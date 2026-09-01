México

Padres exigen seguridad para alumnos de colegio privado en Culiacán tras amenaza con corona fúnebre

Madres y padres realizaron una manifestación afuera de la escuela para solicitar que se investigue el hecho y se garantice el bienestar de sus hijos

Colegio Culiacán amenaza
Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa / Redes sociales
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Un grupo de padres, madres y tutores de los alumnos del Colegio Inglés de Durango, ubicado en Culiacán, Sinaloa, se manifestaron este martes al exterior de la escuela para exigir que seguridad para los estudiantes.

Luego de que la madrugada de este lunes fue colocada una corona fúnebre afuera del colegio, acompañada de una frase amenazante de “Aquí va tronar ALV”, los familiares se congregaron afuera de la escuela para solicitar que se garantice el bienestar de los niños y niñas.

Consuelo Robles, abuela de tres alumnas del plantel, detalló que el incidente ocurrió durante la madrugada, pero que las autoridades educativas en ningún momento les notificaron de la amenaza.

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“Supimos que el reporte se puso a las cuatro de la mañana. Tuvieron suficiente tiempo para poder avisarnos a nosotros la situación y poder tomar medidas si de traerlos o no. Sin embargo, la mayoría nos enteramos hasta que ya estábamos en horario escolar”, acusó.

Además, precisó que algunas de las familias se enteraron primero por medios de comunicación y redes sociales que por la propia institución.

(Crédito: redes sociales)
(Crédito: redes sociales)

“Estoy muy mortificada porque la escuela nos avisa cuando va a haber tormenta, cualquier situación, y decretan escuela a distancia ¿Entonces, cómo va a ser posible que ante un hecho tan aberrante y tan lamentable como dejar una corona, una amenaza de muerte a nuestros hijos, la escuela se lo tome a la ligera?”, expresó.

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“Que no quede impune”: las exigencias de los padres y madres

La mujer explicó que sus principales exigencias es que la institución les informe si ya existe una denuncia formal ante el Ministerio Público y si la fiscalía ya abrió una investigación.

Además, reclamó que no se realizaron inspecciones con binomios caninos para descartar la presencia de artefactos explosivos dentro del colegio ante la amenaza.

“Nosotros ya exigimos a la autoridad escolar que nos dé cuentas, que se nos informe si ya se puso una denuncia, si ya está el Ministerio Público investigando, si se realizaron acciones de inspección con binomios caninos para poder asegurarnos de que no hay ningún artefacto explosivo ahí adentro o algún riesgo para los niños”, afirmó.

Robles advirtió que, de no obtener respuestas, los padres tomarán medidas por su cuenta. “Si no, pues vamos a tener que organizarnos y proceder de otra manera para poder prevenir una desgracia.”

Critican que la presencia de militares se enfoque a la hora de entrada

(Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)
(Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

Otra de las madres presentes, identificada como Neftalí Gómez, acusó que la presencia de militares que custodiaban el acceso al colegio se retiraron en cuanto concluyó el ingreso de los alumnos, sin haber realizado ninguna inspección interna del plantel.

“Es como si fuera un teatro para mantener la tranquilidad y la paz mental de nosotros como padres. No realizaron actos preventivos ni tampoco de inspección para saber si había algún artefacto que pudiera poner en riesgo la integridad de nuestros hijos”, expresó.

Ante los hechos, la madre planteó la posibilidad de clases virtuales como medida temporal mientras se investigan los hechos y se descartan posibles hechos delictivos en contra de los alumnos.

Corona fúnebre fue colocada en plantel de primaria y kínder

Padres colegio de Culiacán
Los padres se manifestaron afuera de las instalaciones, y dijeron que muchos más familiares los apoyan pero no podían acudir por trabajo. Foto: Los Noticieristas

Robles subrayó que la corona fúnebre fue colocada en las instalaciones de primaria y kínder, donde estudian los alumnos de menor edad, por lo que dijo es necesario garantizar su bienestar.

Pese a la colocación de la corona fúnebre y del mensaje, el colegio no suspendió las clases este lunes 31 de agosto, el primer día del ciclo escolar 2026-2027; sin embargo, fueron desplegados elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y municipales a diversos planteles para fortalecer la seguridad en las escuelas del estado.

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