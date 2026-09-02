Roxana Castellanos convive con Yolanda Andrade y da detalles del estado de salud de la conductora

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

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Roxana Castellanos habló sobre Yolanda Andrade y contó cómo se encuentra actualmente la conductora, a quien describió como una persona que continúa echándole “todas las ganas” pese al momento que atraviesa.

Sobre su estado actual, Castellanos fue cuidadosa y evitó asegurar que Yolanda estuviera completamente recuperada. “Yo estuve con ella hace unos días, está mejor, no es que esté bien”, afirmó. También recordó que la única persona que realmente puede informar sobre su situación es la propia Yolanda.

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Roxana reconoció que verla así también le afecta. “Claro que me parte verla”, confesó, aunque explicó que intenta mantenerse fuerte para ayudar a su amiga. “Yo estoy para hacerla fuerte”, dijo, dejando claro que su papel como amiga es acompañarla y darle ánimo durante este proceso.

Roxana evita confirmar cuánto tiempo de vida le queda a Yolanda

'Deyanira Rubí' fue el primer personaje exitoso de Roxana Castellanos tras dejar 'Otro Rollo'. Crédito: Facebook.

Durante el encuentro con los medios, Roxana fue cuestionada sobre declaraciones atribuidas a Marilé, quien habría señalado que Yolanda incluso compró su nicho en la Basílica de Guadalupe. La comediante se deslindó de esa versión: “No sé, no sé. Yo de lo que dijo alguien más”, respondió.

Roxana también fue cuestionada sobre la versión de que Yolanda habría recibido de un médico una estimación de aproximadamente un año de vida. Su respuesta fue contundente: “No sé, la verdad, yo no sé nada de eso”. Por ello, prefirió no hablar sobre un asunto que calificó como “tan triste”.

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La propia Yolanda, sin embargo, habló recientemente con Thalía sobre su situación y contó que un médico le dio una estimación de “un año y medio” de vida, aunque no precisó cuándo recibió esa valoración ni en qué momento de su tratamiento ocurrió. La conductora, diagnosticada con ELA, explicó que esa noticia modificó su perspectiva y habló de miedo, enojo, frustración y cansancio.

Yolanda Andrade quiere aprovechar el tiempo junto a quienes ama

Yolanda Andrade - (Instagram)

En esa conversación con Thalía, Yolanda también habló de las dificultades que enfrenta, entre ellas problemas para hablar, así como de los cambios que ha comenzado a realizar en su casa. A pesar del impacto emocional de su situación, expresó su intención de aprovechar el tiempo, ayudar a otras personas y permanecer cerca de quienes quiere.

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Ese mensaje coincide con la postura que Roxana mostró ante los medios. “Yo disfruto todos los días con mi amiga, el aquí y el ahora y pues a darle todos los días que estemos vivos”, afirmó la comediante al ser cuestionada nuevamente sobre la situación de Yolanda.

Roxana también reveló que le gustaría viajar con su amiga, aunque reconoció que actualmente existen limitaciones de tiempo y que Yolanda no puede hacerlo demasiado. Antes de despedirse, le dedicó un mensaje lleno de cariño: “Yolanda, te amo con todas mis fuerzas”. Y añadió que su círculo cercano permanece a su lado, mientras concluyó con una frase que resume su postura: “El que decide y manda y maneja, pues es Dios”.

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