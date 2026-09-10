EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 10 de septiembre

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Clima en México hoy 10 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas
El pronóstico del clima en México para este jueves 10 de septiembre contempla lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano favorecerá lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de descargas eléctricas.
En el noreste, oriente, sur y sureste se esperan chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes. Las ondas tropicales 37 y 38 reforzarán las lluvias, con posible caída de granizo en zonas del occidente y centro.
Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en la Mesa del Norte. La onda de calor persistirá en Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.