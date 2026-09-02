México

Atentan contra el coordinador de Protección Civil de Mazatlán pese a despliegue militar por guerra del Cártel de Sinaloa

Óscar Roberto Osuna Tirado se trasladaba con un compañero en una camioneta oficial cuando fueron agredidos; ambos se encuentran heridos

Ataque coordinador de Protección Civil de Mazatlán
Foto: Redes sociales / Los Noticieristas
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El coordinador de Protección Civil de Mazatlán, en Sinaloa, Óscar Roberto Osuna Tirado, fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta de la corporación la mañana de este miércoles.

De acuerdo con reportes, la agresión se registró sobre la Avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, cerca de las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM) del sector Montuosa.

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que recibieron el reporte a través del 911 sobre la agresión armada, por lo que desplegaron un operativo para atender la emergencia.

El coordinador de Protección Civil se reporta herido, al igual que una persona que lo acompañaba durante la agresión. En tanto, las corporaciones de seguridad se encuentran en el sitio donde se cometió el ataque para brindar atención y localizar a los responsables.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los elementos de seguridad para permitir el desarrollo de los trabajos preventivos de manera eficaz.

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Atacan al coordinador de Protección Civil Mazatlán
Foto: Los Noticieristas

*Información en desarrollo...

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