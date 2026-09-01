Tras hacer historia en el remo mexicano, Melissa Márquez y Aylin Ibarra apuntan a Los Ángeles 2028

(Conade)

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Melissa Márquez y Aylin Ibarra ya están de regreso en México después de hacer historia en el remo nacional. La dupla arribó la noche del lunes 31 de agosto a la Ciudad de México, luego de conquistar la primera medalla de oro femenil para el país en un Campeonato Mundial de Remo.

Las mexicanas alcanzaron el título en la final de LW2x del Mundial de Ámsterdam 2026, celebrado del 24 al 30 de agosto en Países Bajos. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fueron recibidas por familiares y amigos entre aplausos, flores y porras.

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Melissa Márquez destaca el trabajo detrás del oro

(Conade)

La capitalina Melissa Edith Márquez Juárez, de 30 años y con 14 dentro de la disciplina, reconoció que la dupla viajó al campeonato con expectativas positivas debido al trabajo realizado, aunque no imaginaban regresar con el primer lugar.

“Este es mi tercer mundial y sí íbamos con una mentalidad positiva porque sabíamos el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy fuerte, entonces íbamos por un buen resultado, no teníamos dimensionado que fuera el primero, pero gracias a Dios pasaron las cosas como debían pasar y estamos muy felices”, compartió en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

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Márquez recordó que, antes de competir en Ámsterdam, ambas participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde también consiguieron una medalla de oro.

“Nosotras nos estuvimos preparando para los Centroamericanos y cuando terminamos allá nos confirmaron nuestro lugar en el Mundial de Ámsterdam. Muchas gracias por el apoyo a la CONADE, que nos dieron esta oportunidad, espero que nos puedan seguir apoyando a mí y a mis demás compañeros y ya vieron que una oportunidad puede sacar a campeones del mundo, así que muchas gracias”, destacó.

Aylin Ibarra debuta como campeona mundial senior

(Conade)

Para Aylin Ibarra Madueña, el resultado tuvo un significado especial. La bajacaliforniana disputó en Ámsterdam su primer Campeonato Mundial de categoría senior y lo hizo con una medalla de oro.

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“Yo ya había ido a un preolímpico, pero este es mi primer mundial senior y debuté como campeona. La verdad estuvo impresionante, pero ya habíamos entrenado mucho, muy duro, ya habíamos tenido competencias muy buenas, entonces esperamos estar en el podio de honor, aunque lograr el primer lugar sí fue una sorpresa la verdad, remamos con el corazón y pues le dimos el mejor resultado a México y estamos muy contentas por eso”, señaló la deportista de 23 años, quien suma una década de trayectoria en el remo.

Los Ángeles 2028, el siguiente gran objetivo

(Comité Olímpico Mexicano)

Las mexicanas trabajan bajo la dirección de la entrenadora Lourdes Montoya y apenas tienen un año como dupla. Sin embargo, el resultado conseguido en Ámsterdam ya las llevó a plantearse nuevas metas en el ciclo rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

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“Nuestro siguiente objetivo es prepararnos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y después buscar nuestra plaza para Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en el doble abierto”, explicó Aylin Ibarra.

Antes de pensar en la cita olímpica, Márquez e Ibarra deberán continuar con el proceso selectivo panamericano, que contempla un evento continental en octubre de 2026 y un torneo clasificatorio programado para marzo de 2027.