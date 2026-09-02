México

Rosa María Noguerón despide a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México con un mensaje que nadie esperaba

La productora del reality de Televisa compartió un post en sus redes sociales tras la salida del stylist

Rosa María Noguerón, Aldo Rendón -México- 2 septiembre
(Televisa/IG)
Guardar

La productora ejecutiva de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, no tardó en reaccionar a la salida de Aldo Rendón del reality.

La mujer detrás del programa usó sus redes sociales para despedir al estilista sinaloense con un mensaje que generó conversación entre los seguidores del show.

PUBLICIDAD

La partida de Rendón, ocurrida la noche del martes 1 de septiembre por razones de salud, fue uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Y la reacción de Noguerón, quien conoce mejor que nadie el valor de cada habitante dentro de la dinámica del juego, llegó desde su cuenta personal de Instagram con pocas palabras y mucho peso.

Así fue la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

La despedida de Rendón tomó a todos por sorpresa. Galilea Montijo llegó al foro esa noche fuera de los días habituales de nominación o expulsión, con la voz entrecortada, y anticipó que el anuncio que estaba por hacerse “sacudiría a toda la audiencia” antes de cederle la palabra al sinaloense.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo y Aldo Rendón se abrazan en un escenario frente al logotipo azul de La Casa de los Famosos México sobre fondo morado
La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Rendón habló directo ante sus compañeros y las cámaras:

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, declaró entre lágrimas.

Luego los tranquilizó: “No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”.

El estilista padece anemia, queratocono y sordera congénita en el oído izquierdo. Días antes de su salida, sufrió además un ataque de gota que lo dejó con los pies hinchados.

El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones.
El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones. (IG Aldo Rendón)

Sus compañeros también notaron que sus ojos y su piel presentaron una tonalidad amarillenta, señal de ictericia, lo que encendió las alarmas dentro de la casa antes del anuncio oficial.

Montijo lo recibió en el foro también con lágrimas. “Te amo, Aldo, te amo. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”, le dijo la conductora.

La reacción dentro de la casa fue generalizada. Gema Garoa, Karina, Brianda y Ese Pérez lloraron durante la despedida en el patio.

El cantante Yahir, quien había construido con Rendón uno de los vínculos más fuertes del reality, quedó paralizado en el sillón y estalló en llanto al momento del abrazo, al punto de que Masad tuvo que acercarse a consolarlo, según Las Estrellas.

yahir -México- 2 septiembre
(La Casa de los famosos)

Lo que dijo Rosa María Noguerón tras la partida del estilista

La productora ejecutiva del reality eligió Instagram para despedir a Rendón. Noguerón compartió en su cuenta un video del momento en que el estilista se despedía de sus compañeros dentro de la casa y lo acompañó con un mensaje breve y contundente: “un gran jugador”.

La frase, dicha por quien decide los destinos del programa, tenía un peso particular. Noguerón no es una espectadora más: es la arquitecta del formato y quien mejor puede evaluar el aporte de cada participante a la dinámica del reality.

aldo rendon rosa maria nogueron -México- 2 septiembre
(Instagram)

Temas Relacionados

Rosa María NoguerónAldo RendónLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la ruta del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum por los estados del país

La mandataria visitará 10 entidades entre el 3 y el 6 de septiembre para exponer obras, programas federales y avances de su administración

Esta es la ruta del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum por los estados del país

“Gobernar con humildad y sin extravagancias”: Sheinbaum aclara a quién va dirigido su llamado ante críticas a políticos de la 4T

La mandataria afirmó que se investigan todos los casos de ilegalidades, “pero a cada quien lo evalúa el pueblo”

“Gobernar con humildad y sin extravagancias”: Sheinbaum aclara a quién va dirigido su llamado ante críticas a políticos de la 4T

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

La Fiscalía General del Estado emitió su ficha de búsqueda una semana después de perder contacto con ella

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

La Tremenda Korte, Víctimas del Dr. Cerebro e Insulini harán bailar a Xochimilco en el Xochiska 2026, este fin de semana

El encuentro del sur de la capital también suma a Royal Club, Sekta Core y Los Calzones, además de una alineación que busca dar espacio a proyectos nuevos

La Tremenda Korte, Víctimas del Dr. Cerebro e Insulini harán bailar a Xochimilco en el Xochiska 2026, este fin de semana

Comunicación con Adán Augusto disminuyó, asegura Sheinbaum en medio de acusaciones por ‘facilitar’ puestos en el Senado

Recientemente se exhibieron presuntas conversaciones donde se evidenciaba que al actual senador se le pedía ‘permiso’ para ocupar cargos

Comunicación con Adán Augusto disminuyó, asegura Sheinbaum en medio de acusaciones por ‘facilitar’ puestos en el Senado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Padres de Ayotzinapa niegan hallazgo de 20 bolsas con restos y exigen pruebas científicas

Una adolescente de 14 años, un joven y su papá fueron asesinados durante el secuestro de otros tres familiares en Guanajuato

Atentan contra el coordinador de Protección Civil de Mazatlán pese a despliegue militar por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Aldo Rendón abandona el reality por salud

Roxana Castellanos convive con Yolanda Andrade y da detalles del estado de salud de la conductora

Masad lanza a Ese Pérez a la placa y destapa su verdadero objetivo: “Quiero a Mariana”

La Tremenda Korte, Víctimas del Dr. Cerebro e Insulini harán bailar a Xochimilco en el Xochiska 2026, este fin de semana

Ojos amarillos y abdomen inflamado: Detecta las 4 etapas del hígado graso antes de que sea irreversible

DEPORTES

Hormiga González va de titular con el Olympiacos en la Copa de Grecia : sigue EN VIVO lo que suceda con el futbolista mexicano

Hormiga González va de titular con el Olympiacos en la Copa de Grecia : sigue EN VIVO lo que suceda con el futbolista mexicano

Futbolistas mexicanos en Europa: ¿Cuántos juegan y en qué equipos están en 2026?

Erik Lira y las transferencias de futbolistas mexicanos a Europa que se cayeron de último minuto

Cruz Azul lanza precios de los boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

Coyote vs. Acme: así es el ‘clásico’ del futbol mexicano entre un Coyote y un Correcaminos