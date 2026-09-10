Tras el éxito de “Dolce Vita”, Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional

Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars a pocos días de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (YT: @Danna)

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Belinda y Danna alistan su debut conjunto en la producción Mentiras All Stars a pocos días de iniciar las funciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño el 12 de septiembre.

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“Estoy muy emocionada porque falta muy poquito para Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional este 12 de septiembre. No se lo pueden perder por nada del mundo, ahí nos vemos”, dijo Belinda en un video difundido por las cuentas oficiales del musical.

Por su parte Danna confirmó estar lista luego del inicio de las lecturas y ensayos para el montaje semanas atrás. La cantante señaló que compartir el escenario con Belinda y Mariana Treviño representa una oportunidad de trabajo conjunto tras coincidir previamente en proyectos de la industria musical.

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

El musical reúne a figuras de la música pop

El concepto convoca a intérpretes de distintas generaciones para abordar el repertorio del pop en español de los años ochenta.

En el reparto anunciado en el cartel promocional, Belinda interpreta el papel de Daniela, mientras que Mariana Treviño regresa al personaje de Lupita.

Por su parte, Danna asume el rol de Yuri, una de las figuras centrales en el desarrollo de la trama.

El espectáculo en la capital mexicana contará con dos presentaciones el mismo día, fijadas a las 17:00 y a las 21:00 horas ante la respuesta del público en taquilla.

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Los precios de las entradas van de los 1.054 a los 6.200 pesos en la plataforma Ticketmaster México y en el recinto de Paseo de la Reforma.

La gira del montaje continuará el 19 de septiembre en el Youtube Theater de Los Ángeles, California. Posteriormente, la puesta en escena llegará al Auditorio Banamex de Monterrey el 2 de octubre y al Auditorio Telmex de Guadalajara el 9 de octubre.

Belinda interpreta a Daniela y Mariana Treviño retoma su papel de Lupita en la edición remasterizada. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

La producción abrió nuevas funciones ante la respuesta del público

El retorno de Mariana Treviño a la obra se suma a la integración del elenco de las producciones alternas Mentiras, el Musical y Mentidrags. La suma de elencos busca ofrecer una propuesta renovada en vestuario, escenografía y arreglos vocales.

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La capacidad del Auditorio Nacional supera los 10 mil asistentes por función. La empresa productora confirmó que la habilitación del horario de las 17:00 horas respondió a la saturación de los canales de venta para la función nocturna de las 21:00 horas.

El anuncio de Danna como integrante del proyecto se realizó mediante las plataformas digitales oficiales de Mentiras. La publicación generó una respuesta inmediata entre el público, sumando más de 15 mil interacciones en sus primeras horas.

Las tres artistas principales mantendrán sus agendas de trabajo individuales durante la temporada de presentaciones.

Belinda y Danna vienen de lanzar colaboraciones en plataformas de música digital, mientras que Mariana Treviño continúa con compromisos en el sector audiovisual.

El Auditorio Nacional registrará más de 20 mil asistentes durante la jornada del 12 de septiembre. (Foto: Santiago Covarrubias / OCESA)

El recorrido por recintos de México y Estados Unidos

El Youtube Theater en California cuenta con un aforo de 6 mil personas, la fecha del 19 de septiembre marcará la llegada de la versión All Stars a Estados Unidos como parte de los festejos patrios del mes de septiembre.

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El recinto seleccionado en Nuevo León, el Auditorio Banamex, albergará la presentación de la obra el 2 de octubre, la venta de localidades para esta plaza comenzó de forma simultánea a las fechas programadas en el centro del país.

En Jalisco, el Auditorio Telmex recibirá la producción el 9 de octubre, cerrando el primer bloque de fechas confirmado por la producción, la taquilla física de los recintos mantiene atención directa de forma paralela a los sistemas digitales.

La producción llevará el espectáculo a Los Ángeles, Monterrey y Guadalajara durante septiembre y octubre. (IG)

El espectáculo mantiene la estructura temática basada en las canciones populares de la década de 1980, incorporando nuevos arreglos para adaptar las voces de Belinda, Danna y Mariana Treviño al libreto original.

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Las personas interesadas en asistir a las funciones programadas en el Auditorio Nacional pueden consultar la disponibilidad de asientos directamente en las taquillas del inmueble ubicado sobre Paseo de la Reforma o en el portal oficial de Ticketmaster.