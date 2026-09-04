Quince médicos del Hospital General de México terminan en terapia intensiva por salmonelosis

El Hospital General de México suspendió el servicio de comedor. Segob

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El Hospital General de México suspendió el servicio de comedor para su personal después de un brote de salmonela que intoxicó a 135 médicos.

El episodio mantiene hospitalizados a 41 residentes y especialistas, de los cuales se ha dado a conocer que 15 se encuentran en terapia intensiva por complicaciones de salmonelosis asociadas al brote debido a que presuntamente recibieron atención tardía, según reveló información del periódico local El Diario de Chihuahua.

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El diario entrevistó de forma anónima a un miembro del personal de salud quien reveló que se dejo pasar tiempo antes de atenderlos. “Se fueron complicando y hay residentes que ya están en terapia intensiva y una de ellas, la más grave, está embarazada”.

“Como no se atendieron a tiempo, pues están haciendo problemas de insuficiencia renal y otros problemas de shock hipovolémico, porque no se atendieron en tiempo”, aseguró la fuente.

De acuerdo con la información las personas con los primeros síntomas comenzaron el 31 de agosto pero fueron obligados a seguir trabajando, tal como ocurre siempre en estos hospitales, donde los residentes suelen trabajar largas jornadas sin descanso.

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Fue hasta el 1 de septiembre que los casos comenzaron a complicarse y a aumentar, por lo que el hospital designó un área del hospital para atenderlos.

Si bien la institución oficial no dio a conocer este dato, de acuerdo con un comunicado del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, difundido este 3 de septiembre, la emergencia comenzó el lunes 31 de agosto tras un aumento repentino de personal médico con dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve. La institución ordenó el cierre inmediato del comedor operado por externos.

Los estudios de laboratorio confirmaron una asociación temporal entre el brote y la comida servida en las instalaciones. En los pacientes afectados se detectó la bacteria Salmonella spp. y, en al menos dos casos, una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica, conocida como ETEC.

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Una tarjeta informativa del Hospital General de México reporta 135 médicos con gastroenteritis por la bacteria Salmonella spp. tras consumir alimentos en el comedor del recinto. ( Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga)

Infección en la sangre y muerte: consecuencias de no atender la salmonella a tiempo

Si bien cuando se trata a los primeros síntomas, aunque grave, la salmonella es una infección que puede ser controlable, si los síntomas no se atienden a tiempo, puede causar deshidratación intensa por diarrea y vómito.

A su vez, lo anterior puede provocar poca orina, sed extrema, boca seca, mareo, debilidad o desmayo. En niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, puede empeorar con rapidez.

En algunos casos, la bacteria puede salir del intestino y llegar a la sangre u otros órganos. Esto puede causar infección en la sangre, vías urinarias, huesos, articulaciones, cerebro u otras zonas; son cuadros que requieren valoración y tratamiento médico debido a que de no atenderse a tiempo puede ser mortal, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud.

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Aunque la mayoría de las personas se recupera en unos días con hidratación y vigilancia el riesgo aumenta si provoca deshidratación grave o si la bacteria pasa del intestino a la sangre u otros órganos. Son más vulnerables niñas y niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con defensas bajas o enfermedades crónicas

También puede quedar diarrea por semanas o meses. Con menor frecuencia, aparece artritis reactiva: dolor e inflamación en articulaciones que puede durar meses o años.

Bacterias del género Salmonella con forma alargada y flagelos se distribuyen sobre un fondo biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote mantiene a 41 médicos hospitalizados

La respuesta inmediata de la institución fue clausurar el comedor para su personal. Al mismo tiempo, continúa la investigación epidemiológica para ubicar el punto preciso de contaminación y fortalecer las medidas de prevención dentro del complejo hospitalario.

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El caso también vuelve a poner atención sobre los riesgos que el IMSS asocia con la gastroenteritis: calor, consumo de alimentos y agua contaminados, y malos hábitos de higiene. Esos factores, explicó Francisco Iván Hernández Hernández, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del instituto, elevan la probabilidad de enfermar, sobre todo en temporada de altas temperaturas.

Hernández Hernández precisó que el criterio de alarma es presentar más de tres evacuaciones líquidas o semilíquidas en menos de 24 horas. Cuando eso ocurre, indicó, la persona debe acudir a servicios médicos o de urgencias.

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