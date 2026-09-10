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“Hay condiciones”: confirma gobernadora interina de Sinaloa festejos patrios pese a jornadas de violencia en Culiacán y Mazatlán

Sinaloa retoma el Grito de Independencia el 15 de septiembre en Culiacán y sus 19 municipios restantes

Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
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La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, confirmó que sí habrá festejos por el Grito de Independencia este 15 de septiembre en Culiacán y en los otros 19 municipios del estado, luego de dos años de cancelaciones por la violencia derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

El anuncio ocurre horas después de una jornada de vandalismo, balaceras y homicidios en Culiacán y Mazatlán, a raíz de rumores de operativos contra objetivos prioritarios en la entidad.

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“Se ha hecho un buen trabajo por parte de las autoridades competentes y consideramos que hay las condiciones para que Culiacán y todos sus municipios puedan tener sus fiestas patrias”, dijo la mandataria a medios locales.

El gobierno estatal acumula, desde el 9 de septiembre de 2024, un saldo de 3,708 homicidios dolosos y 4,295 personas privadas de la libertad, de acuerdo con un conteo de Noroeste. La cifra equivale a un promedio de 5.2 asesinatos diarios en los dos años que dura ya el conflicto entre facciones del cartel.

Así será la logística para el 15 de septiembre

Rubén Rocha Moya
El Grito de Independencia de Sinaloa en el 2024 se realizó pero sin la asistencia de la población civil. (X/@rochamoya_)

Domínguez Nava aseguró que su gobierno trabaja para recuperar los espacios públicos y llamó a la población a sumarse a las celebraciones. “Les pedimos a todos que nos ayuden a difundir, a invitar, porque se trata de unir esfuerzos todos, que recuperemos nuestras calles y nuestros eventos públicos de convivencia sana, como son las fiestas patrias”, declaró.

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La ceremonia central se realizará en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán, cuyas puertas abrirán a partir de las 18:00 horas, según lo informado por el Gobierno estatal en redes sociales. El operativo contempla la instalación de una unidad móvil del C2 en el sitio, además de la coordinación de fuerzas municipales, estatales y federales, de acuerdo con Descubre México.

Las actividades iniciarán con la conmemoración del 179 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec y continuarán con el Grito de Independencia. El desfile cívico-militar se replicará no solo en Culiacán, sino en los otros 19 municipios de la entidad, con participación de corporaciones de seguridad, según la misma fuente.

El Gobierno estatal anunció transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias hacia la zona del evento, aunque hasta el cierre de esta nota no había precisado rutas ni horarios.

Roy Navarrete, titular de Protección Civil Sinaloa, estimó una asistencia de entre 25,000 y 30,000 personas. Este sería el primer evento masivo del Día del Grito organizado por el Gobierno de Sinaloa desde 2023, luego de que las ediciones de 2024 y 2025 fueran suspendidas como medida preventiva ante la inseguridad.

Vandalismo, balaceras y homicidios marcan la antesala del festejo

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto. Especial
Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto. Especial

La confirmación llega tras una jornada violenta registrada la noche del martes en Culiacán, con reportes de vandalización de inmuebles, robo de vehículos y al menos tres automóviles incendiados en los sectores Rafael Buelna, Chapultepec y Colinas de San Miguel.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Sinuhé Téllez López, atribuyó los hechos a una noticia falsa que circuló en redes sociales sobre la presunta detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

“Tenemos conocimiento que esto fue generado por una falsa noticia que estuvo circulando en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, respecto a la captura de un objetivo prioritario para el gobierno federal, lo cual no había ocurrido”, explicó Téllez López. El funcionario contabilizó seis inmuebles vandalizados, entre comercios, talleres, viviendas y un hotel, sin lesionados ni detenidos.

En Mazatlán, este miércoles un tiroteo perpetrado por motociclistas armados obligó a estudiantes de la Escuela Secundaria número 5, Ricardo Flores Magón, a correr para ponerse a salvo en la colonia Urías. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa no reportó personas heridas ni detenidas por este hecho.

El mismo puerto registró el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional identificado como Alfredo, comisionado en Oaxaca, junto con otra persona en una habitación del Hotel Isla del Mar, en la zona turística. Peritos de la vicefiscalía general de la zona sur recolectaron casquillos de arma calibre .9 milímetros en la escena.

Dos años de guerra interna dejan miles de víctimas en Sinaloa

Ilustración de dos hombres de frente con casquillos de bala en el suelo y siluetas armadas al fondo.
Una ilustración retrata a Iván Archivaldo Guzmán e Ismael Zambada Sicairos sobre un fondo con casquillos de bala y hombres armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto armado comenzó el 9 de septiembre de 2024, tras el secuestro y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que derivó en la confrontación entre las facciones conocidas como Chapos y Mayos.

La gobernadora interina Domínguez Nava reconoció que persisten pendientes en materia de seguridad a dos años del inicio de la crisis.

“Hay avances, pero no han logrado ser suficientes para que la ciudadanía se sienta totalmente segura”, admitió la mandataria durante una Jornada de Paz realizada en Villa Juárez, Navolato.

El balance acumulado entre el 9 de septiembre de 2024 y el 17 de agosto de 2026 incluye, además de los homicidios y las privaciones de la libertad, 12,228 vehículos robados y 3,856 personas detenidas, de acuerdo con el conteo de Noroeste.

En sus primeros 12 días de gestión, iniciada el 25 de agosto, la administración de Domínguez Nava documentó 58 homicidios.

Domínguez Nava asumió el cargo tras la licencia indefinida solicitada por el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, quien en 2025 había cancelado los festejos populares y suspendido clases en Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio por los hechos de violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene programada una visita a Sinaloa el próximo 20 de septiembre, y tendrá como tema central el seguimiento de las estrategias de seguridad pública en la entidad.

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