Tensión en el INE: boletas “planchadas” provocan duro intercambio entre Taddei y SOMOS

SOMOS advierte que las “boletas planchadas” podrían abrir la puerta a irregularidades electorales.

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SOMOS advierte que las “boletas planchadas” podrían abrir la puerta a irregularidades electorales.

El debate sobre las llamadas “boletas planchadas” generó un fuerte intercambio durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que los consejeros aprobaran por mayoría un mecanismo para identificar y determinar el tratamiento de estas papeletas durante los cómputos distritales de la elección de 2027.

La discusión enfrentó distintas posturas dentro del órgano electoral y derivó en un intercambio entre la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y Marco Antonio Baños, representante de SOMOS, quien advirtió que flexibilizar el procedimiento podría abrir la puerta a irregularidades.

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¿Qué son las boletas “planchadas” y por qué preocupan al INE?

Las denominadas boletas “planchadas” son aquellas que aparecen dentro de las urnas sin las marcas de doblez que normalmente presentan las papeletas después de ser utilizadas por los ciudadanos.

El fenómeno fue identificado en procesos electorales recientes. De acuerdo con la información presentada durante la sesión, los primeros casos aparecieron en las elecciones de 2024 y también fueron detectados durante la elección judicial de 2025.

Las “boletas planchadas” son papeletas encontradas en las urnas sin marcas de doblez, una anomalía que ha generado dudas. sobre la certeza del voto. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que las dimensiones de las boletas, de 20 por 28 centímetros, y la ranura de aproximadamente tres milímetros de las urnas hacen necesario doblarlas para introducirlas. Por ello, consideró que encontrar una papeleta completamente extendida constituye un elemento que debe ser revisado.

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Arturo Castillo, por su parte, señaló que el elector tiene la obligación de doblar la boleta para preservar el secreto y la libertad del voto. Mientras tanto, Norma Irene De la Cruz sostuvo que la ausencia de dobleces no constituye por sí misma una causal de nulidad establecida expresamente en la legislación.

INE aprueba mecanismo para decidir si las boletas se computan

La propuesta finalmente aprobada fue presentada por la consejera Frida Gómez y obtuvo siete votos a favor y cuatro en contra.

El mecanismo establece que, cuando durante los recuentos se detecte una boleta sin marcas de doblez, el consejo distrital deberá documentar el caso mediante un acta o constancia de incidente, reservar la papeleta y, una vez concluido el recuento, someter su tratamiento al pleno del consejo distrital.

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Las boletas “planchadas” serán documentadas y reservadas antes de decidir si se contabilizan en los resultados.

La decisión consistirá en determinar, de manera expresa y motivada, si la boleta debe incorporarse o no al cómputo.

La propuesta sustituyó la posibilidad de declarar automáticamente inválidas estas papeletas. Una alternativa presentada por la consejera Rita Bell López López, que planteaba considerarlas inválidas cuando no mostraran signos físicos de inserción, fue rechazada.

Los principales datos del acuerdo y del debate fueron:

El mecanismo fue aprobado por siete votos a favor y cuatro en contra .

Las boletas “planchadas” son papeletas encontradas sin marcas de doblez.

Los casos fueron reportados en elecciones de 2024 y 2025 .

Durante la elección judicial de 2025 fueron anuladas 818 casillas por distintas irregularidades, entre ellas casos relacionados con boletas sin dobleces.

En Chiapas se reportó una incidencia relevante de este tipo de anomalías.

Los consejos distritales deberán documentar y reservar las boletas antes de decidir sobre su cómputo.

PRI y SOMOS anunciaron que impugnarán la decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Taddei y SOMOS chocan durante la sesión del Consejo General

Marco Antonio Baños cuestionó la decisión y sostuvo que el INE cuenta con facultades suficientes para establecer un procedimiento uniforme para los consejos distritales

Boletas sin dobleces desatan polémica y alertas por posibles irregularidades. (Cuartoscuro)

Durante su intervención, el representante de SOMOS señaló que la presencia de una boleta sin dobleces dentro de una urna constituye un indicio de una posible irregularidad y pidió al Consejo General no flexibilizar su tratamiento.

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Baños advirtió que, si el instituto renunciaba a establecer un procedimiento único, se corría el riesgo de permitir que este tipo de anomalías fueran contabilizadas.

La postura generó un intercambio con Guadalupe Taddei, quien defendió el mecanismo aprobado.

La consejera presidenta sostuvo que los consejos distritales tienen atribuciones para determinar el desarrollo de los cómputos y que el formato de incidentes puede servir como respaldo documental para que los partidos políticos, en su caso, recurran posteriormente ante las instancias jurisdiccionales.

Consejeros se dividen por las facultades del INE

El desacuerdo no se limitó a los representantes partidistas. Dentro del Consejo General también hubo posiciones encontradas.

Carla Humphrey cuestiona que los consejos distritales decidan el destino de las “boletas planchadas”. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Martín Faz y Carla Humphrey señalaron que permitir que los consejos distritales decidan si una boleta se computa o no podría generar una categoría que no está prevista en la legislación. Ambos sostuvieron que la normativa contempla la declaración de validez o invalidez de los votos, pero no necesariamente un mecanismo previo de exclusión.

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En contraste, Frida Gómez defendió que el procedimiento busca establecer una ruta operativa para documentar los casos y permitir que las partes interesadas cuenten con elementos para recurrir ante los tribunales.

Arturo Chávez argumentó que el INE no debe asumir facultades que corresponden al legislador ni crear nuevas causales de nulidad que no estén previstas en la ley.

La decisión provocó también el anuncio de impugnaciones por parte de representantes del PRI y PAN, quienes cuestionaron que el procedimiento aprobado pueda debilitar la certeza de los cómputos.

El debate sobre las boletas “planchadas” quedará ahora sujeto a las impugnaciones anunciadas y, en su caso, a la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre el tratamiento que deberá darse a estas papeletas en los comicios de 2027.

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