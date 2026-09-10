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El compromiso que Rafa Márquez asumió para que más futbolistas mexicanos jueguen en Europa

El director técnico analizó la situación en la que se encuentra el futbol mexicano para exportar talento a ligas competitivas

Rafa Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, expresó el compromiso que tiene al frente del Tri para ayudar a que los jugadores mexicanos salgan y sean atractivos en el mercado de Europa para fichar con clubes de relevancia, se comprometió a trabajar en este tema durante su gestión (Alexander Ortiz/ Infobae México)

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El futuro de la Selección Mexicana ahora está en manos de Rafael Márquez Álvarez, nuevo director técnico del Tri. Este jueves 10 de septiembre se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto deportivo que encabezará el Káiser luego del periodo de aprendizaje y transición que vivió acompañado de Javier Aguirre durante el Mundial 2026.

Desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Infobae presenció la conferencia de prensa en la que Rafa Márquez respondió a las inquietudes de la afición, ambiciones deportivas y la planificación de trabajo que tendrá.

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Uno de los principales temas que tomó Rafa fue la situación que afronta el jugador mexicano para salir del país y colocarse en el futbol europeo. Y es que, después del Mundial 2026 solo Armando La Hormiga González logró salir tras fichar con el Olympiacos de Grecia. Por ello, el estratega consideró que es un tema en el cual trabajará.

Rafa Márquez promete exportar más jugadores a Europa

Soccer Football - Mexico unveils new coach Rafael Marquez - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 10, 2026 Rafael Marquez during the press conference as he is unveiled as the new coach of the national team REUTERS/Daniel Becerril
Rafa Márquez se comprometió a exportar más jugadores a Europa (REUTERS/Daniel Becerril)

El cinco veces mundialista con el Tricolor aceptó que la generación que compitió en el Mundial 2026 causó una expectativa para que ficharan con algún club del viejo continente, pero en el contraste de la realidad consideró que su trabajo no solo se enfoca en crear un grupo competitivo, sino que ayudar al jugador para que logre esta meta.

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“Sí, había mucha expectativa en que tuviéramos más jugadores en Europa, pero pues yo creo que a mí se me abre una gran oportunidad de poder ayudarles, de poder potencializarlos, de poder ayudarles a que sean más visibles”, compartió.

Por otra parte, insistió que su trabajo en Selección Mexicana es fundamental para exponer el talento de los futbolistas, reconoció el apoyo que ha recibido de la FMF y directivos, por lo que dará su apoyo para que más jugadores se coloquen en ligas competitivas.

“Creo que teniéndolo como ejemplo, sé que la selección es una gran vitrina para el exterior. Así que bueno, teniendo un cuerpo técnico como el que tengo, el apoyo que tengo de directivos, este, no me queda más que brindar todo mi máximo para potencializar al jugador y ojalá que pueda ser más visible y poder ayudarlos a que puedan ir a Europa”, finalizó.

Rafael Márquez asume la dirección técnica de la Selección Mexicana para el ciclo 2026-2030

Rafa Márquez asume la dirección técnica de la Selección Mexicana para el periodo 2026-2030 con un proyecto basado en el seguimiento permanente de más de 60 futbolistas, la coordinación con categorías juveniles y una mayor exigencia ante rivales de élite.

Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)

El objetivo es elevar el rendimiento del Tri y recuperar la identificación de los aficionados con el equipo nacional. El exdefensa del FC Barcelona llega al cargo después de concluir una etapa de transición y aprendizaje junto a Javier Aguirre dentro del cuerpo técnico. Márquez considera que ese proceso le permite iniciar sobre una estructura ya formada, con conocimiento del plantel y del entorno de la Selección.

“Bueno, la verdad es que muy contento, muy feliz, muy ilusionado de tomar esta responsabilidad hoy aquí. La verdad es que cuando me propusieron el poder venir y que se haya hecho ya realidad, obviamente desde el primer momento me ilusionó, sobre todo el poder trabajar con Javier, a quien estoy muy agradecido de que me abriera las puertas de entrar en su cuerpo técnico y aprender del mejor entrenador que hemos tenido en México”, declaró.

El Káiser sostiene que los resultados obtenidos en la Copa del Mundo durante el ciclo anterior dejan una plataforma para el inicio de su gestión. El entrenador busca mantener la base del proceso previo, aunque con liderazgo propio, una identidad táctica definida y mayor exigencia individual y colectiva.

“Después de todo el resultado que hemos tenido en la Copa del Mundo, creo que me deja un muy buen sabor de boca. Sé que no voy a trabajar desde cero, sino que ya hay una continuidad y una base superimportante, lo cual obviamente me tiene muy ilusionado de poder hacer crecer a esta selección”, explicó.

El técnico mexicano señala que su experiencia junto a Aguirre le da confianza para encabezar el nuevo ciclo. También afirma que ya conoce a buena parte de los jugadores y las condiciones que rodean a la Selección Mexicana.

Un trabajo permanente durante los 365 días del año

Presentación de Rafael Márquez como nuevo DT de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo DT de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)

El proyecto, presentado bajo el nombre “La Selección se trabaja cada día”, plantea una operación continua durante los 365 días del año.

La propuesta busca que el trabajo de la Selección Mayor no se limite a las Fechas FIFA ni a las concentraciones de verano. La metodología abarca preparación física, desempeño táctico, formación personal y seguimiento de los futbolistas dentro y fuera de la cancha.

Durante su presentación ante medios y directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, Márquez explicó que el plan contempla una evaluación multidisciplinaria de los jugadores que sean elegibles.

Radar de más de 60 futbolistas

El eje del proyecto considera una lista de 60 jugadores o más. En ella figurarán futbolistas consolidados y jóvenes que buscan consolidarse en sus clubes.

Hay un radar hoy en día de 60 jugadores o más. Creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes que viene empujando fuerte, que también se tiene ya en ese radar, y vamos a estar muy pendientes de todos ellos”, expuso el técnico.

Márquez plantea compartir herramientas con los clubes para que el seguimiento de los futbolistas continúe fuera de las concentraciones nacionales. La intención es que cada jugador llegue a la Selección en su mejor nivel, después de desarrollar su máximo potencial con su equipo.

“Estamos tratando de tener más completo el 365 para poder darles todas estas herramientas a los clubes también y trabajar en paralelo. Sabiendo que el jugador en sus clubes puede estar en su mejor nivel y dar su máximo potencial, obviamente eso nos va a ayudar a tener mejores jugadores en la selección”, añadió.

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