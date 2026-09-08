Morena notificará salida de Enrique Inzunza de la bancada y prepara cambio en comisión: Ignacio Mier prevé reacomodo para finales de septiembre

El reacomodo en el Senado podría concretarse durante la cuarta semana de septiembre. Crédito: gallegoso

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El grupo parlamentario de Morena en el Senado notificará este martes al pleno la salida de Enrique Inzunza Cázarez de la bancada y prepara la reasignación de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, informó Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador explicó que el procedimiento se realizará conforme a las disposiciones del Reglamento del Senado y adelantó que la redistribución de las presidencias de las comisiones podría concretarse durante la cuarta semana de septiembre.

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La decisión ocurre después de que Inzunza comunicó a finales de agosto su separación del grupo parlamentario de Morena para continuar con su cargo como senador independiente.

Pese a dejar la bancada, el legislador ha sostenido que mantendrá su respaldo a las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enrique Inzunza dejará de pertenecer formalmente a la bancada de Morena

Mier explicó que este martes se dará cuenta al pleno del escrito mediante el cual Inzunza informó su separación del grupo parlamentario. El documento será enviado a la Mesa Directiva para que el pleno tenga conocimiento formal de la decisión.

El cambio de bancada podría provocar el relevo en una comisión clave. REUTERS/Luis Cortes

“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento”, señaló el coordinador de Morena al ser cuestionado sobre la situación del senador sinaloense.

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La salida de Inzunza modifica su condición dentro del Senado, aunque no implica que pierda su escaño. El legislador decidió permanecer como senador independiente y continuar con sus actividades parlamentarias.

Su separación de Morena se produjo en medio de señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Inzunza ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que se trata de imputaciones falsas.

El senador también ha señalado que su permanencia en el cargo responde al mandato recibido mediante el voto de los ciudadanos de Sinaloa y ha descartado solicitar licencia.

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Morena prepara cambio en la Comisión de Estudios Legislativos

Uno de los principales efectos de la salida de Inzunza de Morena será la posible modificación de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, órgano que actualmente encabeza.

La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos se perfila para cambiar de manos. (Foto: Senado de la República)

Ignacio Mier confirmó que Morena realizará una reasignación, aunque todavía no existe un nombre definido para ocupar esa posición.

El coordinador morenista explicó que antes de efectuar la distribución será necesario conocer cuántos senadores que actualmente cuentan con licencia regresarán a sus funciones.

Por esa razón, estimó que el reacomodo de las presidencias podría llevarse a cabo durante la cuarta semana de septiembre.

La situación había generado cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes señalaron que Inzunza ya no debería encabezar una comisión cuya presidencia corresponde a Morena después de abandonar esa bancada.

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Las senadoras Claudia Anaya, del PRI, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, habían solicitado que se realizara el cambio.

Alejandra Barrales pidió retirar la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos al senador que dejó la bancada.(@Ale_BarralesM)

Los principales puntos del caso

Enrique Inzunza comunicó a finales de agosto su salida de la bancada de Morena.

El senador continuará en el Senado como legislador independiente .

Este martes se notificará formalmente al pleno su separación del grupo parlamentario.

Inzunza actualmente preside la Comisión de Estudios Legislativos .

Morena realizará una reasignación de esa presidencia.

Ignacio Mier prevé que el reacomodo pueda concretarse durante la cuarta semana de septiembre .

Claudia Anaya y Alejandra Barrales habían solicitado previamente sustituir a Inzunza.

El senador ha rechazado los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses.

Inzunza ha dicho que continuará respaldando las iniciativas de Claudia Sheinbaum.

¿Qué establece el Reglamento del Senado sobre las comisiones?

El Reglamento del Senado establece reglas para modificar la integración de las comisiones cuando cambia la pertenencia parlamentaria de un legislador.

El Reglamento del Senado establece cómo deben modificarse las comisiones cuando cambia la pertenencia parlamentaria de un legislador. Crédito: X/@alitomorenoc

De acuerdo con el artículo 124 citado en el contexto del caso, las modificaciones a la integración de las comisiones pueden realizarse en cualquier momento. Además, cuando un senador deja de formar parte de un grupo parlamentario, corresponde a ese grupo proponer ante la Jucopo a quien habrá de sustituirlo en las comisiones.

El artículo 122 establece, a su vez, que los grupos parlamentarios deben considerar la experiencia y la idoneidad de sus integrantes al momento de proponer la integración de estos órganos legislativos.

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Bajo esas disposiciones, la salida de Inzunza abrió la posibilidad de modificar su participación en las comisiones y, en particular, la presidencia que actualmente ocupa.

Oposición cuestionó permanencia de Inzunza al frente de la comisión

Antes de que Morena confirmara el próximo relevo, la senadora priista Claudia Anaya había cuestionado que Inzunza continuara presidiendo la Comisión de Estudios Legislativos pese a su salida de la bancada.

Claudia Anaya cuestionó que un senador independiente continuara al frente de una comisión asignada a Morena. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

La legisladora señaló que buscaría al coordinador de Morena para solicitar formalmente el cambio y planteó que la presidencia debía ser revisada debido a que corresponde a la distribución de espacios entre los grupos parlamentarios.

Alejandra Barrales también pidió que Inzunza dejara la presidencia. La senadora de Movimiento Ciudadano argumentó que la integración de las comisiones debe atender los criterios establecidos en el Reglamento del Senado y destacó la relevancia de la Comisión de Estudios Legislativos por los asuntos que recibe.

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Hasta ahora, Inzunza había mantenido su escaño, su oficina y la presidencia de la comisión después de separarse de Morena.

Su regreso al Senado ocurrió al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, luego de una ausencia de 125 días.

El senador regresó al Senado tras permanecer 125 días fuera de sus actividades legislativas. REUTERS/Luis Cortes

En esa ocasión permaneció en su lugar habitual, entre sus antiguos compañeros de bancada.

El legislador afirmó entonces que no existió un acuerdo político con Morena tras su salida y que continuaría apoyando las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum debido a sus propias convicciones políticas.

La decisión anunciada por Ignacio Mier establece ahora un nuevo escenario para la Comisión de Estudios Legislativos.

La fecha prevista para la redistribución dependerá, entre otros factores, de la definición sobre el regreso de los senadores que actualmente se encuentran con licencia.

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