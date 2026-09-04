Caen dos integrantes de "Los Mezcales" con más de 200 dosis de droga en Colima. Fiscalía de Colima

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal y la Secretaría de Marina, detuvo a dos presuntos integrantes del grupo criminal conocido como “Los Mezcales”. Durante el operativo se aseguraron más de 200 dosis de sustancias con características de droga sintética.

La acción fue reportada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, que la atribuyó a labores de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional. “Los detenidos eran señalados como objetivos por presuntamente generar violencia en la entidad.”

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Operativo de inteligencia y coordinación institucional

La detención se concretó mediante trabajo estratégico de la Policía de Investigación (PDI), dependiente de la FGE. Según el comunicado, labores de inteligencia y seguimiento permitieron identificar y ubicar a los dos objetivos antes de su captura.

En el operativo participaron de manera conjunta elementos de la PDI, personal de la SSPC de Colima y efectivos de la Marina. “La coordinación entre estas tres instituciones fue presentada como el factor que permitió concretar el resultado.”

Dos personas fueron detenidas en Colima por su presunta pertenencia a “Los Mezcales”, grupo señalado por las autoridades como generador de violencia en la entidad. El operativo, con participación de la FGE, la SSPC y la Marina, derivó en el aseguramiento de más de 200 dosis de sustancias con características de metanfetamina y fentanilo.

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Identidad de los detenidos y su presunto vínculo con Los Mezcales

Los detenidos fueron identificados como Verónica Sarahí “N”, de 29 años y de origen estadounidense, y Luis Esteban “N”, también de 29 años y originario de la ciudad de Colima.

Las manos esposadas de una mujer en República Dominicana se muestran con las palmas abiertas hacia el frente, reflejando su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos son señalados como presuntos vendedores de sustancias ilícitas. Las autoridades los vincularon con “Los Mezcales”, grupo criminal que operaría en la entidad y al que se atribuye capacidad de generar hechos de violencia.

Droga sintética asegurada durante la detención

Durante el operativo, los elementos aseguraron a los dos detenidos 100 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y 114 dosis con características de fentanilo.

Además, se les encontró una bolsa con sustancia a granel también con características de metanfetamina. “En total, el aseguramiento superó las 200 dosis de droga sintética, según el reporte oficial.”

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El comunicado no precisó el peso total de las sustancias aseguradas ni el lugar específico donde se realizó el hallazgo, más allá de señalar que fueron encontradas en poder de los dos presuntos integrantes del grupo criminal.

Situación jurídica y postura de la Fiscalía

Los detenidos, junto con las sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público. Este funcionario será el encargado de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de ambos conforme a derecho.

La FGE señaló que la coordinación operativa entre la PDI, la SSPC de Colima y la Marina fortalece las capacidades institucionales para combatir las actividades que afectan la seguridad de la sociedad.

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La dependencia estatal indicó también que mantiene firme su compromiso de investigar y llevar ante la justicia a quienes presuntamente infringen la ley. “De acuerdo con el comunicado, la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional constituyen herramientas para generar resultados contra la delincuencia y fortalecer la seguridad de las familias colimenses.”

Los Mezcales, también conocidos como Cártel Independiente de Colima

“Los Mezcales”, también identificados oficialmente como Cártel Independiente de Colima, surgieron como una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que originalmente formaban parte como brazo armado en la entidad. El grupo tomó su nombre del barrio de El Mezcalito, en la capital colimense, uno de los puntos de distribución de droga en la ciudad.

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La ruptura con el CJNG se remonta a una riña ocurrida dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima, que dejó 10 personas muertas y siete heridas. Ese hecho marcó la separación entre ambas organizaciones y desató una disputa territorial que persiste desde entonces.

El fundador del grupo es José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca” o “La Bestia”, detenido en 2022 en la Ciudad de México. Tras su captura, la organización mantuvo su presencia en la capital de Colima y en los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo.

Carlos Miguel “N”, alias “El Abulón” (Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

A “Los Mezcales” se les atribuyen homicidios, extorsión, narcomenudeo y cobro de piso como principales actividades delictivas en la región, según reportes de autoridades federales.

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La disputa por el control de Colima adquiere relevancia estratégica por el puerto de Manzanillo, señalado como punto de llegada de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) indica que una alianza entre el Cártel de Sinaloa y organizaciones criminales de Colima, entre las que se presume están Los Mezcales, les permitiría mantener control sobre ese puerto.

En agosto de 2026, autoridades detuvieron en Oaxaca a Carlos Miguel “N”, alias “El Abulón”, señalado como el segundo al mando de la organización y vinculado a secuestros, extorsiones, trata de personas, narcomenudeo y trasiego de drogas. Ese mismo mes, otro operativo conjunto de la Marina, SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) resultó en la detención de tres presuntos integrantes del grupo con más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina.

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