El diputado Ricardo Monreal llamó a tener una asamblea "respetuosa" ante la posible protesta que realizaría el PRI en la Cámara de Diputados. (Crédito: X/Ricardo Monreal)

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Horas antes de que iniciara la Sesión del Congreso General, diversos medios de comunicación dieron a conocer que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) introdujeron alrededor de 40 megáfonos y un féretro a la Cámara de Diputados.

Con la sesión de este 1 de septiembre dio inicio el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LXVI Legislatura, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El acto protocolario encabezado por Rosa Icela Rodríguez y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, se llevó sin mayor contratiempo ni manifestación.

Monreal instó a una asamblea “respetuosa”

El PRI de Alito Moreno se quedó con las ganas y no sacó los megáfonos durante visita de Rosa Icela Rodríguez. (X/Alito Moreno)

Notas periodísticas precisaron que el diputado Humberto Ambriz Delgadillo, habría ingresado con cajas de megáfonos, los cuales serían repartidos entre legisladores de la bancada del tricolor para buscar reventar la sesión.

Ante lo trascendido, el diputado Ricardo Monreal hizo un llamado para que el Grupo Parlamentario del PRI no sacará los aparatos “sin motivo”; detalló que advertiría a su bancada para que no expresaran “repudio, chiflidos, gritos, insultos a quienes estén en el uso de la tribuna”.

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“Vamos a pedirles que mantengamos el orden, el respeto a las expresiones distintas para poder exigir lo mismo cuando nuestra oradora, que será la senadora Malú Micher, también exprese la posición política del movimiento y particularmente de Morena”, adelantó el morenista.

Así transcurrió la entrega del Segundo Informe de Sheinbaum en el Congreso

Rosa Icela Rodríguez realizó la entrega del Segundo Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados)

La llegada de la secretaria de Gobernación se dio minutos antes de que iniciara la primera sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados, programada para las 17:00 horas de este 1 de septiembre, donde una comisión la acompañó hasta el interior del recinto: Dolores Padierna y Marcela Guerra Castillo, además de los diputados Víctor Hugo López Román y Jorge Alfredo Lozoya.

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La Mesa Directiva, en manos del recién nombrado presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños-Cacho Cué, recibió el Segundo Informe en sus versiones impresa y digital.

El documento consta de mil 342 páginas, fue entregado en dos paquetes con ejemplares impresos, el cual contiene estuches con tarjeta QR, adicional a los 628 estuches que se repartirán a cada uno de los legisladores del Congreso de la Unión.

La titular de Segob no emitió discurso alguno, se limitó a saludar a legisladores durante su trayecto hasta llegar a la Mesa Directiva y se retiró minutos después de la entrega.

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Posterior al protocolo, distintos legisladores tomaron la tribuna para emitir distintos posicionamientos.

Sheinbaum rindió cuentas desde Palacio Nacional

Mexico's President Claudia Sheinbaum stands on stage on the day she delivers a speech marking her second year in office, in Mexico City, Mexico, September 1, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La presidenta Claudia Sheinbaum rindió cuentas desde Palacio Nacional la mañana de este martes, donde destacó una reducción histórica de 51% en homicidios durante sus primeros dos años de gobierno, un récord de inversión extranjera directa de 35 mil millones de dólares y programas sociales que alcanzarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes al cierre de 2026.

Respecto a la relación con Estados Unidos, la Presidenta reportó diálogo permanente en materia comercial y acuerdos de colaboración en seguridad, sin embargo, resaltó que la “cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”.

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Sheinbaum reportó también que los ingresos del Gobierno Federal llegaron a 6 billones 46 mil millones de pesos, que el salario mínimo aumentó 154% desde 2018 hasta los 9 mil 582 pesos, y que la deuda de Pemex bajó 20 mil millones de dólares. Sobre la relación con Estados Unidos, afirmó que “cooperación no significa sometimiento”.