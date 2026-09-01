Maru Campos fue la gran ausente en el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum y deja en evidencia el rompimiento político

Maru Campos fue la gran ausente en el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum. (Gob. Chihuahua)

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La ruptura entre el Gobierno Federal y la mandataria de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, quedó evidenciada durante el evento oficial del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde su ausencia resaltó, debido a que todos los gobernadores asistieron, sin importar el color del partido al que pertenecen.

Maru Campos se asentó del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

La gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN) ha marcado distancia con la administración de Sheinbaum desde abril de este año, la disputa entre el gobierno federal y el estatal comenzó cuando se dio a conocer la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal.

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En el operativo de seguridad, fallecieron dos de los agentes estadounidenses, lo que trascendió en la opinión pública detonó en acusaciones de presunta “traición a la patria”, señalamientos que se realizaron desde la administración federal y del partido de Morena, quien metió presión a la gobernadora.

Gobernadores, gabinete. académicos, entre quienes acompañaron el Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Cabe destacar que, Maru Campos fue la única que se ausentó del Segundo Informe de la presidenta, pese a haber recibido la invitación en pasado 30 de abril, según reportaron medios locales, quienes la cuestionaron sobre su asistencia este martes en Palacio Nacional:

“No tengo la seguridad de asistir. Llegó la invitación ayer”.

Mientras Claudia Sheinbaum emitía su Segundo Informe, la mandataria de Chihuahua se mantuvo activa a través de redes sociales.

Gabinete, gobernadores y legisladores entre los presentes en Palacio Nacional

El evento de rendición de cuentas de la presidenta de México inició alrededor de las 11:00 de la mañana, donde su gabinete, gobernadores, legisladores, algunos representantes del Poder Judicial, además de empresarios, líderes sindicales, entre otros.

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En el mensaje de este martes 1 de septiembre desde Palacio Nacional, la mandataria federal asegura que no hay “divisiones” ni “rompimientos” y que el movimiento se centra en defender al pueblo de México y su dignidad

De acuerdo con fotografías compartidas por Presidencia, quienes conformaron la primera fila en el evento, son:

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Luz Elena González , titular de la Secretaría de Energía.

Marcelo Ebrard , secretario de Economía.

Edgar Amador , quien está al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ricardo Trevilla Trejo , secretario de la Defensa Nacional.

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación.

Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Raúl Bolaños , recién elegido como presidente de la Cámara de Diputados.

Higinio Martínez , presidente del Senado de la República.

Ernestina Godoy , quien dirige la Fiscalía General de la República (FGR).

Teresa Jiménez , Aguascalientes.

Víctor Manuel Castor , Baja California Sur.

Marina del Pilar Ávila , Baja California.

Layda Sansores , Campeche.

Eduardo Ramírez, Chiapas.

Manolo Jiménez , Coahuila.

Clara Brugada, Ciudad de México.

El Informe de Sheinbaum en cinco puntos

La mandataria rindió su Segundo Informe en Palacio Nacional, donde resaltó el tema de cooperación con Estados Unidos “sin subordinación”, entre los diez temas más destacados de lo presentado por Sheinbaum, se encuentran:

Claudia Sheinbaum habla desde un pódium junto a la bandera nacional durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soberanía y relación con Estados Unidos La Presidenta defiende la soberanía, la dignidad y la independencia de México. Sobre el vínculo con Washington, señala diálogo permanente en materia comercial y acuerdos de colaboración en seguridad, bajo la premisa de que “cooperación no significa sometimiento”. Finanzas públicas El gasto corriente baja 200,000 millones de pesos respecto a 2024. Los ingresos del Gobierno Federal alcanzan una cifra histórica de 6 billones 46,000 millones de pesos, 487,000 millones más que el año anterior. La recaudación al cierre de agosto registra 149,000 millones de pesos adicionales frente al mismo periodo de 2025. Economía y comercio exterior La Inversión Extranjera Directa llega a un récord de 35,000 millones de dólares, con un crecimiento del 12% respecto a 2024. El PIB crece 1.4% trimestral y 1.9% anual en el segundo trimestre. El peso se mantiene cerca de 17 pesos por dólar y la balanza comercial es positiva por segundo año consecutivo. Educación Todos los estudiantes de primaria y preparatoria cuentan con beca. Egresan más de 657,000 jóvenes de la primera generación del Bachillerato Nacional. Se elimina el examen de admisión a media superior en 17 entidades y se basifica a 200,000 maestras y maestros. Seguridad La Estrategia Nacional de Seguridad logra una reducción histórica del 51% en homicidios en dos años, equivalente a 44 casos menos por día. De octubre de 2024 a julio de 2026 se detiene a 63,000 personas y se decomisan 32,824 armas de fuego y 519 toneladas de droga.