Al inicio del periodo legislativo, Alito Moreno afirma que el PRI dará “la batalla” en debates, iniciativas y votaciones

Moreno sostuvo que las legisladoras y los legisladores federales del PRI van “unidos, coordinados” en la Cámara de Diputados. Crédito: X/@alitomorenoc

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El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, publicó este 1 de septiembre un mensaje en el que afirmó que la bancada tricolor en la Cámara de Diputados está lista para “defender a México desde el Congreso” al arranque del periodo ordinario.

En su tuit, Moreno sostuvo que “las legisladoras y los legisladores federales del PRI” van “unidos, coordinados” para dar “la batalla en cada debate, cada iniciativa y cada votación”.

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“¡México cuenta con el PRI! Somos una oposición firme, con carácter y que no se dobla. Vamos a levantar la voz, defender nuestras causas y enfrentar con decisión todo lo que lastime al país y a las familias mexicanas. ¡Vamos con todo!”, escribió el dirigente en su cuenta de X.

Rosa Icela Rodríguez entrega el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno. (Canal del Congreso)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este martes 1 de septiembre el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, un acto con el que se cumple el artículo 69 de la Constitución y que abre el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXVI Legislatura.

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El documento que ahora revisarán la Cámara de Diputados y el Senado resume el estado de la Administración Pública Federal entre 2025 y 2026 en rubros como economía, seguridad, salud, educación, programas sociales e infraestructura.

Durante la mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum presentó un balance en el que destacó una baja de 51% en homicidios, inversión extranjera directa por 35 mil millones de dólares y programas sociales que, dijo, llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes al cierre de 2026.

Alito Moreno escribió que “México cuenta con el PRI” al posicionarse como oposición en el Congreso. Crédito: X/@alitomorenoc

La sesión en San Lázaro inició alrededor de las 17:00 con la entonación del Himno Nacional. Minutos antes llegó Rodríguez Velázquez a la Cámara de Diputados y esperó la llegada del documento que contiene la rendición de cuentas de la administración federal.

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Para el acto protocolario, la titular de Segob fue acompañada por una comisión de cortesía integrada por las diputadas Dolores Padierna y Marcela Guerra Castillo, así como por los legisladores Víctor Hugo López Román y Jorge Alfredo Lozoya.

A su ingreso, fue recibida por las bancadas aliadas del oficialismo: Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, y varios legisladores se acercaron a tomarse una fotografía con la funcionaria.

El informe fue recibido por la Mesa Directiva y turnado a ambas cámaras

La Mesa Directiva recibió el Segundo Informe en manos de Raúl Bolaños-Cacho Cué y la entrega incluyó versiones impresas y digitales. (Archivo Infobae)

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el Segundo Informe en manos del presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños-Cacho Cué. La entrega incluyó versiones impresas y digitales.

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Rodríguez Velázquez entregó el documento y se retiró de la Cámara de Diputados sin emitir pronunciamiento. Después, la secretaria de la Mesa Directiva, Diana Estefanía Gutiérrez, dio lectura al oficio 100-JEF.OC.2026 entregado por la titular de Gobernación.

Tras el acto protocolario, el informe fue turnado a las cámaras que integran el Congreso de la Unión para su análisis. Cada una podrá revisar por separado el contenido y convocar a integrantes del gabinete federal.

Claudia Sheinbaum informó una baja de 51% en homicidios, inversión extranjera directa por 35 mil millones de dólares y apoyos que llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes al cierre de 2026. Fotos Presidencia

Para esta sesión conjunta de diputadas, diputados y senadores, la bancada del PRI ingresó alrededor de 40 megáfonos a la Cámara de Diputados para protestar durante la entrega del documento.

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Horas antes de la entrega en el Congreso, Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional en un acto que duró alrededor de hora y media y comenzó a las 11:00. Desde el Patio de Honor, sostuvo: “Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo”.

Sobre la relación con Estados Unidos, la presidenta dijo que existe diálogo permanente en materia comercial y acuerdos de colaboración en seguridad. También afirmó: “Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”.

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