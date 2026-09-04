Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

El entrenador, campeón de Liga MX y Copa MX con Rayados, enfrentará a su exclub en la final de Houston, con el pase a los Octavos de Final de la Champions Cup 2027 en juego. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El regreso de Paulinho se ha convertido en uno de los temas más comentados y esperados dentro del entorno del futbol mexicano.

Tras más de tres meses de ausencia por lesión muscular, el delantero portugués volverá a estar disponible para Toluca, aunque su participación sería limitada.

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Antonio Mohamed confirma que Paulinho va a la banca en la final ante Rayados y estaría para 20 o 30 minutos como revulsivo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, confirmó que el goleador estará en la banca frente a Rayados, listo para entrar como revulsivo en caso de que el partido lo exija.

La expectativa es enorme: Toluca busca el único título pendiente en la era del “Turco”, mientras Monterrey llega con la ambición de consolidar la gestión de Matías Almeyda.

El esperado retorno de Paulinho

La ausencia de Paulinho marcó el inicio del Apertura 2026 para los Diablos. Una lesión muscular lo marginó de la Liga MX, de la propia Leagues Cup y del Campeón de Campeones.

Su último partido fue la final de la Concachampions 2026, donde fue figura y MVP en la coronación ante Tigres. Ahora, Mohamed lo recupera precisamente en otra final, lo que alimenta la narrativa épica de su regreso.

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El propio entrenador fue claro al explicar la situación: “Seguramente está para 20 o 30 minutos el domingo, más no. Ojalá que no lo necesitemos, quiere decir que es una buena señal”.

El último partido de Paulinho fue la final de la Concachampions 2026, donde fue MVP en el título conseguido ante Tigres. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, aunque no será titular, su sola presencia en la banca representa un impulso anímico para los escarlatas, que sueñan con verlo repetir su papel de héroe en otra disputa por el trofeo.

El Turco añadió: “Es un jugador diferencial, espero que pueda volver con todo su nivel y nos pueda seguir ayudando como nos ha ayudado siempre”.

Cómo respondió la ofensiva de Toluca en su ausencia

Durante la ausencia de Paulinho, Toluca encontró respuestas en otros atacantes. Federico Viñas asumió el rol de delantero titular y respondió con goles clave, mientras Helinho y Alexis Vega aportaron explosividad desde las bandas.

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Incluso jóvenes como Oswaldo Virgen y William Barboza tuvieron minutos, mostrando la profundidad del plantel.

Federico Viñas : referencia ofensiva y goleador inmediato tras su llegada.

Helinho y Alexis Vega : creatividad y asistencias como extremos.

Canteranos : participación limitada pero valiosa en rotaciones.

Resultados decisivos: victorias 2-0 al Austin FC y 2-0 al León en semifinales.

Federico Viñas y Alexis Vega asumieron la titularidad en la ofensiva de Toluca durante la ausencia de Paulinho. (Toluca FC/FB)

El pase a la final se logró con eficacia y solidez defensiva. Mohamed sentenció que León prácticamente no generó peligro, lo que refuerza la narrativa de Toluca como un equipo dominante incluso sin su máximo goleador.

Mohamed enfrentará su pasado en Rayados

La final no sólo enfrentará a dos clubes de gran plantilla, sino también a un técnico contra su historia.

Antonio Mohamed fue jugador y entrenador de Monterrey, con títulos de Liga MX (2019) y Copa MX (2017 y 2020). También cargó con la dolorosa derrota en la Final Regia 2017 ante Tigres, una herida que él mismo reconoce como una de las más pesadas de su carrera.

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Historial de Mohamed vs Rayados : cada eliminación terminó en título para sus equipos.

Pasado en Monterrey : ídolo como jugador en los 90 y campeón como DT.

El choque no sólo define un título: también estará en disputa un pase directo a los Octavos de Final de la Champions Cup 2027.

Ahora, el Turco dirige a los Diablos y busca completar su palmarés con el único título pendiente. Los Rayados, bajo Almeyda, llegan con temple tras eliminar al América en penales y con la misión de impedir que su exentrenador les arrebate un trofeo.

Antonio Mohamed enfrentará su pasado con Monterrey, donde fue campeón de Liga MX 2019 y Copa MX 2017 y 2020. REUTERS/Luis Cortes

En este sentido, la final de la Leagues Cup 2026 en Houston reúne todos los ingredientes de una historia épica. Toluca llega con autoridad tras vencer a León y con la ilusión de agrandar el palmarés de Mohamed. Monterrey, por su parte, busca mantener su invicto en finales internacionales.

El domingo, el Shell Energy Stadium será testigo de un choque que trascenderá lo deportivo: será la oportunidad de cerrar círculos, escribir nuevas páginas y confirmar que Paulinho, aunque sólo esté para 20 minutos, puede cambiar el destino una vez más.

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