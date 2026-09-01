Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 19,69 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de -0,26% respecto al cierre previo de 19,74 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,47%, mientras que su variación interanual refleja una caída del 7,95%.
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En los últimos días, el tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primer descenso consecutivo.
La volatilidad actual de 2,34% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,51%, indicando un período de estabilidad en el mercado cambiario.
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