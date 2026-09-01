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Se cae el fichaje de Erik Lira con el AS Mónaco y se queda en Cruz Azul

El mediocampista mexicano generó interés en los expertos del futbol luego de una extraordinaria actuación en el Mundial 2026, pero no logró dar el salto a Europa

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)
Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)
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Lo que parecía ser una de las transferencias más destacadas del mercado estival para el fútbol mexicano ha tomado un giro inesperado y amargo en la recta final de la ventana de transferencias. El mediocampista Erik Lira no emigrará al balompié europeo y permanecerá en las filas de Cruz Azul, luego de que su traspaso al AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia se colapsara en los últimos minutos antes del cierre del registro internacional.

El futbolista de 26 años se encontraba a un paso de concretar el salto hacia el Viejo Continente. Sin embargo, complicaciones administrativas ligadas a la gestión del conjunto monegasco impidieron la firma final, dejando al jugador azteca en el plantel cementero para encauzar lo que resta del torneo en la Liga MX.

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Erik Lira llegará al Mónaco (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Erik Lira no llegará al Mónaco. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Lira estaba listo para jugar

La transacción entre ambas instituciones se encontraba en un estado sumamente avanzado. El pivote mexicano ya había presentado los exámenes médicos correspondientes y contaba con prácticamente toda la documentación estructurada para estampar su firma contractual con la escuadra del Principado.

“Lo siento mucho por Erik Lira. Se cayó el fichaje en los últimos minutos del mercado. Ya había presentado exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado. Se queda en Cruz Azul”, detalló el periodista de TUDN, Adrián Esparza Otero.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno del futbolista y de la institución cementera, ya que los acuerdos económicos entre las partes estaban pactados antes de que surgiera el contratiempo operativo al límite del tiempo reglamentario de transferencias.

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Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)
El mediocampista deberá continuar su actividad con los cementeros. (X@CruzAzul)

La razón del colapso: la plaza de extracomunitario

El motivo principal por el cual la transferencia no logró concretarse a tiempo radicó en un problema de cupos dentro de la plantilla del AS Mónaco. Para poder inscribir a Erik Lira ante las autoridades de la liga francesa, la directiva del conjunto del Principado necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario mediante la venta o cesión de uno de sus elementos extranjeros.

A pesar de las gestiones a contrarreloj realizadas por la cúpula europea, la salida del futbolista que dejaría la vacante no pudo concretarse a tiempo por causas imputables a terceros. Sin el cupo reglamentario disponible en el registro de la Ligue 1, el AS Mónaco se vio imposibilitado para tramitar la ficha internacional de Lira antes de que expirara el plazo oficial del mercado.

Su participación en el Mundial 2026 lo hizo visible. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Su participación en el Mundial 2026 lo hizo visible. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Se desconoce si hay otras ofertas

Tras venirse abajo la operación internacional, Erik Lira deberá reincorporarse de inmediato a la disciplina de Cruz Azul bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui.

Aunque el desenlace resulta un trago amargo para las aspiraciones del contención de dar el salto a Europa, su permanencia representa un refuerzo de peso para la Máquina Celeste de cara a la defensa de sus objetivos en la Liga MX y sus compromisos internacionales del año, si es que no existe una nueva contraoferta del futbol de arabia, como se manejó en un inicio.

El mediocampista buscará mantener el nivel mostrado en los últimos torneos para consolidar su puesto en las convocatorias de la Selección Mexicana y esperar una nueva oportunidad de emigrar al fútbol del extranjero en las subsiguientes ventanas de pases.

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