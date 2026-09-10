EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de septiembre

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Agenda de movilizaciones hoy 10 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2026.- Puente de la Concordia: a un año del accidente, se prevé una manifestación en el punto. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La principal movilización será protagonizada por integrantes de la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional.

Los estudiantes partirán a las 10:00 horas de la llamada Plaza Roja de Zacatenco, en Gustavo A. Madero, con destino al Centro de Educación Continua del IPN, en Belisario Domínguez 22, en el Centro Histórico. La marcha coincide con el conversatorio “La ESIME, Legado y Futuro. 110 años de Ingeniería Mexicana, con Liderazgo Politécnico”.

El contingente, estimado en 200 personas, busca visibilizar problemáticas como la falta de equipo en laboratorios, deterioro de infraestructura, escasez de materiales de trabajo y deficiencias en la calidad educativa.

Durante el día también se esperan actividades de la Coalición de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que realizará una jornada de protesta en tres puntos: a las 8:00 horas frente a la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez; a las 11:00 horas en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro; y a las 15:00 horas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Álvaro Obregón.

En el Centro Histórico, la Alianza Nacional de Jubilados se concentrará desde las 9:30 horas en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende. Los manifestantes exigirán respeto a derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones. Se prevé la llegada de autobuses y un aforo aproximado de 450 personas.

En Iztapalapa, colectivos y familiares se reunirán a las 10:00 horas frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en apoyo a una audiencia de apertura de juicio por un caso de abuso sexual.

Más tarde, a las 15:30 horas, familiares y amigos de víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia realizarán una misa y homenaje en el Distribuidor Vial La Concordia, con motivo del primer aniversario del siniestro.

Otros puntos de atención serán el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Benito Juárez, donde el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas para recolectar firmas; el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, así como Gran Canal y Circuito Interior, donde la Plataforma 4:20 realizará actividades de difusión sobre derechos cannábicos.

La jornada también contempla concentraciones ante el Senado de la República, por parte de jueces y magistrados en retiro; en la Secretaría de Movilidad, por inconformidades relacionadas con la Ruta 57-GM; y en la Secretaría de Gobierno capitalina, por un conflicto entre concesionarios del transporte público.

Por la tarde y noche se esperan dos rodadas motociclistas. La agrupación Locos por las Motos Ciudad de México saldrá a las 16:00 horas de América y Calzada de Tlalpan, en Coyoacán, rumbo al Ángel de la Independencia. En tanto, una rodada denominada “Rolex nocturno” partirá entre las 20:30 y 21:30 horas desde distintos puntos de Iztapalapa y Cuauhtémoc, con destino aún por definir.