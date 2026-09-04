Galilea Montijo confirma una entrada sorpresa para reemplazar a Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo confirmó la entrada de un nuevo habitante por la baja de Aldo Rendón. (Facebook Galilea Montijo)

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La conductora Galilea Montijo confirmó que un nuevo habitante entrará a La Casa de los Famosos México 2026 este domingo por el carrusel, el mecanismo utilizado para las salidas dentro del reality.

El anuncio se produce cinco días después de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud.

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Montijo señaló en el video que nunca ha pasado algo como lo que se espera el próximo domingo.

“Por el carrusel de la casa hemos visto pasar muchísimas historias, lágrimas, sonrisas, triunfos, derrotas, emotivos regresos y tristes despedidas, pero nunca nada como esto”, comentó Montijo en el video difundido por la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México.

“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante”, añadió la conductora.

La producción no reveló el nombre del nuevo habitante. “Y mientras la expectativa se apodera de la casa, todo México se pregunta: ¿de quién se trata?”, plantea la conductora, quien invita a ver “la sorprendente revelación”.

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Galilea Montijo anunció el ingreso de un nuevo habitante a La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla )

Yeri Mua es la candidata que circula con más fuerza en redes

El nombre que domina la especulación es el de la cantante Yeri Mua, en un live reciente, la intérprete fue cuestionada por sus seguidoras sobre si entraría al reality esta temporada y respondió que sí le gustaría participar.

“Pues yo creo que sí manas, porque ya ven que puro mueble”, dijo Yeri Mua durante la transmisión.

La cantante señaló además que le agradan personalidades como Karina Torres y el propio Aldo Rendón, a quien podría reemplazar.

Yeri Mua también opinó sobre Masad Altamimi, otro de los habitantes actuales.

“A mí el Masad se me hace un mustio y esas viejas que apoyan al Massad son las mismas viejas que apoyan cada vez que entra un abusador a un reality”, expresó.

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Yeri Mua levanta la mano para entrar a La Casa de los Famosos en el lugar de Aldo Rendón (Instagram/@yerimua)

Una publicación eliminada que alimentó el rumor

En redes sociales circuló una supuesta publicación de las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México que habría confirmado el ingreso de Yeri Mua, pero que fue eliminada segundos después de subirse. El hallazgo reforzó entre los usuarios la idea de que la cantante entrará este domingo.

La coincidencia de fechas alimenta la teoría de una jugada de rating: La Granja VIP 2, el reality de TV Azteca, estrena el mismo domingo en que La Casa de los Famosos México realiza su próxima gala de eliminación. Ambos programas competirán directamente por la audiencia durante el próximo mes.

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Supuesta publicación que confirmaría a Yeri Mua en La Casa de los Famosos México 2026

La producción descartó a Yeri Mua meses antes del arranque

La versión sobre el ingreso de la cantante contrasta con declaraciones previas de la productora Rosa María Noguerón, quien en junio de 2026 descartó de forma oficial la participación de Yeri Mua y del rapero Emiliano Aguilar en esta temporada.

Noguerón explicó entonces que no existieron pláticas formales con la cantante y que los principales obstáculos eran sus prioridades profesionales y su renuencia a someterse al aislamiento que exige el formato.

La productora fue tajante al señalar que Yeri Mua “no está convencida de encerrarse tanto tiempo”.

Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, confirmó el acercamiento con Emiliano Aguilar y Yeri Mua para el reality, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo. (Instagram: Emiliano Aguilar, Rosa María Noguerón, Yeri Mua)

El nuevo habitante supliría la baja de Aldo Rendón

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México la noche del martes 1 de septiembre, tras cinco semanas de competencia.

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo”, explicó el stylist frente a sus compañeros.

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Rendón no reveló un diagnóstico específico, pero durante su estancia habló de varios padecimientos previos: anemia, queratocono y un antecedente de daño hepático derivado de un consumo excesivo de alcohol hace más de una década.

Días antes de su salida presentó un ataque de gota y algunos compañeros notaron ictericia en su piel y ojos.

Rendón abandonó La Casa de los Famosos México por problema de salud. (RS)

El ingreso del nuevo habitante sería para cubrir la baja por problemas de salud de Aldo Rendón.

Hasta el momento, ni la producción del reality ni la propia Yeri Mua han confirmado o desmentido su ingreso a la casa. El nombre del habitante que entrará por el carrusel este domingo se conocerá durante la Gala de Eliminación de este domingo,

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