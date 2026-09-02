Cuánto epazote es seguro consumir: la dosis que marca la diferencia entre remedio y riesgo

Las autoridades mexicanas advierten que el epazote no debe usarse como remedio casero. (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

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El uso medicinal del epazote no cuenta con una dosis estandarizada que las autoridades mexicanas avalen como segura.

La Secretaría de Salud prohíbe su incorporación en tés, infusiones y suplementos alimenticios, mientras que su consumo culinario en cantidades pequeñas se mantiene como una práctica tradicional. El peligro crece con las preparaciones concentradas, el uso repetido y la ingesta de aceite esencial.

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La respuesta depende de quién lo consume, en qué presentación, con qué frecuencia y para qué finalidad. Para un adulto sano, el epazote puede reservarse como condimento en un guiso; para niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades previas, las instituciones consultadas recomiendan evitarlo como remedio casero.

La Secretaría de Salud trazó un límite para tés e infusiones de epazote

El Acuerdo publicado por la Secretaría de Salud incluye a Chenopodium ambrosioides, conocido como epazote o pazote, entre las plantas prohibidas para elaborar tés, infusiones y suplementos alimenticios.

La disposición distingue el uso regulado de productos herbolarios del empleo gastronómico de las hojas.

La norma no establece una cantidad terapéutica aceptable para infusiones ni para preparados destinados a desparasitar.

La inclusión de la planta en esa lista obliga a descartar la idea de que una bebida elaborada con epazote es segura sólo por tratarse de un producto de origen vegetal.

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La concentración de los compuestos activos cambia según la preparación y puede variar entre un remedio casero y otro.

La autoridad sanitaria ubica al epazote entre las especies que requieren precaución por sus efectos tóxicos.

Esa postura se aleja de los usos tradicionales que lo presentan como solución para cólicos, molestias digestivas o parásitos intestinales.

El Acuerdo publicado por la Secretaría de Salud incluye a Chenopodium ambrosioides, conocido como epazote o pazote, entre las plantas prohibidas para elaborar tés, infusiones y suplementos alimenticios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los menores de cinco años enfrentan un riesgo por el consumo continuo

La Secretaría de Salud advirtió que el epazote empleado para eliminar parásitos puede poner en riesgo la vida de los menores de cinco años cuando se ingiere de forma continua, ya sea como té o añadido a los alimentos.

La advertencia no se limita al aceite esencial. La dependencia señaló que el problema puede surgir cuando la planta se administra de manera repetida a niños pequeños, cuya menor masa corporal aumenta la exposición proporcional a sus sustancias activas.

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Los remedios caseros no sustituyen una consulta médica ante cólicos, diarrea o sospecha de parasitosis.

La Secretaría de Salud recomienda recurrir a atención profesional y evitar preparados cuya composición y dosificación no estén controladas.

El riesgo tampoco puede medirse con una receta familiar. La cantidad de hojas, el tiempo de cocción, la concentración de la infusión y la frecuencia de consumo pueden modificar la dosis efectiva que recibe cada persona.

La Secretaría de Agricultura reconoce su valor gastronómico

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural identifica al epazote como una hierba de uso extendido en la cocina mexicana.

Sus hojas se agregan a frijoles, caldos, moles y otros guisos para aportar aroma y sabor.

La dependencia también reconoce que la tradición le atribuye efectos sobre algunas molestias digestivas.

Aun así, advierte que sus usos medicinales deben ser moderados y que es necesario consultar a especialistas antes de emplearlo como remedio.

El contexto culinario es distinto al terapéutico. En una olla o un platillo, las hojas cumplen una función de condimento y no buscan alcanzar una dosis farmacológica.

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Esa diferencia reduce la exposición, aunque no vuelve a la planta adecuada para todos los grupos.

Las referencias gastronómicas incluidas en la información disponible sitúan el uso moderado en una o dos ramitas frescas por preparación.

Esa cantidad describe una costumbre culinaria para adultos sanos, no una pauta médica ni una autorización para consumir infusiones de forma periódica.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce el valor cultural del epazote, pero esa valoración no contradice las advertencias de la Secretaría de Salud sobre su toxicidad en preparados concentrados o administrados con fines antiparasitarios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural identifica al epazote como una hierba de uso extendido en la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El embarazo y las enfermedades previas cambian la recomendación

Las mujeres embarazadas deben evitar el epazote como infusión o tratamiento casero.

Las fuentes médicas revisadas vinculan las dosis elevadas y las presentaciones concentradas con efectos sobre la contracción muscular, lo que puede representar un riesgo durante la gestación.

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Las personas con afecciones hepáticas, renales, cardíacas o estomacales tampoco deben usarlo como remedio sin indicación profesional. Los antecedentes de toxicidad incluyen daño en el hígado y los riñones, además de manifestaciones digestivas, neurológicas y cardíacas.

En estos casos, incluso una dosis que un adulto sano podría tolerar no puede considerarse automáticamente segura.

La enfermedad previa, los medicamentos en uso y las características individuales pueden modificar la respuesta del organismo.

La lactancia también exige prudencia. La falta de una dosis medicinal oficial y la posibilidad de exposición del lactante justifican evitar infusiones o preparados concentrados durante ese periodo.

La falta de una dosis medicinal aprobada define la recomendación

No existe una pauta terapéutica de epazote respaldada por las principales autoridades sanitarias mexicanas para desparasitar, tratar dolores estomacales o aliviar otros padecimientos.

Ese vacío no debe interpretarse como permiso para establecer una cantidad por cuenta propia. La diferencia entre condimento y remedio está en la intención y en la concentración.

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Una pequeña cantidad de hojas en un guiso no equivale a una taza de infusión intensa, y ninguna de las dos formas se compara con la potencia del aceite.

Advertencias sobre el consumo de epazote y sus riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación más prudente para adultos sanos es mantener el epazote dentro de su uso gastronómico tradicional y en cantidades moderadas.

El consumo repetido de té, las preparaciones fuertes y cualquier ingesta de aceite elevan el riesgo sin ofrecer una dosificación controlada.

Los niños pequeños, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas y quienes buscan un antiparasitario no deben usar epazote como remedio casero. La consulta médica ofrece alternativas con dosis conocidas y perfiles de seguridad evaluados.

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