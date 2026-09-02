México

Rafael Correa pide que Ecuador se disculpe con México y entregue a Jorge Glas para reanudar relaciones

La relación bilateral se quiebra en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas entran por la fuerza para detener al exvicepresidente Jorge Glas

En una entrevista con EFE en la Ciudad de México, el exmandatario ecuatoriano agrega que también se requiere una disculpa pública y una reparación por la irrupción en la sede diplomática en Quito
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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) afirmó este miércoles, en entrevista con la agencia EFE en la Ciudad de México, que la normalización de las relaciones entre Ecuador y México exige que el gobierno de Daniel Noboa se disculpe, repare los daños causados por la irrupción en la embajada mexicana en Quito y entregue al exvicepresidente Jorge Glas, tras dos años de ruptura diplomática entre ambos países.

“Debe entregar a Jorge Glas a México para ver si se puede empezar a restablecer las relaciones bilaterales”, sostuvo Correa, quien insistió en que Noboa debe ofrecer “una gran disculpa” a territorio mexicano.

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En una entrevista con EFE en la Ciudad de México, el exmandatario ecuatoriano agrega que también se requiere una disculpa pública y una reparación por la irrupción en la sede diplomática en Quito. EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO
En una entrevista con EFE en la Ciudad de México, el exmandatario ecuatoriano agrega que también se requiere una disculpa pública y una reparación por la irrupción en la sede diplomática en Quito. EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO

El origen de la ruptura diplomática

La relación entre Quito y la Ciudad de México se rompió en abril de 2024, luego de que fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la embajada de México en Quito para detener a Glas, quien se encontraba ahí bajo asilo político concedido por el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Correa calificó el hecho como “gravísimo” y sostuvo que el episodio carece de precedentes comparables, al haber sido ejecutado por fuerzas estatales bajo órdenes directas del gobierno ecuatoriano en contra de una sede diplomática. El exmandatario señaló que, para él, no existe registro histórico de una situación similar protagonizada por un cuerpo de seguridad oficial con instrucciones de un gobierno.

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En esta imagen de archivo, agentes de la policía ecuatoriana tratan de entrar en la embajada de México en Quito, Ecuador, el 5 de abril de 2024, luego de que las autoridades mexicanas concedieron asilo al exvicepresidente del país, Jorge Glas, quien se había refugiado allí. (AP Foto/Dolores Ochoa)
En esta imagen de archivo, agentes de la policía ecuatoriana tratan de entrar en la embajada de México en Quito, Ecuador, el 5 de abril de 2024, luego de que las autoridades mexicanas concedieron asilo al exvicepresidente del país, Jorge Glas, quien se había refugiado allí. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Las condiciones planteadas por Correa

De acuerdo con la entrevista difundida por EFE, el exmandatario detalló los pasos que, a su juicio, debería seguir el gobierno de Noboa para reabrir el diálogo bilateral:

  • Ofrecer una disculpa pública “bien plantada” a México, su gobierno y su pueblo.
  • Reparar los daños derivados de la irrupción en la embajada mexicana en Quito.
  • Entregar al exvicepresidente Jorge Glas a las autoridades mexicanas.

Correa remarcó que, sin estos pasos, no ve claro un camino para restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

La situación de Jorge Glas

Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017 durante el gobierno de Correa, permanece actualmente recluido en la cárcel de El Encuentro, según reportes de medios ecuatorianos. El caso ha mantenido tensa la relación bilateral desde el operativo de 2024, y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reafirmado, de acuerdo con información difundida por medios mexicanos, que continuará buscando un salvoconducto para el exfuncionario.

La ruptura diplomática entre Ecuador y México llevó en su momento a que el gobierno mexicano denunciara el caso ante la Corte Internacional de Justicia, al considerar que la irrupción en la sede diplomática violó el derecho internacional relativo a la inviolabilidad de las embajadas y al derecho de asilo.

El presidente de Ecuador consideró que las relaciones con México se deben restablecer para combatir de manera conjunta al narcotráfico Crédito: Gobierno de México

Contexto político más amplio

Durante la misma entrevista, Correa también se refirió al avance de gobiernos conservadores en América Latina, sin que estas declaraciones estuvieran directamente vinculadas al tema de las relaciones con México. El expresidente atribuyó parte de ese fenómeno al uso electoral del discurso sobre inseguridad, aunque estos comentarios corresponden a un análisis político más general expresado por Correa y no constituyen una postura oficial de ningún gobierno.

Hasta el momento, el gobierno de Daniel Noboa no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones más recientes de Correa sobre las condiciones para restablecer relaciones con México. Tampoco existe, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, un pronunciamiento oficial del gobierno mexicano sobre esta declaración en particular, más allá de la postura previamente conocida de mantener la exigencia de un salvoconducto para Glas.

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