Tren Suburbano al AIFA registra retrasos de más de 3 horas por falla

Tren Felipe Ángeles con destino al AIFA, registró atrasos por más de una hora, lo cual afectó a miles de usuarios. El tren estaba parado en la zona de la colonia San Rafael, en el municipio de Tlalnepantla, Edomex (Video: Xcanda Reyes/FB)

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El servicio del Tren Suburbano con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró esta noche retrasos de más de tres horas debido a maniobras para remolcar un tren que presentó una falla entre las estaciones Tlalnepantla y San Rafael.

La situación provocó aglomeraciones en distintas estaciones, particularmente en Buenavista, donde decenas de usuarios permanecían formados a la espera de abordar alguno de los trenes con dirección al AIFA.

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La operadora del sistema informó que el servicio presentó marcha lenta tanto en el troncal Suburbano como en el Ramal AIFA, por lo que pidió paciencia a los pasajeros afectados.

Tren Felipe Ángeles con operación normal pasada las 10 pm

Tren Felipe Ángeles con destino al AIFA, registró atrasos por más de una hora, lo cual afectó a miles de usuarios y se registraron largas filas en la estación Buenavista (Video: Nery Charcas/FB)

De acuerdo con los reportes de usuarios, las afectaciones comenzaron alrededor de las 19 horas, cuando uno de los trenes presentó una descompostura que obligó a realizar maniobras para retirarlo de la vía.

Las labores de remolque se llevan a cabo en el tramo comprendido entre las estaciones de Tlalnepantla y San Rafael, lo que generó importantes retrasos para quienes utilizan el servicio en dirección al AIFA.

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Pasajeros señalaron a través de redes sociales que algunos trenes permanecieron detenidos durante largos periodos y que hubo personas que pasaron más de una hora dentro de los vagones en espera de que el servicio pudiera avanzar.

La situación también generó dificultades para abordar los trenes debido a la concentración de usuarios en las estaciones.

Aglomeraciones en Buenavista por retrasos hacia el AIFA

Tren AIFA

Mientras el servicio en la ruta Buenavista-Cuautitlán fue reportado como normal por algunos usuarios, las principales afectaciones se concentraron en el trayecto hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En la estación Buenavista, pasajeros reportaron filas de decenas de personas que esperaban ingresar a los vagones para continuar su trayecto.

Los testimonios compartidos en redes sociales describieron andenes y trenes con una alta concentración de pasajeros, además de tiempos de espera considerablemente mayores a los habituales.

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La interrupción parcial del servicio también provocó que algunos usuarios permanecieran dentro de los vagones durante periodos prolongados, ante la falta de avance de los trenes.

Pasajeros son desalojados por inundaciones en Cueyamil

Tren Lechería-AIFA, estación San Rafael (Foto: Jorge Contreras/Infoabe México)

A los problemas derivados de la falla de un tren se sumó otra incidencia en el sistema. Pasajeros fueron desalojados en la estación Cueyamil cuando el tren circulaba con dirección a Buenavista.

La medida se relacionó con inundaciones registradas en la avenida Recursos Hidráulicos y sus alrededores, situación que afectó la circulación en la zona.

De esta manera, los usuarios del Tren Suburbano enfrentaron esta noche afectaciones tanto por la marcha lenta en el troncal y el Ramal AIFA como por las condiciones de vialidad e inundaciones en las inmediaciones de Cueyamil.

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Hasta el momento, la recomendación para los pasajeros es tomar previsiones ante los tiempos de traslado extendidos, particularmente quienes tienen como destino el AIFA o utilizan el ramal que conecta con la terminal aérea.

Fue pasada las 22 horas que se informó a través de redes sociales que el servicio operaba con normalidad, después de estar 3 horas sin servicio, afectando a miles de usuarios, tomando que era la hora pico, donde miles regresaban de sus actividades diarias.