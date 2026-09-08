México

Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega

El inmueble rentado por el ex vicealmirante guardaba papeles reservados, listas de aduanas y objetos de lujo

Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el hallazgo de armas sin registro y documentación clasificada de la Secretaría de Marina en una bodega arrendada por el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado junto a su hermano, Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, presentó los avances en un mensaje transmitido por las redes oficiales de la FGR, dirigido al pueblo de México. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación que comenzó en 2024 y que ya derivó en el aseguramiento de un buque con diez millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

PUBLICIDAD

Qué encontró la FGR en la bodega cateada

Como parte de las diligencias, la FGR realizó el cateo de una bodega que Manuel Roberto Farías Laguna arrendaba en la capital del país. En el inmueble se localizaron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas y expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución marítima.

También se aseguró documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, junto con armas de fuego que no contaban con el registro correspondiente. La FGR no precisó públicamente el contenido específico de los documentos clasificados ni a qué mandos corresponden los expedientes hallados.

Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR
Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR

Godoy Ramos explicó que los cómplices de los hermanos Farías Laguna intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la propia Secretaría de Marina. Según la fiscal, Manuel Roberto Farías Laguna gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones.

PUBLICIDAD

“Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto N. y Fernando N., junto con sus cómplices, presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal”, afirmó Godoy.

Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR
Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega. FGR

Además, en la bodega se aprecian anaqueles repletos de contenedores de plástico. La mayoría negros, con tapas rojas, grises o negras, también, se observan dos cascos en el piso, cubiertos a medias con plástico: uno es el típico casco negro de Darth Vader y otro es gris oscuro.

De igual manera se aprecia un cuadro con un marco café que tiene, detrás del vidrio, una bandera mexicana, de igual manera, dentro de una caja se aprecia un juego de mesa “Fortnite Monopoly”.

Quiénes son los hermanos Farías Laguna

Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como “Los Primos”, son ex altos mandos de la Armada de México procesados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que operó en al menos cinco estados del país. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó esa dependencia durante el sexenio anterior.

Manuel Roberto se desempeñó como vicealmirante y Fernando como contralmirante antes de sus detenciones. Actualmente enfrentan un proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, y permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, Altiplano, en el Estado de México.

La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla
La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla

La red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Farías Laguna consistía en el ingreso ilegal de combustible desde Texas, Estados Unidos, que se declaraba falsamente como aceite o aditivo para evadir su tratamiento fiscal correspondiente. Servidores públicos y agentes aduanales recibían pagos por cada embarque liberado sin revisión real, mientras el hidrocarburo se distribuía en el territorio mexicano mediante empresas legalmente constituidas.

El origen de la investigación

Las pesquisas contra la red tuvieron su punto de partida en 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda Durán presentó ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero elementos sobre posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval. Esa denuncia permitió a la FGR conducir las investigaciones bajo lo que la dependencia describió como su nuevo modelo de investigación.

El resultado de ese trabajo fue el aseguramiento de diez millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Ese golpe, lejos de cerrar el caso, condujo a la fiscalía hacia la identificación de la estructura criminal completa detrás de la operación ilegal del buque.

Cómo operaba la red del huachicol fiscal

De acuerdo con la fiscal, los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal. Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar sin revisión efectiva.

“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal en el que presuntamente participaron Manuel Roberto N., Fernando N”, mencionó la fiscal en su mensaje.

La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla
La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla

Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin control real.

También se establecían calendarios de arribo dentro de la cadena de complicidades con el fin de desactivar cámaras y así imposibilitar el registro de las descargas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas.

Lavado de dinero y expansión territorial

Una red de empresas fachada y transacciones financieras era la responsable de dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del combustible. Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero conformaban el ciclo completo de este negocio ilegal, según describió Godoy Ramos.

Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega
Los hermanos Farías Laguna ocultaban armas y expedientes confidenciales de la Marina en bodega

Las investigaciones permitieron identificar operaciones de la misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La FGR sigue el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de la cadena ilegal.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaHuachicol fiscalSecretaría de Marina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 7 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 7 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

El error al tomar café que puede elevar tu colesterol

Un hábito cotidiano al preparar café puede influir en el colesterol y pasar desapercibido durante años

El error al tomar café que puede elevar tu colesterol

6 puntos para entender el impacto ambiental de construir una planta de amoniaco en Topolobampo, zona de manglares y considerada sagrada en Sinaloa

Asociaciones mantienen su rechazo al desarrollo industrial en la región y advierten posibles consecuencias para la laguna

6 puntos para entender el impacto ambiental de construir una planta de amoniaco en Topolobampo, zona de manglares y considerada sagrada en Sinaloa

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de septiembre: bloquean cruce en Eje Central y Av. Juárez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de septiembre: bloquean cruce en Eje Central y Av. Juárez

Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido

La revisión a una camioneta plateada en la colonia Centenario permitió ubicar la sustancia disuelta en envases marcados como producto agrícola y derivó en el arresto de un hombre

Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

México y EEUU lanzan la operación "Águila Blanca" con la mira puesta en narcodrones

Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

ENTRETENIMIENTO

Beber leche de soya durante la infancia lo hizo parecer como mujer mexicana, sostiene el hijo de John Lennon

Beber leche de soya durante la infancia lo hizo parecer como mujer mexicana, sostiene el hijo de John Lennon

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

Se complica el diagnóstico de Aldo Rendón tras salir de La Casa de los Famosos México

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. expuesto más allá de la sombra de su padre, la historia que “hará entender al Junior”

Julio César Chávez Jr. expuesto más allá de la sombra de su padre, la historia que “hará entender al Junior”

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027