difundida señaló que el empresario realizó al menos 19 viajes internacionales entre 2022 y 2026, con destinos como Nueva York, Miami, Montreal, Colombia, Londres, Madrid y Roma. Asimismo, se sostuvo que algunos desplazamientos ocurrieron durante vacaciones o días de descanso y fueron pagados con recursos propios.

(X/@Carlos_UlloaP)
(X/@Carlos_UlloaP)

La declaración patrimonial de Ulloa, actualizada al 26 de mayo de 2026, registró la compra de un departamento el 24 de febrero de 2020 por 7 millones 450 mil pesos, pagados de contado. El segundo inmueble habría sido adquirido el 11 de diciembre de 2023 bajo la misma modalidad, por 15 millones de pesos.

Los inmuebles fueron comprados cuando Ulloa ocupaba cargos en la CDMX

La primera adquisición ocurrió cuando Carlos Ulloa era secretario particular de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la CDMX. La segunda se concretó durante su gestión como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino.

El documento también incluye la adquisición, el 17 de marzo de 2018, de “menaje de casa muebles y accesorios de casa” por un millón 500 mil pesos, operación cubierta de contado. En 2019, el ahora titular de Birmex heredó “joyería de alto valor” cercana al millón de pesos.

Medios señalaron que el valor de los inmuebles y los viajes del exfuncionario no correspondería con los ingresos que reportó, pues el sueldo más alto asociado con los cargos que desempeñó ronda los 100 mil pesos mensuales. En su informe público solo constan cinco empleos en el gobierno de la capital y en la Cámara de Diputados.

Ante los cuestionamientos, Ulloa difundió una nota aclaratoria para “proporcionar elementos objetivos y comprobables” sobre su patrimonio. Aseguró que ambos departamentos están incluidos en su declaración de situación patrimonial y que “no existe ocultamiento y dicha información está sujeta a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la Ley”.

Asimismo, atribuyó los recursos usados para las adquisiciones a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares recibidas hace 20 años y ahorros acumulados durante una trayectoria de casi tres décadas en los sectores público y privado.

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