Quién era Luis Adrián Díaz Fortis, el presunto jefe de Los Fortis asesinado en la colonia Morelos

Luis Adrián Díaz Fortis fue asesinado a balazos mientras viajaba en su automóvil por la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El asesinato de Luis Adrián Díaz Fortis, señalado como presunto líder de Los Fortis de Tepito, volvió a colocar a esa familia en el centro de las disputas criminales de la zona centro de la Ciudad de México. Un atacante le disparó desde un patín eléctrico que dio alcance a su vehículo sobre Eje 2 Norte, Canal del Norte, a la altura de la calle Toltecas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el móvil del crimen en el marco de una disputa territorial por el control del narcomenudeo y la extorsión en la zona centro de la capital.

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A continuación, el perfil de Díaz Fortis, sus antecedentes ante las autoridades y los vínculos que lo ubicaban como una figura dentro de esta estructura criminal.

Luis Adrián Díaz Fortis: 32 años, seis detenciones y un apellido con historia criminal

Luis Adrián Díaz Fortis tenía 32 años al momento de su muerte. Su apellido no era solo un nombre de familia: era también el nombre del grupo criminal que, según investigaciones periodísticas y expedientes de la FGJCDMX, él encabezaba.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Fortis son señalados como una de las familias con mayor antigüedad en el mapa criminal del llamado Barrio Bravo. Su estructura funcionó históricamente bajo un esquema de clan familiar basado en lazos de sangre, con operaciones que se remontan a la década de 1980.

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Díaz Fortis era integrante de esa estirpe. Según La Silla Rota, su nombre apareció de forma reiterada en investigaciones y detenciones relacionadas con el narcomenudeo en Tepito.

La SSC lo había detenido al menos seis veces a lo largo de los últimos años. Cada captura dejó un rastro de cargos que incluían delitos contra la salud y posesión de arma de fuego.

En 2023 lo atraparon con 54 bolsas de cocaína; en 2026 volvió a quedar libre

Una de las detenciones más documentadas ocurrió en septiembre de 2023. Agentes del equipo de inteligencia de la SSC lo sorprendieron en flagrancia en la calle Libertad 134, en los límites de las colonias Peralvillo y Tepito, mientras intercambiaba dosis de droga con una mujer.

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Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa revisión, las autoridades le aseguraron 54 bolsas con cocaína, 71 paquetes de marihuana y dinero en efectivo. Fue presentado ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, pero quedó libre meses después.

En marzo de 2026, la FGJCDMX lo aprehendió nuevamente junto con otras tres personas durante un operativo conjunto en la alcaldía Cuauhtémoc. Un juez penal ordenó su liberación días después por criterios relacionados con la forma de la detención.

Su última captura registrada ocurrió a mediados de agosto de 2026. Agentes del Sector Morelos lo ubicaron con dosis de sustancias ilícitas presuntamente destinadas al narcomenudeo y sus abogados volvieron a obtener su libertad bajo medidas cautelares, de acuerdo con el mismo medio.

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El asesinato de su sobrino “El Dayron” marcó las semanas previas a su muerte

La violencia contra la familia se intensificó semanas antes del crimen. El 19 de agosto, Dayron Jacob Barbarena Fortis, de 22 años y sobrino de Luis Adrián, fue asesinado a balazos en el cruce de Jesús Carranza y el callejón de El Estanquillo, en la colonia Morelos, mientras viajaba junto con su novia embarazada, según Infobae.

La muerte del joven, conocido como El Dayron, provocó un despliegue policial en la zona ante el temor de represalias. Días después, durante el velorio, Luis Adrián confrontó a los agentes de la SSC que mantenían presencia en las inmediaciones.

La discusión escaló a un forcejeo y, de acuerdo con los reportes citados por Infobae, el hombre arrebató un radio de comunicación a uno de los policías. Los agentes lo sometieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

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(X @c4jimenez)

Esa fue su penúltima detención. Semanas más tarde, el 9 de septiembre, fue asesinado dentro de su automóvil cuando, según el periodista Carlos Jiménez citado por Milenio, se dirigía a visitar a su madre.

La noche del crimen: un patín eléctrico y un disparo certero en la colonia Morelos

Operadores del C2 Centro alertaron a policías sobre detonaciones de arma de fuego sobre Eje 2 Norte. Al llegar, los agentes encontraron a Luis Adrián inconsciente en el asiento del conductor de un automóvil negro, con manchas hemáticas en el rostro y el cuerpo.

Los primeros reportes señalan que el ataque fue perpetrado desde un patín eléctrico que dio alcance al vehículo. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron su muerte en el lugar.

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La zona fue acordonada de inmediato. Agentes de la SSC revisaron las cámaras de videovigilancia del C2 Centro para intentar identificar al responsable.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJCDMX investiga el homicidio. Una de las líneas de investigación apunta a los conflictos entre Los Fortis y La Anti-Unión, cuyo presunto integrante conocido como El Felipe habría emprendido ataques contra miembros del clan por su negativa a alinearse con ese grupo, según Jiménez en Milenio.

Los Fortis: un clan que sobrevivió a La Barbie pero no pudo esquivar la guerra interna

La historia del clan arranca en los años 80, cuando la familia estableció de forma organizada el narcomenudeo en el corazón del Barrio Bravo. Su fundadora y matriarca fue María Teresa Fortis Mayén.

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En 2010, integrantes de la familia rechazaron pagar cuotas a Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, señalado como operador del cártel de los Beltrán Leyva. Como represalia, María Teresa Fortis Mayén y Jessica Crisóstomos Rico fueron secuestradas y asesinadas el 1 de octubre de ese año.

A pesar de ese golpe, el clan continuó operando redes de extorsión a comerciantes de la zona centro, cobro de piso y secuestro. La familia sobrevivió al embate externo pero no logró escapar de la violencia que hoy la rodea desde adentro y desde grupos rivales.

Con la muerte de Luis Adrián, la FGJCDMX deberá establecer si el homicidio forma parte de una cadena de ataques coordinados contra la estructura familiar o responde a una disputa puntual por el control territorial en la colonia Morelos.

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