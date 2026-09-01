México

La Fatshionista responde a críticas tras revelar que usa Ozempic: “Sí hubo una contradicción”

Priscila Arias causó controversia debido a que anteriormente había criticado el uso de los medicamentos GLP-1

la fatshionista -México- 1 septiembre
(Instagram)
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Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, respondió a las críticas que recibió tras revelar que usaba Ozempic desde hacía un año. La creadora de contenido que crítico en el pasado el uso de los medicamentos GLP-1, sostuvo que su tratamiento no buscaba bajar de peso y aceptó que cambió de opinión luego de conocer más.

La influencer explicó que los cuestionamientos se concentraron en una postura que expresó tres años antes, cuando rechazó el uso de ese tipo de fármacos.

¿Qué dijo La Fatshionista tras críticas?

En una nueva publicación, La Fatshionista dijo que entendía por qué algunas personas se sintieron juzgadas por sus expresiones anteriores. “Me disculpo por no haber indagado más allá de lo que incluso Novo Nordisk estaba mostrándonos”, afirmó frente a su comunidad.

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La exintegrante del podcast Seis de Copas señaló que antes asumía que el único propósito del medicamento era la pérdida de peso. Su visión cambió cuando sus médicas le propusieron usarlo bajo un seguimiento enfocado en otras condiciones de salud.

La Fatshionista reveló que lleva un año utilizando un medicamento para bajar de peso.
La Fatshionista reveló que lleva un año utilizando Ozempic. (IG: lafatshionista)

Arias no negó que existiera una contradicción entre sus declaraciones previas y su tratamiento. “Sí hubo una contradicción entre lo que dije una vez hace tres años y lo que hoy hago”, reconoció en su video de Instagram.

La creadora de contenido planteó que modificar una postura a partir de nueva información no implicaba abandonar sus convicciones sobre el respeto a los cuerpos gordos. “¿Qué hice con esa contradicción? Aprendí, bebé”, dijo.

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La Fatshionista cuestionó que las redes sociales castigaran los cambios de opinión públicos. En su mensaje, sostuvo que el archivo digital conservaba afirmaciones hechas antes de adquirir nuevos conocimientos y dejaba poco espacio para los matices.

“Hay un archivo digital que contiene todas las cosas que dijiste antes de aprender lo que hoy sabes”, expresó. La influencer añadió que su posición contra la discriminación por peso se mantenía intacta, aun cuando tomaba un medicamento que antes criticó.

Primer plano de Priscela Arias sonriendo, con cabello oscuro, pendiente en la nariz, maquillaje, y un tatuaje de rosa en el hombro izquierdo. Fondo claro y desenfocado
La influencer Priscela Arias compartió un emotivo video en redes sociales. (Instagram: Priscila Arias)

Arias aseguró que su tratamiento no se centraba en modificar su apariencia. “Llevo un año de tratamiento y sigo gorda”, dijo al referirse a comentarios que cuestionaban que no hubiera perdido peso de forma visible.

La influencer señaló que parte de las reacciones evidenciaba que muchas personas aún relacionaban la salud con la delgadez. “¿Les interesaba que yo mejorara mi salud, que mis análisis salieran mejor o que fuera delgada?”, cuestionó.

La influencer dijo que su salud, y no su peso, guiaba el tratamiento

La Fatshionista explicó que atravesaba jornadas de trabajo, estrés y otras circunstancias que podían dificultar el cuidado cotidiano de la salud. Desde esa perspectiva, defendió que los medicamentos podían servir como apoyo cuando una persona requería atención médica.

“Para mí significó una gran ayuda en un momento en el que no me estaba pudiendo hacer cargo de mi salud”, relató. Arias sostuvo que la salud no era una condición fija, sino un proceso que requería seguimiento diario.

En el video previo que detonó las críticas, Priscela Arias contó que sus médicas no mencionaron ni su talla ni su peso al momento de sugerirle el fármaco. También relató que tuvo gastritis, reflujo y disminución del apetito durante los primeros meses del tratamiento.

la fatshionista pedida matrimonio
(Captura de pantalla/@lafatshionista)

De acuerdo con el testimonio, afirmó que, tras alrededor de dos meses, los síntomas disminuyeron. También aseguró que sus estudios médicos recientes mostraron una mejoría, aunque no compartió detalles de los resultados.

Arias pidió a su audiencia no automedicarse por una tendencia en internet. “Por ninguna razón te lo autorecetes porque es la moda en Internet”, advirtió en su primera explicación sobre el uso de Ozempic.

Las críticas surgieron por sus posturas previas contra las dietas

Las reacciones en redes sociales se enfocaron en que La Fatshionista había cuestionado antes a otras creadoras de contenido por medidas relacionadas con su peso y salud. Algunos usuarios le pidieron ofrecer disculpas a quienes habrían sido señaladas en ese momento.

La influencer respondió que podía responsabilizarse por haber opinado sobre un medicamento sin conocerlo a profundidad. “Yo puedo hacerme responsable de haber juzgado algo que no conocía lo suficiente”, afirmó.

También defendió que el tratamiento médico y la exigencia de atención sin prejuicios para las personas gordas podían coexistir. “No se tiene que elegir una o la otra, no se contradicen”, concluyó.

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