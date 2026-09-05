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De Carlos Salinas de Gortari, Benjamín Arellano Félix y Don King: las confesiones de la vida de Julio César Chávez que tardaron 30 años en salir

Diego Enrique Osorno charló con Infobae y relató las dificultades que afrontó para construir una imagen más completa del campeón mexicano y su relación con altas esferas del poder en el país en la década de los noventas

Diego Enrique Osorno explicó que la serie de Julio César Chávez no es una cinta biográfica, sino que participan figuras como Salinas de Gortari, ex miembro de los Arellano Félix que influyeron en el ex boxeador y los retos que implicó esta producción, desde su charla con Julio hasta la construcción del personaje real del "gran campeón mexicano"

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Julio César Chávez González, el nombre del máximo campeón que ha tenido México en el boxeo, su estilo, disciplina, gancho al hígado y carisma lo catapultaron al éxito. En la década de los ochenta y noventas, su figura que volvió un referente y todos querían estar cerca del “Champ”.

Pero la fama también trajo consecuencias, Julio no solo se involucró con figuras de élite del deporte, sino que también tuvo cerca a capos del narcotráfico y personas de la política mexicana. Diego Enrique Osorno, escritor y periodista se encargó de contactar a estas personas para construir una imagen más real de lo que es Julio César Chávez para su nueva cinta biográfica.

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En entrevista para Infobae México, Enrique Osorno relató el nivel de detalle con el que la producción de la serie Chávez vs Chávez de ViX aborda la relación del exboxeador con distintas figuras que influyeron en su trayectoria, así como en su vida personal.

“Creo que nunca se ha visto el nivel de detalle, la relación de Julio con algunos de estos personajes”, afirmó. Entre los nombres que aparecen se encuentran Carlos Salinas de Gortari —Presidente de México en el sexenio 1988 - 1994—, Benjamín Arellano Félix —ex narcotraficante y miembro fundador del Cártel de Tijuana—,Don King —ex promotor norteamericano de boxeo— y Emilio Azcárraga Milmo —ex empresario mexicano y fundador de Grupo Televisa—.

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Cada una de estos personajes tuvieron una repercusión en la vida de Julio César Chávez, y aunque el propio ex boxeador ha abordado abiertamente estos temas de su pasado, Diego Enrique le dio peso a los testimonios y “de manera muy directa” su vínculo con el César del boxeo.

Hay un mosaico muy amplio de la vida atribulada de Julio y obviamente también de la vida en el ring. Las dos son las que me importaba documentar”, compartió.

Julio César Chávez se rodeó de personajes con poder en México, desde la política hasta el narcotráfico (Cortesía TelevisaUnivisión)
Julio César Chávez se rodeó de personajes con poder en México, desde la política hasta el narcotráfico (Cortesía TelevisaUnivisión)

Las confesiones de la vida de Julio César Chávez que salieron a la luz después de 30 años

La serie aborda de manera exhaustiva todo el arco deportivo de Julio César Chávez, desde su ascenso hasta las distintas etapas de su carrera. Al mismo tiempo, reconstruye las batallas que el exboxeador enfrentó fuera del ring, descritas por Enrique Osorno como conflictos “muy duros”.

El documental muestra el entorno de poder que rodeó a Chávez durante algunos de los momentos centrales de su trayectoria. Entre las figuras vinculadas con su vida aparecen Don King, Carlos Salinas de Gortari, José Sulaimán, los capos más importantes de México y Emilio Azcárraga Milmo.

Osorno explicó que todas esas personalidades formaban parte del círculo de Chávez y buscaban acercarse a la influencia que generaba su figura. “Estas figuras de poder alrededor de él, tratando de ser tocados un poco por esa aura”, señaló al referirse a la relación entre el excampeón y los personajes que lo rodeaban.

Según relató el productor a este medio, el paso del tiempo favoreció para que estos personajes aceptaran revelar los detalles más íntimos del César del boxeo; en la década de los años noventas ya era campeón de peso ligero, superligero y superpluma, por lo que a nivel mundial era el boxeador más galardonado y con un récord impecable de batallas ganadas.

