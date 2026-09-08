México

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 7 de septiembre.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PUBLICIDAD

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Ronald Johnson presentó el operativo como una muestra de coordinación en seguridad, y Omar García Harfuch precisó que participaron fuerzas federales y autoridades estatales en zonas de difícil acceso

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

El fundador de TVyNovelas, Jesús “Chucho” Gallegos está hospitalizado por una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y pérdida importante de sangre

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

El nuevo puente Amado Nervo reduce los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

La obra de 704 millones funciona como vía alterna sobre el río Ameca y beneficiará a los habitantes, al agilizar la movilidad en la Riviera Nayarit y Jalisco

El nuevo puente Amado Nervo reduce los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

El operativo conjunto en Centro y Acapulco dejó además 22 artefactos improvisados, siete camionetas, una blindada, y decenas de dosis de presuntos narcóticos, como parte de la ofensiva contra grupos violentos

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

Remojar una cáscara de banana por las noches: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Un hábito nocturno con la cáscara de banana podría tener un uso que no conocías

Remojar una cáscara de banana por las noches: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

Destruyen casi mil kilos de drogas en Sinaloa: también destrozaron equipamiento y objetos bélicos

De cajas frías de bitcoins a granjas de criptomonedas: así funciona la red de activos digitales que pone en jaque al sistema financiero

ENTRETENIMIENTO

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

Se complica el diagnóstico de Aldo Rendón tras salir de La Casa de los Famosos México

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

La Granja VIP 2 ya tiene a su primera nominada: María Karunna queda en peligro tras decisión de Ivonne Montero

DEPORTES

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027

Porto vs Manchester City: dónde, cuándo y a qué hora ver a Santi Gimenez en la Champions League