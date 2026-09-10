Secretaría de Hacienda anuncia reducción en los pagos de la deuda externa por los próximos 3 años

La Secretaría de Hacienda informó que los pagos de la deuda externa serán menores en los próximos tres años. Crédito: X/ @ElFinanciero_Mx

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La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, informó ayer que las operaciones de refinanciamiento que se llevaron a cabo este año en los mercados internacionales permitieron reducir 54 por ciento las amortizaciones de la deuda externa de 2027, 61 por ciento las de 2028, y 15 por ciento las de 2029.

Mientras que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, afirmó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano está comprometido con la buena calificación del crédito público del país.

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“Estamos comprometidos con la buena calificación del crédito público del país y la vamos a mantener. Las acciones que estamos tomando tanto por el lado del ingreso como del gasto apuntan justamente a la confirmación y a la mejora del crédito público y su calificación en el corto y mediano plazos”, dijo .

Hacienda se reúne con representantes de las calificadoras

De acuerdo con Amador Zamora, antes de la presentación del Paquete Económico 2027, los funcionarios de la SHCP participaron en una reunión con representantes de las agencias que califican la deuda del país, con las cuales, en general, mantienen comunicación.

El titular de la SHCP Édgar Amador explicó todo lo relacionado a la deuda externa. Crédito: X/ @Hacienda_Mexico

No obstante, aclaró el funcionario federal, “en ningún momento el presupuesto está sujeto a los criterios de las calificadoras. Esto es muy importante”.

Édgar Amador prevé una reducción del déficit en 2027

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Hacienda explicó que prevé que el déficit público (lo que el gasto excede los ingresos) se reduzca el próximo año a 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), después de cerrar 2026 en 4.1 por ciento.

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Mientras que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público terminaría en 55 por ciento del PIB.

Destacan que el portafolio de la deuda es bastante “resiliente”

Sobre lo antes mencionado, Del Carmen Bonilla destacó que el “portafolio de la deuda es bastante resiliente”. Principalmente, porque 84.8 por ciento fue contratada a tasa fija y largo plazo, además, está denominada en moneda nacional.

Sin dejar de mencionar que se ha ido reduciendo la deuda externa para dejarla en torno al 15 por ciento del PIB.

“Adicionalmente, contamos con los programas de coberturas, tanto de tipo de cambio y tasa de interés como la petrolera. Por tanto, no vemos que haya un incremento explosivo de la deuda”, explicó la funcionaria.

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La subsecretaria de Hacienda María del Carmen Bonilla dijo que habrá reducciones en los pagos de la deuda en 2027, 2028 y 2029. Crédito: X / @Hacienda_Mexico

Confirman que Pemex no será autosuficiente en 2027

El gobierno federal redujo en 69.2 por ciento los apoyos a Pemex previstos para 2027, aunque la Secretaría de Hacienda no precisó cuándo alcanzará la autosuficiencia financiera la petrolera. La meta, al menos, ya no será ese año, como se había anunciado.

Para el próximo ejercicio, Pemex recibirá 81 mil 100 millones de pesos, frente a los 263 mil 476 millones asignados en 2026. Este año se realizó una transferencia extraordinaria para reducir la deuda financiera de la empresa pública del Estado.

“Hay una reducción importante en la línea presupuestal y Pemex está en el cumplimiento de su plan estratégico, va conforme a lo planeado y estamos bastante cómodos con la trayectoria de la empresa en materia productiva y de perfil financiero. Creo que es muy contundente que le hayan subido la calificación por primera vez después de 12 años”, comentó Amador Zamora.

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“Estamos justo en la trayectoria adecuada para Petróleos Mexicanos”, zanjó el funcionario ante las reiteradas preguntas sobre cuándo la petrolera ya no necesitará más apoyos presupuestales del gobierno federal.

Pemex seguirá recibiendo apoyos del gobierno federal en 2027. Crédito: X / @Pemex

Sheinbuam dijo que la petrolera “saldría solita”

Cabe recordar que en el año 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “en 2027 ya saldría solito Pemex, ya no va a necesitar apoyo”. Algo que, tanto Hacienda como el Paquete Económico, terminaron de confirmar.

En ese sentido, la meta es que el próximo año Pemex logre un superávit de 95 mil 100 millones de pesos y continúe reduciendo sus obligaciones.

De acuerdo con la SHCP, sin el apoyo que se le dio a Pemex en años pasados, la línea presupuestal necesaria para el 2027 hubiera ascendido a los 136 mil millones de pesos.

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Pese a que la deuda externa genera preocupación por su crecimiento, la Secretaría de Hacienda informó que habrá una reducción en sus pagos los próximos tres años.