Cinco hombres sentados en sillas de director sobre un cuadrilátero de boxeo frente a una lona publicitaria con el texto Chávez
El exboxeador Julio César Chávez participa en una conferencia de prensa dentro de un cuadrilátero de boxeo para presentar su proyecto documental. (Luz Coello/ Infobae México)

El director consideró que el paso de aproximadamente 30 años desde el periodo en que Chávez se encontraba en la cima de su carrera contribuyó a que los participantes hablaran con mayor apertura sobre esa etapa. También atribuyó esa disposición a la figura pública del exboxeador, a quien describió como una personalidad que, con el tiempo, quedó “más allá del bien y el mal” y se consolidó como una figura icónica para la sociedad mexicana.

“La serie trata sus claroscuros, pero Julio ya es una figura, pues icónica a nivel popular en México. Entonces, eso creo que permitió que hubiera también mucha honestidad de todos estos otros actores y obviamente también el registro del archivo que encontramos para poder consignar estos otros testimonios que van a la par de la vida de Julio y que no solo hablan de Julio, que nos hablan de nosotros como país”.

La serie aborda estos aspectos de Julio César Chávez, pero, según Osorno, su reconocimiento popular permitió que otros protagonistas ofrecieran testimonios con mayor honestidad. A ese material se suma el archivo reunido para la producción, que registra las relaciones y episodios vinculados con la vida del exboxeador.

El propio Julio ha compartido en diferentes entrevistas que llegó a recibir regalos costosos de los Arellano Félix, incluso era obligado a convivir con los capos del cártel. En cuanto a su relación con el ex presidente Salinas de Gortari, desde la campaña presidencial a la fecha mantienen una relación de amistad y cercanía, el político mexicano siempre veló por los intereses y seguridad del campeón mexicano.

Con 18 años de sobriedad, el propio Mr. Nocaut ha llegado a confesar que su relación con Don King dio paso al mundo de la vida nocturna y una serie de consecuencias que trajeron problemas en su familia y con sus hijos.

Don King fue uno de los representantes que llevó a Julio César Chávez a lo más alto de su carrera, pero también a afrontar los problemas más difíciles de su vida (Archivo)
Don King fue uno de los representantes que llevó a Julio César Chávez a lo más alto de su carrera, pero también a afrontar los problemas más difíciles de su vida (Archivo)

Testimonio de Julio César Chávez, el más difícil de conseguir

Enrique Osorno aceptó que el mayor reto fue la conversación con Chávez González, el relato en primera persona del campeón mexicano fue de lo más complejo en su producción.

Las entrevistas con Julio César Chávez requirieron un proceso de acercamiento de un año, explicó Enrique Osorno. Durante ese periodo, el realizador acompañó al exboxeador a Los Ángeles, donde asistió a una pelea de su hijo Julio César Chávez Jr.; a una charla en una fábrica de Sonora y a su departamento en Tijuana. El objetivo, señaló, era conocerlo y comprender su trayectoria antes de comenzar el registro formal de la serie.

De manera paralela, Osorno y su equipo conversaron con numerosas personas del entorno cercano de Chávez y con figuras relacionadas con su carrera deportiva. Después de ese año de seguimiento, el director le planteó al excampeón: “Ahora sí, Julio, vamos a hacer una serie, no de entrevistas”, porque ya contaba con información suficiente y buscaba obtener su testimonio sobre temas específicos de su vida.

Julio César Chávez reconoció la importancia de contar su historia más allá del éxito en el ring (Luz Coello/ Infobae)
Julio César Chávez reconoció la importancia de contar su historia más allá del éxito en el ring (Luz Coello/ Infobae)

El relato se dividió en cinco etapas: el ascenso, la cima, la caída, la recuperación y la gloria, además de la penitencia, que corresponde a la época actual. Cuando Osorno comenzó el registro en cámara, el material dejó de plantearse como una entrevista convencional y pasó a construirse como un testimonio en profundidad, a partir del conocimiento acumulado durante el proceso previo.

El realizador consideró que esa preparación permitió que Julio César Chávez abordara su historia con un nivel de profundidad que no había alcanzado en otras apariciones públicas. Aunque el exboxeador ha participado en numerosas entrevistas, podcasts y relatos sobre su vida, Osorno sostuvo que hasta entonces no había contado con el tiempo ni con la dedicación necesarios para ofrecer un testimonio amplio sobre esos episodios.

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