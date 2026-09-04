México

Quince médicos del Hospital General de México terminan en terapia intensiva por salmonelosis

La emergencia comenzó el lunes 31 de agosto tras un aumento repentino de personal médico con dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve

salmonella Hospital General
El Hospital General de México suspendió el servicio de comedor. Segob
Guardar

El Hospital General de México suspendió el servicio de comedor para su personal después de un brote de salmonela que intoxicó a 135 médicos.

El episodio mantiene hospitalizados a 41 residentes y especialistas, de los cuales se ha dado a conocer que 15 se encuentran en terapia intensiva por complicaciones de salmonelosis asociadas al brote debido a que presuntamente recibieron atención tardía, según reveló información del periódico local El Diario de Chihuahua.

PUBLICIDAD

El diario entrevistó de forma anónima a un miembro del personal de salud quien reveló que se dejo pasar tiempo antes de atenderlos. “Se fueron complicando y hay residentes que ya están en terapia intensiva y una de ellas, la más grave, está embarazada”.

“Como no se atendieron a tiempo, pues están haciendo problemas de insuficiencia renal y otros problemas de shock hipovolémico, porque no se atendieron en tiempo”, aseguró la fuente.

De acuerdo con la información las personas con los primeros síntomas comenzaron el 31 de agosto pero fueron obligados a seguir trabajando, tal como ocurre siempre en estos hospitales, donde los residentes suelen trabajar largas jornadas sin descanso.

PUBLICIDAD

Fue hasta el 1 de septiembre que los casos comenzaron a complicarse y a aumentar, por lo que el hospital designó un área del hospital para atenderlos.

Si bien la institución oficial no dio a conocer este dato, de acuerdo con un comunicado del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, difundido este 3 de septiembre, la emergencia comenzó el lunes 31 de agosto tras un aumento repentino de personal médico con dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve. La institución ordenó el cierre inmediato del comedor operado por externos.

Los estudios de laboratorio confirmaron una asociación temporal entre el brote y la comida servida en las instalaciones. En los pacientes afectados se detectó la bacteria Salmonella spp. y, en al menos dos casos, una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica, conocida como ETEC.

Un documento oficial membretado de la Secretaría de Salud y del Hospital General de México titulado Tarjeta Informativa
Una tarjeta informativa del Hospital General de México reporta 135 médicos con gastroenteritis por la bacteria Salmonella spp. tras consumir alimentos en el comedor del recinto. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

Infección en la sangre y muerte: consecuencias de no atender la salmonella a tiempo

Si bien cuando se trata a los primeros síntomas, aunque grave, la salmonella es una infección que puede ser controlable, si los síntomas no se atienden a tiempo, puede causar deshidratación intensa por diarrea y vómito.

A su vez, lo anterior puede provocar poca orina, sed extrema, boca seca, mareo, debilidad o desmayo. En niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, puede empeorar con rapidez.

En algunos casos, la bacteria puede salir del intestino y llegar a la sangre u otros órganos. Esto puede causar infección en la sangre, vías urinarias, huesos, articulaciones, cerebro u otras zonas; son cuadros que requieren valoración y tratamiento médico debido a que de no atenderse a tiempo puede ser mortal, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud.

Aunque la mayoría de las personas se recupera en unos días con hidratación y vigilancia el riesgo aumenta si provoca deshidratación grave o si la bacteria pasa del intestino a la sangre u otros órganos. Son más vulnerables niñas y niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con defensas bajas o enfermedades crónicas

También puede quedar diarrea por semanas o meses. Con menor frecuencia, aparece artritis reactiva: dolor e inflamación en articulaciones que puede durar meses o años.

Bacterias de color rosado con forma de cápsula y múltiples filamentos delgados sobre una superficie celular rugosa de tono azulado.
Bacterias del género Salmonella con forma alargada y flagelos se distribuyen sobre un fondo biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote mantiene a 41 médicos hospitalizados

La respuesta inmediata de la institución fue clausurar el comedor para su personal. Al mismo tiempo, continúa la investigación epidemiológica para ubicar el punto preciso de contaminación y fortalecer las medidas de prevención dentro del complejo hospitalario.

El caso también vuelve a poner atención sobre los riesgos que el IMSS asocia con la gastroenteritis: calor, consumo de alimentos y agua contaminados, y malos hábitos de higiene. Esos factores, explicó Francisco Iván Hernández Hernández, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del instituto, elevan la probabilidad de enfermar, sobre todo en temporada de altas temperaturas.

Hernández Hernández precisó que el criterio de alarma es presentar más de tres evacuaciones líquidas o semilíquidas en menos de 24 horas. Cuando eso ocurre, indicó, la persona debe acudir a servicios médicos o de urgencias.

<br>

<br>

Temas Relacionados

Hospital GeneralSalmonellaterapia intensivasaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

Las autoridades estatales ubicaron a Verónica Sarahí y Luis Esteban, ambos de 29 años, como presuntos vendedores de sustancias ilícitas vinculados con un grupo criminal que opera en la entidad

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

La Corte avala las penas por “facilitar” alcohol o drogas a adolescentes en el Estado de México

El Pleno sostuvo que el término describe una conducta identificable, con alcance para proteger a menores

La Corte avala las penas por “facilitar” alcohol o drogas a adolescentes en el Estado de México

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

El portugués reaparecerá tras perderse Liga MX, Leagues Cup y el Campeón de Campeones por una lesión muscular, con Viñas, Helinho y Vega respondiendo en su ausencia

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Llega la 9ª edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México: un contrapeso del algoritmo y el scroll infinito

Si estás buscando plan para este fin de semana, tienes hasta el 6 de septiembre para ver clásicos mexicanos, propuestas experimentales, animación y espacios de diálogo entre realizadores y audiencia

Llega la 9ª edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México: un contrapeso del algoritmo y el scroll infinito

Alito Moreno le ofrece a Grecia Quiroz lugar en el PRI como candidata por Michoacán en el 2027

El dirigente del tricolor “no pierde la esperanza” de conformar un bloque opositor rumbo a los próximos comicios

Alito Moreno le ofrece a Grecia Quiroz lugar en el PRI como candidata por Michoacán en el 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima

Solamente en agosto, EEUU derribó cerca de 100 drones del narco en la frontera con México, según Fox News

Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a EEUU: estos son los cargos que enfrenta el líder del CJNG

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Qué pasa con un niño cuando mueren sus padres en México: el futuro del hijo de Jonathan Meléndez tras ataque en Atizapán

Qué pasa con un niño cuando mueren sus padres en México: el futuro del hijo de Jonathan Meléndez tras ataque en Atizapán

Galilea Montijo confirma una entrada sorpresa para reemplazar a Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

De Mi vecino Totoro a Blue Velvet: todos los clásicos que regresan a los cines de México este septiembre

El mexicano Alfonso Cuarón estrenará serie “Ravenloft”, del universo Calabozos y Dragones

Ángela Aguilar defiende a Christian Nodal y pide respeto para su carrera: “Que lo dejen hacer música como él quiera”

DEPORTES

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Antonio Mohamed adelanta el regreso de Paulinho con Toluca: “Está para 20 minutos”

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: Liga MX confirma la modificación para el partido en el Azteca

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo