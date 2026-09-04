Alito Moreno le ofrece a Grecia Quiroz lugar en el PRI como candidata por Michoacán en el 2027

Alito Moreno le ofrece a Grecia Quiroz lugar en el PRI como candidata por Michoacán. (Fotos: redes sociales)

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El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, volvió a ofrecer una alianza rumbo a los comicios que se llevarán a cabo en 2027 y esta vez resaltó a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, como uno de los perfiles que podrían encabezar un proyecto opositor por la gubernatura de Michoacán.

La propuesta llega en medio de los intentos del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por construir un bloque de oposición que enfrente a Morena, aunque hasta ahora no existe un acuerdo formal entre todas las fuerzas que pretende reunir, incluso, se han negado de manera pública.

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La mención de Moreno Cárdenas refleja la relevancia que ha tomado la dirigente del Movimiento del Sombrero en los últimos meses, ya que desde la perspectiva del priista, los perfiles como el de Quiroz tienen posibilidades de competir y ganar.

También dejó abierta la puerta para Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, para una eventual definición que dependería de las negociaciones políticas y de quién logre reunir las condiciones para encabezar una candidatura competitiva.

Alito Moreno le abre la puerta a Grecia Quiroz para buscar la gubernatura de Michoacán

Alito Moreno ve posibilidades de que Grecia Quiroz gane la elección a la gubernatura de Michoacán. (Grecia Quiroz)

Durante declaraciones realizadas en el Senado de la República, Alito Moreno fue cuestionado sobre los posibles perfiles que podrían competir en Michoacán y mencionó directamente a Grecia Quiroz y a Alfonso Martínez.

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El dirigente priista sostuvo que dentro de su partido existen cuadros, mujeres y hombres con capacidad para participar, pero amplió la posibilidad hacia figuras que, aunque no necesariamente formen parte de la estructura tradicional del PRI, puedan representar una opción electoral con posibilidades de triunfo.

“Yo creo que hay que escuchar. En el PRI tenemos cuadros, tenemos mujeres y hombres. Siempre cualquier perfil que esté echado para adelante, que quiera servirle a Michoacán, Grecia, el propio Poncho Martínez, con el que se dialoga a nivel local, son cuadros que pueden ganar la elección”, expresó Moreno.

Una vez más, el también senador ha vuelto a mostrar sus ambiciones para ir en bloque, o con perfiles independientes que podrían competir en el 2027. Sin embargo, hasta el momento todas las propuestas del tricolor han sido bateadas por los partidos de oposición, lo que ha generado criticas del dirigente del PRI.

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Bloque oposito podría arrebatarle la mayoría al oficialismo en San Lázaro

Alejandro “Alito” Moreno pide que PAN, PRI, MC y la sociedad civil compitan en bloque ante Morena en una elección con 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos en juego

El dirigente priista ha planteado que los partidos opositores deben dejar de lado sus diferencias y apegarse a una estrategia que tenga el objetivo de lanzar a los candidatos con mejores condiciones para competir, dependiendo la región donde se encuentren.

Moreno también ha utilizado este argumento para defender una alianza más amplia a nivel nacional. Su objetivo declarado es que PRI, Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y otros sectores puedan competir de manera coordinada para quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y disputar las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

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En su visión, la elección de 2027 no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de las candidaturas locales, sino como una oportunidad para modificar las decisiones que se toman en San Lázaro, donde Morena, el Partido del trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantienen los votos más que necesarios para aprobar reformas estratégicas del Gobierno Federal.

La oposición se niega a una alianza con el tricolor

El dirigente priista ha insistido durante las últimas semanas en que la oposición debe construir un frente amplio para enfrentar a Morena, pero tanto MC como el PAN han mostrado resistencia a una alianza nacional en los términos que propone.

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, al calificó de una vergüenza. Crédito: X/ @alitomorenoc

Movimiento Ciudadano ha rechazado directamente la posibilidad de competir junto al PRI en 2027. Frente a esa postura, Moreno ha endurecido su discurso y ha acusado al partido naranja de contribuir a la división del voto opositor.

En una de sus publicaciones en redes sociales, señaló al exdirigente emecista, Dante Delgado, de ser cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, razón por la que el partido naranja ha votado a favor de iniciativas de los morenistas, según lo dicho por Alito Moreno.

Pese a la negativa de Movimiento Ciudadano, el dirigente priista ha mantenido su llamado a construir acuerdos y sostuvo que los partidos deben concentrarse en las posibilidades reales de triunfo de cada estado.

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El PAN también ha marcado distancia respecto de las alianzas partidistas, desde 2025, Jorge Romero Herrera dejó claro que el blanquiazul descartaría ir en coalición rumbo a los próximos comicios.