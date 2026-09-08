México

De Acapulco a la Riviera Maya: cómo México reinventó su turismo de playa en 50 años

Desde una zona pantanosa hasta mover 95% de la economía estatal, el caso quintanarroense sirve como referencia para relanzar al puerto guerrerense con planeación pública

Composición dividida en tres partes con una carretera costera al atardecer, una pirámide de piedra en el centro y una playa con palmeras.
México pasó de un turismo de playa espontáneo a uno planeado por el Estado en cinco décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México transformó su modelo de turismo de playa en cinco décadas, al pasar del glamur espontáneo de Acapulco en los años 40 a la planeación estatal que dio origen a Cancún en 1974 y a la Riviera Maya después.

El gobierno federal repite ahora esa fórmula en Acapulco tras los huracanes Otis y John, mediante el decreto que crea el Centro Integralmente Planeado (CIP) Acapulco-Coyuca, firmado el 16 de enero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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El gobierno federal aplica en Acapulco el mismo modelo de planeación que usó en Cancún en 1974. (Secretaría de Turismo de Acapulco)
El gobierno federal aplica en Acapulco el mismo modelo de planeación que usó en Cancún en 1974. (Secretaría de Turismo de Acapulco)

El viraje ocurre porque Acapulco perdió el liderazgo turístico que tuvo entre 1940 y 1970, cuando el desarrollo dependió de inversión privada y expropiaciones sin un plan estatal integral, según documenta el historiador Matthew Vitz en el Journal of Social History de Oxford Academic.

Ese modelo espontáneo mostró límites cuando el gobierno decidió construir Cancún desde cero.

FONATUR nació en 1974 de la fusión de dos fideicomisos: FOGATUR e INFRATUR. (Visit México)
FONATUR nació en 1974 de la fusión de dos fideicomisos: FOGATUR e INFRATUR. (Visit México)

México dejó de improvisar sus playas turísticas hace 50 años

La fusión de dos fideicomisos —FOGATUR e INFRATUR— dio origen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) mediante decreto publicado el 28 de enero de 1974 en el DOF.

El organismo nació para diseñar destinos turísticos con criterios técnicos, no orgánicos.

Playa de arena blanca con mar turquesa al atardecer, sol en el horizonte, reflejo dorado. Tres barcos de pesca en el agua, dos palmeras y nubes de colores.
El crecimiento turístico del corredor Cancún-Tulum también alcanzó sitios arqueológicos prehispánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo ese esquema surgieron los Centros Integralmente Planeados: Cancún e Ixtapa en 1974, Los Cabos y Loreto en 1976, y Huatulco en 1984.

Cancún inició operaciones con apenas 2,780 habitantes y 332 habitaciones hoteleras, según el diagnóstico oficial del Programa Presupuestario E007 de FONATUR.

Un pantano sin caminos se convirtió en el destino más rentable del Caribe mexicano

Antes de 1970, Cancún era una zona pantanosa, infestada de mosquitos y habitada solo por pescadores, sin vías de acceso, de acuerdo con un artículo de Darío Brooks para BBC News Mundo.

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El gobierno mexicano invirtió recursos públicos y privados para construir hoteles e infraestructura de playa a una escala inédita en el país.

Antes de 1970, varias zonas de Cancún y Quintana Roo eran pantanosas, sin caminos y habitada solo por pescadores. (Visit México)
Antes de 1970, varias zonas de Cancún y Quintana Roo eran pantanosas, sin caminos y habitada solo por pescadores. (Visit México)

El éxito del proyecto se expandió hacia el sur, hacia Isla Mujeres, Puerto Morelos y la franja que después se conocería como Riviera Maya, incluido Tulum, según el mismo medio.

El turismo también avanza sobre las ruinas mayas de la costa

El crecimiento del corredor Cancún-Tulum también intervino sitios prehispánicos.

El INAH documentó labores de conservación en el Parque del Jaguar, en Tulum, un espacio de 2,913 hectáreas donde se registraron hallazgos arqueológicos entre 2023 y 2024, vinculados al Tren Maya y al nuevo aeropuerto de la zona.

Los estudios arqueológicos arrojan evidencia consistente para asegurar que Tulum fue una de las principales ciudades mayas de los siglos XIII a XIV. (INAH)

En el equinoccio de primavera de 2024 se registraron 9,371 turistas en ese sitio, de acuerdo con el boletín del instituto.

El INAH trabaja también en la zona arqueológica El Meco, cerca de la zona hotelera de Cancún, para integrarla a un circuito turístico junto con otros sitios mayas de la región.

El Parque del Jaguar tiene una extensión de 2,913 hectáreas en Tulum, con acceso directo a la playa quintanarroense. (Gobierno de México)
El Parque del Jaguar tiene una extensión de 2,913 hectáreas en Tulum, con acceso directo a la playa quintanarroense. (Gobierno de México)

Acapulco repite ahora el experimento que convirtió a Cancún en potencia turística

El gobierno federal aplica en Acapulco la misma fórmula que usó en Cancún hace 50 años: crear un Centro Integralmente Planeado (CIP) para ordenar la reconstrucción del destino.

El decreto que define la zona de intervención del CIP Acapulco-Coyuca se publicó el 15 de enero de 2025 en el Periódico Oficial de Guerrero.

Multitud de motociclistas en una avenida de Acapulco de noche, con motos de colores, luces neón. Patrullas policiales y agentes de seguridad vigilan la escena.
FONATUR busca que el nuevo CIP de Acapulco sea "un destino turístico sostenible, resiliente y socialmente inclusivo". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve días después, el DOF publicó la creación de una Comisión Intersecretarial. Su función es coordinar la reconstrucción de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez tras los daños de los huracanes Otis y John.

El Programa Institucional 2026-2030 de FONATUR plantea convertir a ese CIP en “un destino turístico sostenible, resiliente y socialmente inclusivo”, según el documento publicado en el sistema SIDOF de la Segob.

Acapulco vivió su época de mayor auge turístico entre 1940 y 1970, antes de la llegada de la planeación estatal. (Secretaría de Turismo de Acapulco)
Acapulco vivió su época de mayor auge turístico entre 1940 y 1970, antes de la llegada de la planeación estatal. (Secretaría de Turismo de Acapulco)

Los destinos de playa concentran la ocupación hotelera más alta del país en 2026

México recibió 20.4 millones de turistas internacionales entre enero y mayo de 2026, un incremento de 5.3% frente al mismo periodo de 2025. El dato proviene del sistema Datatur de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Esos visitantes dejaron 15,900 millones de dólares en divisas durante esos cinco meses.

Hielera de color beige y negro con calcomanías, incluyendo el logo de México, en la arena de una playa con mar turquesa, palmeras y personas.
El turismo mexicano de playa combina hoy planeación estatal, inversión privada y patrimonio arqueológico bajo presión, cinco décadas después de que Acapulco marcó el inicio de esa transformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las playas fueron las más ocupadas del país: sus hoteles registraron 67.1% de ocupación, contra 53% en las ciudades.

Playacar lideró con 87.1%, seguido de Cabo San Lucas con 77.7% y Cancún con 75.5%, según el reporte de monitoreo hotelero de mayo de 2026.

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