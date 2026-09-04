México

Así fue la estancia de Luis de Llano en prisión del Torito por no cumplir sentencia de Sasha Sokol: su hijo da detalles

El productor estuvo recluido por 24 horas en Tlalpan

Luis de Llano impulsará una ley que busca equidad entre las presuntas víctimas mujeres y los hombres victimarios
Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro
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Luis de Llano permaneció 24 horas detenido en el Centro de Sanciones San Fernando, por incumplir la sentencia civil a favor de Sasha Sokol. Su hijo, Francisco de Llano, habló con la prensa a las afueras del lugar horas antes de la liberación y describió el estado de su padre como tranquilo pero sin descanso real.

“Descansado no está porque no está de vacaciones y no es un lugar para descansar”, dijo Francisco de Llano ante los medios que esperaban en el exterior del centro de reclusión. El productor debía cumplir dos arrestos de 15 horas, uno por cada orden judicial desacatada, con un total posible de hasta 30 horas.

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Su hijo negó que Luis de Llano recibiera un trato especial dentro de las instalaciones, a pesar de rumores sobre presuntos privilegios.

Fruta y café: la alimentación que recibió dentro del Torito

CIUDAD DE MÉXICO, 03SEPTIEMBRE2026.- El productor Luis de Llano, fue arrestado y llevado al Centro especializado para adolescentes "San Fernando", luego de no cumplir con la disculpa pública hacia Sasha Sokol, cantante y actriz mexicana, esto derivado de un proceso civil vigente. En imagen aspectos de la visita de su hijo Francisco de Llano. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 03SEPTIEMBRE2026.- El productor Luis de Llano, fue arrestado y llevado al Centro especializado para adolescentes "San Fernando", luego de no cumplir con la disculpa pública hacia Sasha Sokol, cantante y actriz mexicana, esto derivado de un proceso civil vigente. En imagen aspectos de la visita de su hijo Francisco de Llano. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Francisco de Llano detalló la dieta de su padre durante el encierro. “Ha comido lo mismo, lo que se da en el lugar, ¿no? Me parece que es un poco de fruta y café. Y ya, es todo”, señaló.

Sobre la necesidad de medicamentos, el hijo del productor descartó cualquier requerimiento médico especial. “No que yo sepa”, repitió dos veces ante la pregunta directa de un reportero.

El productor pasó parte del tiempo en un área común dentro del centro. “Ahorita fui a un lugar donde es como un área común donde puedes estar. Pero bien, la verdad”, comentó Francisco de Llano sobre su visita.

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Se negaron los rumores de privilegios y sala especial

Francisco de Llano contó detalles a los medios sobre la detención de su padre. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
Francisco de Llano contó detalles a los medios sobre la detención de su padre. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Ante la pregunta de por qué no habían visto a Luis de Llano en la sala general del centro de reclusión, su hijo respondió con evasivas. “No sé. Yo nomás lo vi en el lugar donde son las juntas de visita”, dijo, sin confirmar ni negar un trato diferenciado.

La versión del hijo contrasta con la salida pública del productor, quien abandonó las instalaciones rodeado de elementos de seguridad y en medio de empujones con las cámaras que esperaban su salida. De Llano no ofreció declaraciones a los medios en ese momento.

Sin fecha para la disculpa pública que exige la sentencia

Consultado sobre los plazos legales que enfrenta su padre, Francisco de Llano evitó comprometerse con fechas concretas. Cuando se le preguntó por el plazo para ofrecer la disculpa pública exigida por la sentencia, respondió: “No tengo idea. No sé, eso hay que checarlo con el abogado”.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

El equipo legal del productor presentó un amparo horas antes de su salida, según documentó el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, con el objetivo de conseguir la liberación anticipada. El defensor de De Llano calificó la detención como “ilegal y arbitraria” ante los reporteros.

No hay confirmación oficial sobre si ese amparo incidió en la liberación o si esta respondió únicamente al cumplimiento del plazo de 15 horas fijado por la jueza.

La familia evita hablar de arrepentimiento

Francisco de Llano rechazó que las conversaciones familiares con su padre incluyeran el tema del arrepentimiento por los hechos que motivaron la sentencia. “No hablamos de nada de arrepentimientos ni de cosas que tengan que ver, sino de cómo está, de cómo lo queremos”, explicó.

El hijo del productor insistió en que el diálogo familiar se centró en el apoyo emocional. “De lo mucho que lo estamos apoyando y de lo mucho que vamos a apoyarlo y darle el amor que se merece”, agregó.

Las dos sentencias que Luis de Llano no ha cumplido responden a la negativa de grabar y exhibir una disculpa pública ante el juzgado y a la falta de publicación de la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil, fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó en junio de 2025.

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