Escuinapa cancela festejos del 111 aniversario por “fuerza mayor”, horas después del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento

Este 3 de septiembre el municipio confirmó la cancelación de los festejos. (Imagen ilustrativa) Crédito: Facebook - Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa

Guardar

El Ayuntamiento de Escuinapa canceló el programa de actividades del 111 aniversario de la municipalización por “causas de fuerza mayor”, según un comunicado firmado por el presidente municipal, Víctor Manuel Díaz Simental. La decisión se dio a conocer horas después de que Carolina Irasema Beltrán Romero, empleada del Ayuntamiento y maestra de educación especial, fue asesinada a balazos afuera de su domicilio en la colonia Centro.

La violencia en la región también cobró, apenas unos días antes, la vida de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, cuyo fallecimiento fue confirmado el pasado 31 de agosto por la propia Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

PUBLICIDAD

El comunicado de cancelación, fechado este 3 de septiembre de 2026, no detalló el motivo específico de la suspensión ni hizo mención directa a ninguno de los dos homicidios registrados en el municipio en los días recientes.

El comunicado ordenó un acto cívico solemne e interno, sin participación ciudadana

El texto, firmado por el alcalde Díaz Simental, precisó que la cancelación fue acordada por el H. Cabildo “derivado de causas de fuerza mayor” y que incluyó la suspensión total del programa de actividades culturales, artísticas y recreativas previsto para la fecha. El documento no detalló en qué consistieron dichas causas.

Comunicado del gobierno de Escuinapa confirmando la cancelación de los eventos. Crédito: Facebook - Gobierno de Escuinapa

El comunicado añadió que la conmemoración histórica del 111 aniversario se limitaría estrictamente a un acto cívico de carácter solemne e interno, realizado únicamente entre autoridades municipales y el cuerpo edilicio, sin la participación de la ciudadanía. El Ayuntamiento cerró el mensaje agradeciendo “la comprensión de la ciudadanía ante este ajuste extraordinario en la agenda pública”.

PUBLICIDAD

Entre las actividades suspendidas se encontró la Carrera Ciclista de la Municipalización, programada para este domingo 6 de septiembre, según un aviso publicado por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Escuinapa (IMDEE) en la página oficial de Facebook del Gobierno de Escuinapa. El instituto ofreció una disculpa a ciclistas y ciudadanía “por los inconvenientes que esta decisión pudiera ocasionar”.

Sujetos armados interceptaron a la maestra Carolina cuando salía de su domicilio

Testigos ubicaron el ataque en el cruce de las calles Hidalgo y Mexica, en el sector Centro de Escuinapa. De acuerdo con los relatos, un grupo de hombres armados abordó a Carolina Beltrán Romero justo cuando esta salía de su vivienda rumbo a su trabajo, y abrió fuego contra ella en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

La mujer buscó protegerse en la cochera de su domicilio, pero no logró escapar de los disparos. Su cuerpo quedó dentro de su vehículo, un Nissan March rojo con placas para personas con discapacidad.

El ataque contra Carolina Beltrán fue realizado por hombres armados este 3 de septiembre. Crédito: Redes Sociales

Reportes extraoficiales indicaron que en la escena, los responsables colocaron una cartulina con un mensaje en letra negra dirigido presuntamente a un grupo delictivo; su contenido no trascendió públicamente. Al sitio llegaron primero paramédicos de la Cruz Roja de Escuinapa, quienes únicamente pudieron confirmar la muerte de la víctima.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesaba la escena y recolectaba evidencia para la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

Según el reporte del medio Luz Noticias, en vida la víctima laboraba en el área de Presidencia del Ayuntamiento de Escuinapa y también se desempeñaba como maestra de educación especial en el municipio de El Rosario.

Horas más tarde, el propio Ayuntamiento de Escuinapa difundió en redes sociales un mensaje de condolencias donde describió a la víctima como “amiga y compañera” y ofreció su respaldo a la familia, con la firma del presidente municipal Víctor Manuel Díaz Simental.

El municipio acumuló ataques contra funcionarios en cinco meses

El asesinato de Beltrán Romero se sumó a una serie de agresiones contra personal de gobierno registradas en Escuinapa durante 2026. El 30 de agosto, un cuerpo hallado en el sector Infonavit Las Fuentes fue confirmado un día después como el de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, también con un mensaje atribuido a un grupo criminal junto al cuerpo.

PUBLICIDAD

Miguel Antonio Zazueta fue asesinado. Crédito: Facebook - Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal describió a Zazueta Páez, en su esquela oficial del 31 de agosto, como un funcionario que sirvió “con honor, lealtad y sacrificio” al municipio. Había sido nombrado en el cargo apenas el 3 de agosto.

Su muerte representó el segundo alto mando de la corporación de Seguridad asesinado en cinco meses: el primero fue el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos, emboscado el 31 de marzo junto a tres agentes en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

Ataque contra Esteban Gutiérrez Mazariegos. Foto: Redes sociales

En ese ataque de marzo, dos camionetas oficiales fueron agredidas a balazos; solo una logró escapar con un policía gravemente herido, mientras Gutiérrez Mazariegos, su escolta y dos policías más fueron hallados muertos en el interior del vehículo con mayor daño.

PUBLICIDAD

Escuinapa registró desde finales de 2025 una ola de violencia con enfrentamientos armados, ataques con drones contra instalaciones de seguridad y del Ayuntamiento, y balaceras, en el marco de la disputa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, iniciada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en septiembre de 2024.