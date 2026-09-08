México

¿Cómo preparar enchiladas potosinas? la variante de este tradicional platillo mexicano que nació en San Luis Potosí

Nacidas en el estado de San Luis Potosí, las enchiladas potosinas son un emblema de la gastronomía regional

Plato de talavera con tres enchiladas rojas, queso, cebolla, frijoles refritos con totopos, lechuga, rábanos, cubiertos y una botella de refresco.
Un plato de enchiladas potosinas incluye frijoles refritos con totopos, lechuga picada y rábanos junto a una botella de refresco sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sabor inconfundible de las enchiladas potosinas es un viaje directo al corazón de México. Crujientes, ligeramente picantes y con ese toque ahumado del chile, este plato ha conquistado paladares tanto en San Luis Potosí como más allá de sus fronteras.

Nacidas en el estado de San Luis Potosí, las enchiladas potosinas son un emblema de la gastronomía regional. Tradicionalmente se acompañan con frijoles refritos, crema y una ensalada fresca. Su maridaje perfecto suele ser con una cerveza clara bien fría o un vaso de agua de jamaica.

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Receta de enchiladas potosinas

Las enchiladas potosinas son tortillas de maíz teñidas y sazonadas con chile seco, rellenas de un guiso de queso y chile, que se fríen para obtener una textura dorada y crujiente. La técnica clave consiste en mezclar la masa de maíz con la salsa de chiles para darles su característico color rojizo y sabor intenso.

Tres enchiladas de maíz color rojo cubiertas con crema y queso sobre un plato de barro junto a cubiertos y una salsa.
Un plato de barro contiene tres enchiladas potosinas con crema, queso y cebolla picada sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 40 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de masa de maíz nixtamalizada
  2. 4 chiles guajillo secos
  3. 2 chiles anchos secos
  4. 100 g de queso fresco (puede ser panela o ranchero)
  5. 1 diente de ajo
  6. 1/4 de cebolla blanca
  7. 1 pizca de comino (opcional)
  8. Sal al gusto
  9. Aceite vegetal para freír
  10. Crema de leche (para acompañar)
  11. Frijoles refritos (para acompañar)
  12. Lechuga picada (para acompañar)
  13. Tomate en rodajas (para acompañar)

Cómo hacer enchiladas potosinas, paso a paso

  1. Hidratar y desvenar los chiles: Quita las semillas y las venas de los chiles secos. Hidrata en agua caliente durante 10 minutos.
  2. Preparar la salsa: Licua los chiles hidratados junto con el ajo, la cebolla, un poco de agua, el comino y sal, hasta obtener una salsa suave.
  3. Integrar la masa y la salsa: Incorpora la salsa de chile a la masa de maíz y amasa hasta conseguir un color homogéneo y un aroma intenso.
  4. Formar las tortillas: Divide la masa en bolas pequeñas. Extiende en forma de tortillas delgadas usando una prensa o rodillo.
  5. Preparar el relleno: Mezcla el queso desmoronado con un poco de la salsa de chile para potenciar el sabor.
  6. Rellenar y doblar: Coloca una cucharada de relleno en cada tortilla y dóblala por la mitad, presionando los bordes para sellar.
  7. Freír las enchiladas: Calienta suficiente aceite en una sartén. Fríe las enchiladas por ambos lados hasta que estén doradas. Usa papel absorbente para quitar el exceso de grasa.
  8. Montar y servir: Sirve calientes acompañadas de frijoles, crema, lechuga y tomate.
  9. Consejo claveNo sobrecargues de relleno las tortillas para evitar que se abran al freír y mantén el aceite bien caliente para lograr el punto crujiente perfecto.
Infografía explicativa con seis recuadros ilustrados sobre la preparación de enchiladas potosinas y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las fases de elaboración de las enchiladas potosinas, desde el tratamiento de los chiles hasta la fritura final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (aproximadamente 12 enchiladas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 36 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, utiliza sartén o microondas. No se recomienda congelar, ya que la tortilla pierde textura.

Cuál es la historia de las enchiladas potosinas

Las enchiladas potosinas nacen en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, localidad reconocida por el gobierno estatal como su lugar de origen.

La versión más difundida atribuye su creación a Cristina Jalomo, quien preparaba tortillas y las vendía para sostener a su familia. Hacia 1919, según la tradición local, llevó su nixtamal al molino y la masa se mezcló por accidente con chile molido que había quedado en la maquinaria. La masa quedó rojiza y picante.

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En vez de desecharla, Jalomo aprovechó aquella masa para hacer tortillas pequeñas. Después las rellenó con queso y una salsa, las dobló y las frió. El resultado se parecía a una quesadilla pequeña, pero con el chile incorporado desde la tortilla: el rasgo que todavía distingue a las enchiladas potosinas de otras enchiladas mexicanas.

La preparación comenzó a venderse en la plaza principal de Soledad y ganó fama entre habitantes y visitantes. Con el tiempo se popularizó el nombre de enchiladas potosinas. La receta también incorporó acompañamientos como frijoles refritos, cebolla, crema, guacamole, cueritos y chiles en vinagre.

En 2016, el Congreso de San Luis Potosí declaró a la enchilada potosina y a su procedimiento de elaboración como Patrimonio Cultural Intangible del estado, y reconoció a Soledad de Graciano Sánchez como la “Cuna de la Enchilada Potosina”.

(foto: Gob)
(foto: Gob)

Hay variaciones en el relato familiar sobre el accidente: unas versiones hablan de residuos de chile cascabel en el molino y otras de una salsa de chile que cayó sobre la masa. Coinciden en lo central: una mezcla accidental convirtió la masa de maíz en la base rojiza y picante del antojito.

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