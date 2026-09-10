FMF presume números récord que dejó el Mundial 2026 durante presentación de Rafa Márquez a la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó de manera oficial a Rafa Márquez como nuevo entrenador de la Selección Nacional durante la mañana de este jueves 10 de septiembre (Selección Mexicana)

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó de manera oficial a Rafa Márquez como nuevo entrenador de la Selección Nacional durante la mañana de este jueves 10 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Durante la conferencia de prensa, la FMF también presumió los números récords que dejó el Mundial 2026 en una narrativa de recuperación deportiva y comercial. Según las láminas mostradas, el equipo rompió marcas de resultados, audiencias, presencia digital, venta de playeras e infraestructura, luego de la eliminación en fase de grupos de Qatar 2022.

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Rafa Márquez es presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana

Rafa Márquez se presentado como nuevo DT de México

Los datos que sostienen la narrativa de la FMF

En el plano deportivo, Mikel Arriola señaló que México disputó cinco partidos en el Mundial 2026, consiguió cuatro victorias —una cifra que califica como récord histórico—, anotó 10 goles y recibió 3. El equipo sumó nueve puntos en la fase de grupos, con seis goles a favor y ninguno en contra.

La presentación sostuvo que México logró su primer triunfo en eliminación directa en 40 años al vencer 2-0 a Ecuador en dieciseisavos de final. Después cayó 3-2 ante Inglaterra en octavos. La Federación ubicó a la Selección en el noveno lugar de la clasificación general y definió el torneo como su mejor participación desde México 1986.

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(Captura de pantalla)

El comparativo con Qatar 2022 fue parte central del discurso de Mikel. En aquel Mundial, México obtuvo cuatro puntos, logró una victoria, marcó dos goles y quedó fuera en fase de grupos. Para 2026, la FMF presumió nueve puntos, cuatro triunfos, 10 anotaciones y presencia en octavos de final.

Según las láminas mostradas, el equipo rompió marcas de resultados, audiencias, presencia digital, venta de playeras e infraestructura (Selección Mexicana)

También destacó desempeños individuales. La presentación afirmó que Julián Quiñones apareció en el octavo sitio de los Power Rankings de FIFA entre jugadores de campo y que es considerado para el FIFA Best 11 del Mundial. Arriola sostuvo que otros seleccionados figuran en categorías de evaluación individual.

La audiencia, uno de los principales argumentos

La FMF colocó las cifras de televisión como otro de sus logros. Señaló que los partidos de México acumularon un alcance de 251.9 millones de personas en México y Estados Unidos hasta los octavos de final, 227% más que el registro de Qatar 2022.

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El encuentro entre México e Inglaterra concentra el mayor registro: 97.55 millones de personas entre ambos países. De ese total, 36 millones corresponden a México, una cifra que la Federación describe como el partido más visto en territorio nacional durante el siglo XXI.

Según las láminas mostradas, el equipo rompió marcas de resultados, audiencias, presencia digital, venta de playeras e infraestructura (Selección Mexicana)

Además, la lámina indicó que México contra Inglaterra se convirtió en la segunda transmisión en español más vista en Estados Unidos, con 23.2 millones de espectadores. Sólo quedaría detrás de España contra Argentina, con 23.9 millones.

El impacto comercial y digital

La FMF también presumió que la playera verde presentada el 5 de noviembre se volvió el jersey más vendido en la historia del portafolio de Adidas para selecciones nacionales durante el Mundial 2026. La Federación reportó la comercialización de 97% de la disponibilidad del producto.

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Según las láminas mostradas, el equipo rompió marcas de resultados, audiencias, presencia digital, venta de playeras e infraestructura (Selección Mexicana)

En redes sociales, la Selección reportó 10 millones de nuevos seguidores. TikTok concentró el mayor crecimiento, con 5.5 millones; le siguen Instagram, con 2.9 millones, y Facebook, con 963,000. El video “Al llamado”, con Roberto Gómez Bolaños, quedó como el segundo contenido con más reproducciones y mayor interacción en el torneo.

La percepción de la afición también formó parte de la exposición. Con datos atribuidos a Mitofsky, la FMF señaló que la satisfacción con el desempeño de la Selección pasa de 25.8% en junio de 2026 a 84.1% tras el Mundial: un alza de 58.3 puntos porcentuales.

¿Qué dijo Rafa Márquez en su presentación como nuevo técnico de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez sostuvo que la Selección Mexicana no necesita iniciar un nuevo ciclo desde cero, ya que dispone de una base sólida para continuar su desarrollo. El entrenador afirmó que el equipo exhibió una identidad durante el Mundial y planteó que el desafío pasa por conservar esa esencia mientras se adapta a las exigencias futuras.

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“Hay que mantener lo que tenemos pero tenemos que evolucionar más”, señaló. También valoró el trabajo previo de Javier Aguirre, un proceso que, según dijo, le da confianza para lograr que “la afición se identifique con su equipo”.