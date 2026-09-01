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EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy 1 de septiembre

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua)mantiene este martes 1 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima en al CDMX y en el resto del país.

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06:00 hsHoy

Intensas lluvias y calor extremo para el martes 1 de septiembre en gran parte del país

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió el pronóstico del clima para el martes 1 de septiembre, advirtiendo la presencia de lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de hasta 26 estados del país, así como temperaturas extremas en el norte de México.

Lluvias y riesgo de inundaciones

Durante la jornada del martes se prevén lluvias muy fuertes en entidades como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán; chubascos en Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California.

El SMN exhorta a la población a mantenerse atentos ante posibles encharcamientos e inundaciones en las zonas afectadas y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Vientos y oleaje elevado

Adicionalmente, se pronostican fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y vientos de 40 a 60 km/h en el golfo de California y otras regiones del norte y occidente del país. En las costas del Pacífico mexicano se estima oleaje de 2 a 3 metros de altura en Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

Se advierte sobre la posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones.

Onda de calor en el norte

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional. Se esperan registros máximos de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. En el resto del país, los valores oscilarán entre 30 y 40 grados.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en niños y adultos mayores.

Tormenta tropical Edouard

Por otro lado, se informó sobre la formación de la tormenta tropical Edouard en el Atlántico, la cual se localiza lejos de costas mexicanas y, por ahora, no representa peligro para el territorio nacional.

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