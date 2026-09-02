Rosa María Noguerón despide a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México con un mensaje que nadie esperaba

(Televisa/IG)

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La productora ejecutiva de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, no tardó en reaccionar a la salida de Aldo Rendón del reality.

La mujer detrás del programa usó sus redes sociales para despedir al estilista sinaloense con un mensaje que generó conversación entre los seguidores del show.

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La partida de Rendón, ocurrida la noche del martes 1 de septiembre por razones de salud, fue uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Y la reacción de Noguerón, quien conoce mejor que nadie el valor de cada habitante dentro de la dinámica del juego, llegó desde su cuenta personal de Instagram con pocas palabras y mucho peso.

Así fue la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

La despedida de Rendón tomó a todos por sorpresa. Galilea Montijo llegó al foro esa noche fuera de los días habituales de nominación o expulsión, con la voz entrecortada, y anticipó que el anuncio que estaba por hacerse “sacudiría a toda la audiencia” antes de cederle la palabra al sinaloense.

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La conductora Galilea Montijo abraza a Aldo Rendón en el escenario del programa La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Rendón habló directo ante sus compañeros y las cámaras:

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, declaró entre lágrimas.

Luego los tranquilizó: “No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”.

El estilista padece anemia, queratocono y sordera congénita en el oído izquierdo. Días antes de su salida, sufrió además un ataque de gota que lo dejó con los pies hinchados.

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El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones. (IG Aldo Rendón)

Sus compañeros también notaron que sus ojos y su piel presentaron una tonalidad amarillenta, señal de ictericia, lo que encendió las alarmas dentro de la casa antes del anuncio oficial.

Montijo lo recibió en el foro también con lágrimas. “Te amo, Aldo, te amo. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”, le dijo la conductora.

La reacción dentro de la casa fue generalizada. Gema Garoa, Karina, Brianda y Ese Pérez lloraron durante la despedida en el patio.

El cantante Yahir, quien había construido con Rendón uno de los vínculos más fuertes del reality, quedó paralizado en el sillón y estalló en llanto al momento del abrazo, al punto de que Masad tuvo que acercarse a consolarlo, según Las Estrellas.

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(La Casa de los famosos)

Lo que dijo Rosa María Noguerón tras la partida del estilista

La productora ejecutiva del reality eligió Instagram para despedir a Rendón. Noguerón compartió en su cuenta un video del momento en que el estilista se despedía de sus compañeros dentro de la casa y lo acompañó con un mensaje breve y contundente: “un gran jugador”.

La frase, dicha por quien decide los destinos del programa, tenía un peso particular. Noguerón no es una espectadora más: es la arquitecta del formato y quien mejor puede evaluar el aporte de cada participante a la dinámica del reality.

(Instagram)