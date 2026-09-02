Erik Lira y las transferencias de futbolistas mexicanos a Europa que se cayeron de último minuto

Lira ya había llegado a un acuerdo con el equipo monegasco.

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El mercado de transferencias en el fútbol profesional suele ser una montaña rusa de emociones tanto para los aficionados como para los propios futbolistas. En el balompié mexicano, el anhelo de dar el salto a canchas de máxima exigencia internacional ha sido, históricamente, el motor de decenas de promesas que sueñan con medirse ante la élite en los estadios de Europa, como el reciente caso de Erik Lira.

Sin embargo, entre el deseo y la firma definitiva existe una delgada línea donde se interponen factores burocráticos, exigencias económicas desmedidas o simple falta de tiempo para cerrar las negociaciones.

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El caso más reciente y sonado ha sido el del mediocampista de Cruz Azul. Cuando todo parecía estar arreglado para que el joven contención estampara su firma con el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa, las negociaciones sufrieron un colapso inesperado.

El futbolista Erik Lira continuará en La Noria tras fichaje caído en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto de la Costa Azul no logró liberar a tiempo la plaza de jugador extracomunitario necesaria para registrarlo, lo que provocó que el traspaso quedara frustrado a escasas horas del cierre de registros.

Con esta situación, Lira permanecerá en la disciplina del cuadro cementero, al menos hasta la apertura del próximo mercado invernal, sumándose a una larga lista de futbolistas aztecas cuyos sueños de emigrar se apagaron intempestivamente.

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El mediocampista fue uno de los más destacados en el cuadro de Javier Aguirre en la pasada Copa del Mundo 2026. (REUTERS)

No es la primera vez que se cae una transferencia

Este fenómeno no es nuevo y guarda patrones muy claros que se han repetido desde la década de los noventa hasta nuestros días. La causa principal de que estas operaciones terminen por venirse abajo suele radicar en las elevadas pretensiones económicas de los clubes de la Liga MX, quienes cotizan a sus activos por encima del precio del mercado internacional.

A ello se le suma la falta de previsión en los tiempos de negociación, que impide a las directivas encontrar un sustituto a tiempo, o bien, los problemas con el cupo de extranjeros en los planteles receptores en el balompié europeo.

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Revisando el historial de negociaciones frustradas, figuran leyendas y figuras consolidadas de la Selección Mexicana. En 1998, tras una destacada actuación internacional, Ramón Ramírez estuvo en la órbita del Bayer Leverkusen de Alemania, mientras que Jesús “Cabrito” Arellano despertó el interés del Chievo Verona de Italia; no obstante, ninguno de los dos tratos prosperó.

El carrilero de los Rayados fue uno de los mejores futbolistas de su época. (Foto: Archivo)

Fichajes de mexicanos a Europa que se cayeron de último momento

Aunque varios de ellos interesaron a equipos grandes del viejo continente, diversas circunstancias los retuvieron en México y no lograron obtener una nueva oportunidad de migrar. Aquí dejamos una lista con los casos más controversiales:

Ramón Ramírez (1998): Tuvo la oportunidad real de emigrar al Bayer Leverkusen de Alemania tras su destacada etapa en el fútbol nacional, pero la directiva no concretó la transferencia.

Jesús “Cabrito” Arellano (1998): El atacante regiomontano despertó el interés del Chievo Verona de Italia, aunque las conversaciones no llegaron a un acuerdo definitivo.

Oswaldo Sánchez (2006): Tras su participación en la Copa del Mundo de Alemania, estuvo en el radar prioritario del Getafe de la Liga de España, pero la negociación no prosperó.

Andrés Guardado (2007): El Real Madrid mostró interés formal por sus servicios para sumarse a su estructura, pero la directiva del Atlas no facilitó las condiciones para el traspaso en ese momento.

Guillermo Ochoa (2011): Estuvo a detalles de convertirse en el portero del París Saint-Germain (PSG), pero un inconveniente extra cancha tiró el acuerdo cuando estaba por concretarse.

Jürgen Damm (2018): Equipos de la talla del Real Betis, Roma y PSV Eindhoven preguntaron por sus servicios, pero Tigres cotizó muy alto su carta imposibilitando su salida.

Luis Chávez (2023): El Feyenoord de los Países Bajos buscó sus servicios de forma insistente, pero el Pachuca no otorgó las facilidades económicas para cerrar el trato.

Uriel Antuna (2023-2024): Tuvo opciones sobre la mesa para enrolarse en el fútbol de Grecia con el AEK de Atenas y el Panathinaikos, pero las directivas no llegaron a un punto de encuentro contractual.

Erik Lira (2026): Tenía un acuerdo para enrolarse con el AS Mónaco de Francia, pero el club galo no logró liberar una plaza de extracomunitario a tiempo y la operación se canceló.