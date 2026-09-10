México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

La Ciudad de México tendrá este jueves una jornada con movilizaciones sociales, concentraciones, rodadas y eventos masivos que podrían generar afectaciones viales, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Benito Juárez, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:19 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 10 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2026.- Puente de la Concordia: a un año del accidente, se prevé una manifestación en el punto. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2026.- Puente de la Concordia: a un año del accidente, se prevé una manifestación en el punto. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La principal movilización será protagonizada por integrantes de la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional.

Los estudiantes partirán a las 10:00 horas de la llamada Plaza Roja de Zacatenco, en Gustavo A. Madero, con destino al Centro de Educación Continua del IPN, en Belisario Domínguez 22, en el Centro Histórico. La marcha coincide con el conversatorio “La ESIME, Legado y Futuro. 110 años de Ingeniería Mexicana, con Liderazgo Politécnico”.

El contingente, estimado en 200 personas, busca visibilizar problemáticas como la falta de equipo en laboratorios, deterioro de infraestructura, escasez de materiales de trabajo y deficiencias en la calidad educativa.

Durante el día también se esperan actividades de la Coalición de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que realizará una jornada de protesta en tres puntos: a las 8:00 horas frente a la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez; a las 11:00 horas en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro; y a las 15:00 horas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Álvaro Obregón.

En el Centro Histórico, la Alianza Nacional de Jubilados se concentrará desde las 9:30 horas en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende. Los manifestantes exigirán respeto a derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones. Se prevé la llegada de autobuses y un aforo aproximado de 450 personas.

En Iztapalapa, colectivos y familiares se reunirán a las 10:00 horas frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en apoyo a una audiencia de apertura de juicio por un caso de abuso sexual.

Más tarde, a las 15:30 horas, familiares y amigos de víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia realizarán una misa y homenaje en el Distribuidor Vial La Concordia, con motivo del primer aniversario del siniestro.

Otros puntos de atención serán el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez, donde el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas para recolectar firmas; el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, así como Gran Canal y Circuito Interior, donde la Plataforma 4:20 realizará actividades de difusión sobre derechos cannábicos.

La jornada también contempla concentraciones ante el Senado de la República, por parte de jueces y magistrados en retiro; en la Secretaría de Movilidad, por inconformidades relacionadas con la Ruta 57-GM; y en la Secretaría de Gobierno capitalina, por un conflicto entre concesionarios del transporte público.

Por la tarde y noche se esperan dos rodadas motociclistas. La agrupación Locos por las Motos Ciudad de México saldrá a las 16:00 horas de América y Calzada de Tlalpan, en Coyoacán, rumbo al Ángel de la Independencia. En tanto, una rodada denominada “Rolex nocturno” partirá entre las 20:30 y 21:30 horas desde distintos puntos de Iztapalapa y Cuauhtémoc, con destino aún por definir.

A las movilizaciones se sumarán eventos de alta afluencia, entre ellos el partido Pumas vs León, a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario; conciertos en el Auditorio Nacional, Pepsi Center, Frontón México y otros recintos; además de actividades en Centro Banamex, Six Flags y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Temas Relacionados

BloqueosEN VIVOManifestacionesProtestasCDMXmexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 10 de septiembre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 10 de septiembre

La calidad del aire en la CDMX este 10 de septiembre

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en la CDMX este 10 de septiembre

La Granja VIP 2 : ¿quiénes son todos los nominados de la primera semana?

La Asamblea del miércoles dejó una nueva lista de participantes en riesgo

La Granja VIP 2 : ¿quiénes son todos los nominados de la primera semana?

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Reportan atrasos en Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de septiembre? Reportan atrasos en Línea 3

Quién está nominado en La Casa de los Famosos México esta semana y cuántos puntos recibió cada uno

Seis habitantes quedaron en riesgo de ser eliminados, mientras se acercan a la recta final del show

Quién está nominado en La Casa de los Famosos México esta semana y cuántos puntos recibió cada uno

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sarmiento, más allá del maestro

Sarmiento, más allá del maestro

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados

El gobernador de Entre Ríos apoyó la eliminación de las PASO: "Obligar a la gente a votar cinco veces en un año es no escucharla"

El oficialismo reconoció que con discapacidad y endeudamiento hay problemas

“Podría pasar el año que viene”: el investigador que renunció a Anthropic puso fecha al momento en que la IA se volverá peligrosa

INFOBAE AMÉRICA

La esposa del hombre que murió en el accidente del avión de carga de Amazon cerca del aeropuerto de Miami presentó una demanda

La esposa del hombre que murió en el accidente del avión de carga de Amazon cerca del aeropuerto de Miami presentó una demanda

Agustina Lecouna: “Los recuerdos los tenés que guardar adentro tuyo”

“Podría pasar el año que viene”: el investigador que renunció a Anthropic puso fecha al momento en que la IA se volverá peligrosa

El piloto del avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami advirtió que iban demasiado rápido

Un vuelo de Delta descendió 8.000 metros en 10 minutos y aterrizó de emergencia en Las Vegas

DEPORTES

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse

Santa Fe se prepara para recibir a más de 4 mil atletas en los Juegos Suramericanos 2026